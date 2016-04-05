mephala написав:народ та сходіть отримайте бухгалтерську освіту а потім щоки надувайте.
Невже Ви думаєте що я втримався б 30 років в бізнесі не консультуючись з бухгалтерами? В 2009 я навіть написав програмку на макросах екселя для бухгалтерії совкового оздоровчого комплексу з персоналом в 500+осіб... Два тижні писав на базі створенної для себе програмки-ніяк не міг добитись толку. А потім підійшов до головного Лікаря( на той час це Цар/Бог в санаторії) і попросив В тебе 5 бухгалтерів - ти чотирьох займи сам чим небуть , а я пятій все поясню і вона буде все самостійно вести , бо ці по пять книжок в кожного бухгалтера - з розуму кого хоч зведуть
Так от все робила всього одна Виявилось що якщо звести в одну базу рух матцінностей і змусити кадровика виписувати наказ на відпуск/переведення/заміну - до події а не після - то одна з усім справилась..
ПС А програмка в мене вже 20-ий рік працює , при чому будь який з моїх працівників на ходу вносить прихід товарів і я бачу стан речей в реальному часі...
pesikot написав:26-го рашисти вже катались у нас по кільцевій, а ти тільки переступив поріг військомат
Hotab написав:А хтось 8 років сидів в окопах поки ти заробляв на квартири
Відповім вам обом - запишіть, або краще зробіть собі тату на чолі В нас офіційно/по документах 8р. було АТО/ОСС!!! А в мене до військового квитка додавалась довідка, де чорним по білому пише - "придатний у військовий час"!!! Тобто у НЕ військовий час - я не придатний! Всім все зрозуміло?
А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ? До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ? Мабуть, ні
Ми знаємо що написане у вікіпедії Але по вашій ссилці
Податкове зобов’язання — загальна сума податку на додану вартість, одержана платником ПДВ в звітному періоді (в складі вартості проданих покупцеві товарів, робіт, послуг) Податковий кредит — сума ПДВ, на яку платник цього податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, визначена за правилами, встановленими Податковим кодексом України
І де в цьому визначенні вікіпедія згадує не платника ПДВ( роздрібного покупця) Не згадує То чим перший абзац правильніший від інших абзаців вікіпедії? Вам хочеться вірити що головний -цей
Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем
А реальний досвід підприємництва показує що головні ті які я виділив
sergey_sryvkin написав:Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок
ви серйозно? Ще один "знавець"? Податок підприємця - це податок з ЙОГО ПРИБУТКУ! А ПДВ платить споживач, той що купує товар. Це просто ази, тут просто нема про що сперечатися. І калькуляції типу за "за 110 купив, за 120 продав, ПДВ 20%, торгую в збиток" - це просто анекдот. Підіть почитайте книги по бухгалтерському обліку, щоб не соромитися. Все, більше на цю тему не буду говорити. Можете вважати далі, що всі податки, які ви технічно переказали в податкову зі свого рахунку, це ВАШІ податки. А фізичні особи не платять ні копійки податків, бо податки з зарплати - це податки з роботодавця, податки з покупок - податки з продавця, податки з депозитів - податки з банку.
pesikot написав:А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ? До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ? Мабуть, ні
До мене не доходить - які притензії можуть бути до мене, коли я вже більше 1,5р. сприяю знищенню орків? Чому нема притензій до тих, які і досі дома на дивані соплі жують і повчають, як солдатам краще воювати?
thenewepic написав:І калькуляції типу за "за 110 купив, за 120 продав, ПДВ 20%, торгую в збиток"
Ти бреши та не забріхуйся... Навіть в цьому прикладі 8% націнки... В мене не має товару з ціною без ПДВ Якщо я кажу купив за 110 і продав за 120 то це означає ____________Купив _____Продав____Сплатив_____Заробив Без ПДВ_____91,67_______100__________________8,33 ПДВ_________18,33________20________1,67______0,00 Всього з ПДВ__110_______120__________________8,33
Завжди кажу Перш ніж зубоскалити - подумай, розумнішим виглядатимеш.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 08 вер, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.