Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:59

mephala написав: народ та сходіть отримайте бухгалтерську освіту а потім щоки надувайте. народ та сходіть отримайте бухгалтерську освіту а потім щоки надувайте.

Невже Ви думаєте що я втримався б 30 років в бізнесі не консультуючись з бухгалтерами?В 2009 я навіть написав програмку на макросах екселя для бухгалтерії совкового оздоровчого комплексу з персоналом в 500+осіб...Два тижні писав на базі створенної для себе програмки-ніяк не міг добитись толку.А потім підійшов до головного Лікаря( на той час це Цар/Бог в санаторії) і попросивВ тебе 5 бухгалтерів - ти чотирьох займи сам чим небуть , а я пятій все поясню і вона буде все самостійно вести , бо ці по пять книжок в кожного бухгалтера - з розуму кого хоч зведутьТак от все робила всього однаВиявилось що якщо звести в одну базу рух матцінностей і змусити кадровика виписувати наказ на відпуск/переведення/заміну - до події а не після - то одна з усім справилась..ПСА програмка в мене вже 20-ий рік працює , при чому будь який з моїх працівників на ходу вносить прихід товарів і я бачу стан речей в реальному часі...