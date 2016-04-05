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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 500150025003500450055006>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:28

  budivelnik написав:ПДВ
Ще ніхто нічого в чеку не заплатив, ще жоден покупець цей товар не отримав - а у імпотрера вже є квитанція про сплату
Він може навіть і не продати цей товар( по різним причинам) - але гроші вже в казні.


ви взагалі в курсі як працюють субрахунки 643-644 ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:30

"А навіщо нам Коваль?"© ;)

  budivelnik написав:Долярчик не найбідніший член суспільства
Простий розрахунок
Довоєнний період
- купив 2 квартири(2 млн грн+ щось їв) - заплатив 140 000=0,14млн/2млн=7%
В той час коли
бюджет/ВВП=30%
Якщо людина , яка отримувала в 2-3 рази більше ніж середньостатистичний Українець
Що означає "отримувала"?
Мені що хтось дав на ці квартири, чи все ж таки я ЗАРОБИВ на них, витрачаючи весь свій час/здоров'я/здібності???
А при їх купівлі ще й податок сплатив!

Тобто - сам собі створив робоче місце>>>вклав в свою справу гроші>>>сплачував регулярно податки>>>все-все робив сам роками>>>і от коли за 7р. наскирдував і купив 1 квартиру(на котловані), а майже через 3р купив ще 1 на котловані>>>сплативши при купівлі всі податки... - хочеться запитати - а де в цьому ланцюжку "все сам-сам-сам" приймала участь держава?
Те, що всі ці роки вона мене "дояла" і ще відщипнула від цих квартир - це факт!
А от яка допомога держави була у цьому ланцюжку, описаному вище?☝️
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:30

  budivelnik написав:Щоб спростити тему податків і повернутись до звязки економіка-війна

Вы не зря мой любимчик. Ваши упрощения и связывания просто топ. Я даже цитаты некоторые выписываю в блокнотик :) А как бухгалтер вообще хорошо: товар-120, ПДВ-20, товар-110, ПДВ-18,33. Но формула (120-110)*20% мне зашла, жаль налоговой может что-то не понравиться :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:31

  budivelnik написав:
  mephala написав:будь яке ПДВ сплачує кінцевий споживач а не бізнес.
Добре
А як сплачує? прямо передає в податкову?
Чи може все таки передає підприємцю і падаючи на коліна молиться щоб підприємець на отримані кошти платіжку написав а не черговий майбах купив.

От поки ви фантазуєте що платите ПДВ і Акциз бо вони окремими стрічками в чеку
Держава Вам окремою стрічкою в квитанції про оплату пише
Ви отримали 10 000 грн
але фіг вам а не 10 000 , бо ви винні 1800+150..того на руки отримаєте 8050 замість 10000...а потім з цих 8050 ще 1350 заплатите ПДВ..

Ще раз без проблем
Кожен сходить з розуму як хоче.

сходіть на курси бухгалтерського обліку і не сходьте з розуму.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:33

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Лютий-березень 2022. Чернігів
Єлектрики немає, вода була, але далеко не всюди, зв"язку не було
Обстріли. Магазини не працювали

Це було коли ти ще педалями від роверів торгував
Ти хоч якось рефлексував тоді ?

Ніт

Тож не жалійся. Ми все це побачили раніше за тебе
Тільки без їжи
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:сходіть на курси бухгалтерського обліку

Я 30 років працюю без бухгалтера
А все тому що
Бухгалтер - це людина , яка за гроші підприємства працює на користь податкової..

ПС
Я штрафів за всі 30 років сплатив менше ніж коштує 10 років роботи бухгалтера.
Питання для тих кому бухгалтер це зірка в небі - навіщо платити більше?
Може я тому й багатший - що роблю менше помилок?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:34

  thenewepic написав:ви вносите додану вартість, на неї нараховується ПДВ. І хоча формально ви платите в податкову цей податок, але платите ви туди НЕ СВОЇ кошти, а ті, що передав вам покупець.

Він у своєму чеку бачить: "ціна така-то, в тому числі 20% ПДВ".


Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок.

А покупець просто щось там купив і по чеку отримав податковий кредит, що складається з податків тих, хто вклався у виробництво цього товару та послуги.

Так можна заявити що і прибуток заробляють тільки покупці, і податки платять покупці, а кляті капіталісти крадуть в них гроші підсовуючи якісь там товари непотрібні...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:41

  mephala написав:
  budivelnik написав:Тільки ПДВ з НАЦІНКИ
Бо на суми закупки я отримую податкові накладні


будь яке ПДВ сплачує кінцевий споживач а не бізнес.
бізнес просто збирає ці суми з кінцевих споживачів і перераховує в бюджет.
умовно кажучи якщо вартість вашої послуги (націнки) 1000 грн і ПДВ склало 200 грн на неї, то податок це не ваша заслуга - її оплатив кінцевий споживач.
і ці люди претендують на звання кращих.

А 1000 грн це його заслуга чи споживача? Її ж теж споживач оплатив за вашою логікою.
І собівартість виробництва теж споживач оплатив і це його заслуга а не всяких там дурних виробників, еге ж ? :)
Це саме бізнес спромігся зробити так, щоб споживач оплатив 1200. І саме бізнес платить 200 в податкову.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в П'ят 08 вер, 2023 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:42

  budivelnik написав:
  mephala написав:сходіть на курси бухгалтерського обліку

Я 30 років працюю без бухгалтера
А все тому що
Бухгалтер - це людина , яка за гроші підприємства працює на користь податкової..

ПС
Я штрафів за всі 30 років сплатив менше ніж коштує 10 років роботи бухгалтера.
Питання для тих кому бухгалтер це зірка в небі - навіщо платити більше?
Може я тому й багатший - що роблю менше помилок?


те що ви не платите штрафи не означає що ви розумієте природу і суть ПДВ.
у вас саме проблема з розумінням що це таке і для чого цей податок ввели.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:44

  sergey_sryvkin написав:Так можна заявити що і прибуток заробляють тільки покупці, і податки платять покупці, а кляті капіталісти крадуть в них гроші підсовуючи якісь там товари непотрібні...
Це я вже описував пару сторінок назад - не доходить..
Десь колись заявив
якийсь яйцеголовий соціаліст - ПДВ платить кінцевий споживач...
Другий яйцеголовий пенсійнофондовець - ЄСВ це не податок і платить його підприємство
Третій яйцеголовий податківець - ПДВ не є податком на зарплату..

І пішла гуляти єресь просторами інтернету
А все тому
Що нараховує і платить податки - 5% населення
А 95% населення не знаючи і не розуміючи сам процес нарахування/сплати тупо вірять і переконані що їх(населення) кляті підприємці дурять
І коли імпортер не заплатив мито - то до населення не доходить що воно на рівень не сплати мита - купить цей товар дешевше
І так далі і тому подібне
budivelnik
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