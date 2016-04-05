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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5003500450055006
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:16

  budivelnik написав:А реальний досвід підприємництва показує що головні ті які я виділив


це не досвід а банальне не знання що таке ПДВ по природі і суті вами керує
ну і ще плюс бажання собі ціну набити
можете і далі надувати щоки - але таке проходить тільки с бабусями біля під’їзду.
в мене відношення просте до таких людей - неуч.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:17

  thenewepic написав:
  sergey_sryvkin написав:Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок

ви серйозно?

Так.
  thenewepic написав:Ще один "знавець"? Податок підприємця - це податок з ЙОГО ПРИБУТКУ! А ПДВ платить споживач, той що купує товар. Це просто ази, тут просто нема про що сперечатися.

Так він його платить, чи просто десь написано що він НАЧЕБТО платить? :) Написати можна все що завгодно.
Споживач платить за ВСЕ з чого складається вартість товару - сировина, виробництво, податки, мита, прибуток підприємця тощо. Чому ви впираєтеся, що ось ПДВ платить саме він, а все інше - не він? Бо так у вікіпєдії хтось накалякав? А своєї голови немає?


  thenewepic написав:І калькуляції типу за "за 110 купив, за 120 продав, ПДВ 20%, торгую в збиток" - це просто анекдот.

Це дійсно анекдот.
  thenewepic написав:Можете вважати далі, що всі податки, які ви технічно переказали в податкову зі свого рахунку, це ВАШІ податки. А фізичні особи не платять ні копійки податків, бо податки з зарплати - це податки з роботодавця, податки з покупок - податки з продавця, податки з депозитів - податки з банку.

Ви можете вважати все що завгодно.
Особисто я вважаю, що ВАШІ податки - це ті, які ОСОБИСТО ВИ вирішуєте, платити чи не платити. І якщо вирішуєте на користь сплати, то це ВАШІ податки і ВАША заслуга. Бо могли і не сплатити.
Наприклад показувати обороти по торгівлі чи не показувати. Або отримати від роботодавця 12200 в конверті чи 8050 на зарплатну карту.

А якщо від вас нічого не залежить, то кричати "це я, це я тут усе сплачую" буде схоже на долярчика...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:19

такое же фуфло как российское?

Лучшие вертолеты и дроны Народно-освободительной армии Китая будут впервые представлены на обозрение широкой аудитории на предстоящей (с 14 по 17 сентября) выставке вертолетов в северокитайском городе Тяньцзинь.

Всего будет представлены 79 образцов и 14 типов техники, в том числе - 65 разных вертолетов и дронов, "ориентированных на использование своих передовых возможностей в реальных боевых действиях", отметил представитель НОАК полковник Нин Тао. В летном выступлении примут участие семь боевых вертолетов Z-10, шесть боевых вертолетов Z-19 и два тактических вертолета Z-20. Как сообщает CCTV, вертолет Z-11WB, многоцелевые дроны армии НОАК и дроны вертикального взлета и посадки, а также турбовальный двигатель WZ-16 китайской корпорации Aero Engine Corporation и двигатель, работающий на водородном топливе - дебютируют на этом мероприятии. Среди прочего, зрителям покажут и вертолеты гражданского назначения: AC352, AC312 и AC311A.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:в мене відношення просте до таких людей - неуч.
А в мене до святош-теоретиків також відношення просте - .....
Виберіть статус самі, а то заради святоші не хочеться в бан потрапляти.
Я знаю інше
2022 рік
внутрішній ПДВ - 213 млрд грн
імпортний ПДВ – 253 млрд грн
ПДФО сягнули 148,4 млрд грн
податку на прибуток підприємств – 117 млрд грн
митних платежів- 301 млрд грн
Всього 213+253+148,4+301
Поясніть мені
Навіщо нам податкові агенти+податкова+бухгалтера , якщо населення самостійно сплатило ПДВ на 466 млрд , ПДФО - 148,4 млрд ,
Митні платежі також в ціні товарів і його населення сплачує

Невже заради 117 млрд грн ми утримуємо 28000 податківців і 2 млн підприємств/підприємців?

Деколи треба думати тим круглим що зверху , а не тим круглим на чому сидиш.
ПС
Там ще було 84 млрд ПДВ відшкодування з Бюджету..
Можете мені показати хоча б одного неплатника ПДВ ( які по Вашому ПДВ сплачують) якому повернули хоча б 1 грн з цих 84 млрд ?
Якось дивно
Плятять покупці не платники ПДВ
а повертають виключно підприємствам/підприємцям платникам ПДВ
Караул-Зрада?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:42

  budivelnik написав:ми утримуємо 28000 податківців


це задля того щоб тобі як податковому агенту не прийшла світла думка в голову зажилити ПДВ який ти посталений просто зібрати з покупців і передати державі.
хоча для кого я розпинаюся. тут що в лоб що по лбу. такі терміни як податковий агент, прямий податок, опосередкований податок це декому як на Марс злітати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:46

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Долярчик не найбідніший член суспільства
Простий розрахунок
Довоєнний період
- купив 2 квартири(2 млн грн+ щось їв) - заплатив 140 000=0,14млн/2млн=7%
В той час коли
бюджет/ВВП=30%
Якщо людина , яка отримувала в 2-3 рази більше ніж середньостатистичний Українець
Що означає "отримувала"?
Мені що хтось дав на ці квартири, чи все ж таки я ЗАРОБИВ на них, витрачаючи весь свій час/здоров'я/здібності???
А при їх купівлі ще й податок сплатив!

Тобто - сам собі створив робоче місце>>>вклав в свою справу гроші>>>сплачував регулярно податки>>>все-все робив сам роками>>>і от коли за 7р. наскирдував і купив 1 квартиру(на котловані), а майже через 3р купив ще 1 на котловані>>>сплативши при купівлі всі податки... - хочеться запитати - а де в цьому ланцюжку "все сам-сам-сам" приймала участь держава?
Те, що всі ці роки вона мене "дояла" і ще відщипнула від цих квартир - це факт!
А от яка допомога держави була у цьому ланцюжку, описаному вище?☝️


дояли його, бачите. друже, на ці "подояні" гроші ваші діти ходили в школу, отримували якусь медичну допомогу, ваша дружина отримувала зарплату в тій же школі, за ці ж гроші люди в окопах робили те, щоб ваньки не прийшли у ваші квартири, а ті, що не в окопах, робили так, щоб ввечері (а може і вдень) вам не проломили голову, а вашу дружину не "запросили" на суботник, ну ще багато чого за ті "доїння" робили. так шо мало ще доїли. чи може ще не доїти треба булоа, а доплатити? ви там обережніше з "доїннями"..
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 08 вер, 2023 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:це задля того щоб тобі як податковому агенту не прийшла світла думка в голову зажилити ПДВ який ти посталений просто зібрати з покупців і передати державі.
Я щось не зрозумів
А навіщо так складно?Передавати через таких як я..Нехай ті хто платить ПДВ відразу з зарплати перешле в податкову.Все ж просто
ПДФО платник ПДФО - не отримує?
ЄСВ - також в очі не бачит
А чого ПДВ по іншому?

і ти так і не відповів
А чому відшкодовують 84 млрд не тим хто справжній платник
А якимось баригам в яких є свідоцтво Платника ПДВ
Треш
460 млрд з усіх бідних покупців зібрали
а 84 млрд чомусь не роздали по 2000 на українця а вибраним повернули
Поясниш як і чому?
Чи релігія не позволяє?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:50

  Успіх написав:
  pesikot написав:А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ?
До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ?
Мабуть, ні
До мене не доходить - які притензії можуть бути до мене, коли я вже більше 1,5р. сприяю знищенню орків?
Чому нема притензій до тих, які і досі дома на дивані соплі жують і повчають, як солдатам краще воювати?


1. 73 % успіхів воюють до кінця
2. навчися грамоти, врешті, рогулю темний.
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