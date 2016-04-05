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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50025003500450055006>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ми все це побачили раніше за тебе
Тобто раніше? Аж на цілих 2дні?
Бо 26го лютого я вже переступив поріг військомату...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:47

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:те що ви не платите штрафи не означає що ви розумієте природу і суть ПДВ.
Прикольно
Це Ви податковій розскажете , що я суті не розумію
А то вона виставили мені штрафів на 33 000 грн , а не розуміючи суті взяв і знайшов дві статті в податковому кодексі( сам без бухгалтера) які штраф в 33 000 перетворили на штраф в 6000 і то тільки тому що мені було в облом з ними сваритись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:49

  sergey_sryvkin написав:
  thenewepic написав:ви вносите додану вартість, на неї нараховується ПДВ. І хоча формально ви платите в податкову цей податок, але платите ви туди НЕ СВОЇ кошти, а ті, що передав вам покупець.

Він у своєму чеку бачить: "ціна така-то, в тому числі 20% ПДВ".


Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок.

А покупець просто щось там купив і по чеку отримав податковий кредит, що складається з податків тих, хто вклався у виробництво цього товару та послуги.

Так можна заявити що і прибуток заробляють тільки покупці, і податки платять покупці, а кляті капіталісти крадуть в них гроші підсовуючи якісь там товари непотрібні...

мдяя. круті в нас бізнесмени. ще один без бухгалтера?
якщо податок на прибуток - то так це податок бізнесмена.
якщо податок на додану вартість - то його сплачує кінцевий споживач. продавець виступає просто агентом.
народ та сходіть отримайте бухгалтерську освіту а потім щоки надувайте.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:49

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ми все це побачили раніше за тебе
Тобто раніше? Аж на цілих 2дні?
Бо 26го лютого я вже переступив поріг військомату...

26-го рашисти вже катались у нас по кільцевій, а ти тільки переступив поріг військомат
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 вер, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:49

Успіх ,


а де в цьому ланцюжку "все сам-сам-сам" приймала участь держава?
Те, що всі ці роки вона мене "дояла" і ще відщипнула від цих квартир - це факт!
А от яка допомога держави була у цьому ланцюжку, описаному вище?☝️



Ооо, друже)))
Та ти навіть зараз, перебуваючи в шкірі споживача грошей тих, у кого держава відщипує для тебе, нічого не зрозумів)))
А хтось 8 років сидів в окопах поки ти заробляв на квартири. За копійки в порівнянні з твоїми як тодішніми, так і теперішніми доходами. І ти при цьому не зрозумів, куди від тебе ті копійки відщипували))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:53

  mephala написав:[
мдяя. круті в нас бізнесмени. ще один без бухгалтера?
якщо податок на прибуток - то так це податок бізнесмена.
якщо податок на додану вартість - то його сплачує кінцевий споживач.

Квитанцію про сплату покажіть, освічений ви наш. Та відповідальність за несплату.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ЗНАВЦІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ ЯКІ НІДЕ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ ЗАТЕ ВСЕ ЗНАЮТЬ
ІДІТЬ ВИ .... НА ВІКІПЕДІЮ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:58

Зробіть тату собі на чолі! ;)

  pesikot написав:26-го рашисти вже катались у нас по кільцевій, а ти тільки переступив поріг військомат
  Hotab написав:А хтось 8 років сидів в окопах поки ти заробляв на квартири
Відповім вам обом - запишіть, або краще зробіть собі тату на чолі ;)
В нас офіційно/по документах 8р. було АТО/ОСС!!!
А в мене до військового квитка додавалась довідка, де чорним по білому пише - "придатний у військовий час"!!!
Тобто у НЕ військовий час - я не придатний!
Всім все зрозуміло? :)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 08 вер, 2023 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:58

  Hotab написав:Успіх ,


а де в цьому ланцюжку "все сам-сам-сам" приймала участь держава?
Те, що всі ці роки вона мене "дояла" і ще відщипнула від цих квартир - це факт!
А от яка допомога держави була у цьому ланцюжку, описаному вище?☝️



Ооо, друже)))
Та ти навіть зараз, перебуваючи в шкірі споживача грошей тих, у кого держава відщипує для тебе, нічого не зрозумів)))
А хтось 8 років сидів в окопах поки ти заробляв на квартири. За копійки в порівнянні з твоїми як тодішніми, так і теперішніми доходами. І ти при цьому не зрозумів, куди від тебе ті копійки відщипували))

Успіх вважає, що його особисто Зеленський кормить
Але у Зеленського цицьки немає. А те що є, з того краще не харчуватись

Тому військо живе за рахунок платників податків - таких як budivelnik, таких як я, тощо
Але ми ще й донатимо тим, хто довезе необхідне на передову. Це ще + зверху від податків
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 вер, 2023 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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