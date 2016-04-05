Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:17

thenewepic написав: sergey_sryvkin написав: Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок

ви серйозно?

ви серйозно?

thenewepic написав: Ще один "знавець"? Податок підприємця - це податок з ЙОГО ПРИБУТКУ! А ПДВ платить споживач, той що купує товар. Це просто ази, тут просто нема про що сперечатися.

Ще один "знавець"? Податок підприємця - це податок з ЙОГО ПРИБУТКУ! А ПДВ платить споживач, той що купує товар. Це просто ази, тут просто нема про що сперечатися.

thenewepic написав: І калькуляції типу за "за 110 купив, за 120 продав, ПДВ 20%, торгую в збиток" - це просто анекдот. І калькуляції типу за "за 110 купив, за 120 продав, ПДВ 20%, торгую в збиток" - це просто анекдот.

thenewepic написав: Можете вважати далі, що всі податки, які ви технічно переказали в податкову зі свого рахунку, це ВАШІ податки. А фізичні особи не платять ні копійки податків, бо податки з зарплати - це податки з роботодавця, податки з покупок - податки з продавця, податки з депозитів - податки з банку. Можете вважати далі, що всі податки, які ви технічно переказали в податкову зі свого рахунку, це ВАШІ податки. А фізичні особи не платять ні копійки податків, бо податки з зарплати - це податки з роботодавця, податки з покупок - податки з продавця, податки з депозитів - податки з банку.

Так.Так він його платить, чи просто десь написано що він НАЧЕБТО платить?Написати можна все що завгодно.Споживач платить за ВСЕ з чого складається вартість товару - сировина, виробництво, податки, мита, прибуток підприємця тощо. Чому ви впираєтеся, що ось ПДВ платить саме він, а все інше - не він? Бо так у вікіпєдії хтось накалякав? А своєї голови немає?Це дійсно анекдот.Ви можете вважати все що завгодно.Особисто я вважаю, що ВАШІ податки - це ті, які ОСОБИСТО ВИ вирішуєте, платити чи не платити. І якщо вирішуєте на користь сплати, то це ВАШІ податки і ВАША заслуга. Бо могли і не сплатити.Наприклад показувати обороти по торгівлі чи не показувати. Або отримати від роботодавця 12200 в конверті чи 8050 на зарплатну карту.А якщо від вас нічого не залежить, то кричати "це я, це я тут усе сплачую" буде схоже на долярчика...