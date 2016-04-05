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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5003500450055006>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:народ та сходіть отримайте бухгалтерську освіту а потім щоки надувайте.
Невже Ви думаєте що я втримався б 30 років в бізнесі не консультуючись з бухгалтерами?
В 2009 я навіть написав програмку на макросах екселя для бухгалтерії совкового оздоровчого комплексу з персоналом в 500+осіб...
Два тижні писав на базі створенної для себе програмки-ніяк не міг добитись толку.
А потім підійшов до головного Лікаря( на той час це Цар/Бог в санаторії) і попросив
В тебе 5 бухгалтерів - ти чотирьох займи сам чим небуть , а я пятій все поясню і вона буде все самостійно вести , бо ці по пять книжок в кожного бухгалтера - з розуму кого хоч зведуть

Так от все робила всього одна
Виявилось що якщо звести в одну базу рух матцінностей і змусити кадровика виписувати наказ на відпуск/переведення/заміну - до події а не після - то одна з усім справилась..

ПС
А програмка в мене вже 20-ий рік працює , при чому будь який з моїх працівників на ходу вносить прихід товарів і я бачу стан речей в реальному часі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:04

  Успіх написав:
  pesikot написав:26-го рашисти вже катались у нас по кільцевій, а ти тільки переступив поріг військомат
  Hotab написав:А хтось 8 років сидів в окопах поки ти заробляв на квартири
Відповім вам обом - запишіть, або краще зробіть собі тату на чолі ;)
В нас офіційно/по документах 8р. було АТО/ОСС!!!
А в мене до військового квитка додавалась довідка, де чорним по білому пише - "придатний у військовий час"!!!
Тобто у НЕ військовий час - я не придатний!
Всім все зрозуміло? :)

А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ?
До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ?
Мабуть, ні
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:05

  mephala написав:СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ЗНАВЦІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ ЯКІ НІДЕ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ ЗАТЕ ВСЕ ЗНАЮТЬ
ІДІТЬ ВИ .... НА ВІКІПЕДІЮ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
Ми знаємо що написане у вікіпедії
Але по вашій ссилці
Податкове зобов’язання — загальна сума податку на додану вартість, одержана платником ПДВ в звітному періоді (в складі вартості проданих покупцеві товарів, робіт, послуг)
Податковий кредит — сума ПДВ, на яку платник цього податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, визначена за правилами, встановленими Податковим кодексом України

І де в цьому визначенні вікіпедія згадує не платника ПДВ( роздрібного покупця)
Не згадує
То чим перший абзац правильніший від інших абзаців вікіпедії?
Вам хочеться вірити що головний -цей
Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем

А реальний досвід підприємництва показує що головні ті які я виділив
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:06

  vitaliiangel написав:

Я так понимаю в начале видео винты тоже крутятся ? Просто камера не смогла этого передать?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок

ви серйозно? Ще один "знавець"? Податок підприємця - це податок з ЙОГО ПРИБУТКУ! А ПДВ платить споживач, той що купує товар. Це просто ази, тут просто нема про що сперечатися.
І калькуляції типу за "за 110 купив, за 120 продав, ПДВ 20%, торгую в збиток" - це просто анекдот.
Підіть почитайте книги по бухгалтерському обліку, щоб не соромитися.
Все, більше на цю тему не буду говорити. Можете вважати далі, що всі податки, які ви технічно переказали в податкову зі свого рахунку, це ВАШІ податки. А фізичні особи не платять ні копійки податків, бо податки з зарплати - це податки з роботодавця, податки з покупок - податки з продавця, податки з депозитів - податки з банку.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:06

  mephala написав:СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ЗНАВЦІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ ЯКІ НІДЕ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ ЗАТЕ ВСЕ ЗНАЮТЬ
ІДІТЬ ВИ .... НА ВІКІПЕДІЮ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

Точно. І свідоцтва платника ПДВ треба всі анулювати, бо насправді платники ПДВ - це покупці! Бінго! Тягар з душі зняли у бізнесу :)
Можете починати роздавати свідоцтва податкових агентів :)

Дивіться в суть, а не в словоблудіє...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я так понимаю в начале видео винты тоже крутятся ? Просто камера не смогла этого передать?

саме так https://www.unian.ua/science/2036774-ef ... video.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ?
До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ?
Мабуть, ні
До мене не доходить - які притензії можуть бути до мене, коли я вже більше 1,5р. сприяю знищенню орків?
Чому нема притензій до тих, які і досі дома на дивані соплі жують і повчають, як солдатам краще воювати?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:15

  Hotab написав:Я так понимаю в начале видео винты тоже крутятся ? Просто камера не смогла этого передать?
когда совпадает частота дискретизации камеры (кол-во кадров в секунду) и оборотов винтов, возникает иллюзия что винты не крутятся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 вер, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:І калькуляції типу за "за 110 купив, за 120 продав, ПДВ 20%, торгую в збиток"
Ти бреши та не забріхуйся...
Навіть в цьому прикладі 8% націнки...
В мене не має товару з ціною без ПДВ
Якщо я кажу купив за 110 і продав за 120 то це означає
____________Купив _____Продав____Сплатив_____Заробив
Без ПДВ_____91,67_______100__________________8,33
ПДВ_________18,33________20________1,67______0,00
Всього з ПДВ__110_______120__________________8,33

Завжди кажу
Перш ніж зубоскалити - подумай, розумнішим виглядатимеш.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 08 вер, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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