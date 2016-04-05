це не досвід а банальне не знання що таке ПДВ по природі і суті вами керує
ну і ще плюс бажання собі ціну набити
можете і далі надувати щоки - але таке проходить тільки с бабусями біля під’їзду.
в мене відношення просте до таких людей - неуч.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:16
це не досвід а банальне не знання що таке ПДВ по природі і суті вами керує
ну і ще плюс бажання собі ціну набити
можете і далі надувати щоки - але таке проходить тільки с бабусями біля під’їзду.
в мене відношення просте до таких людей - неуч.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:17
Так.
Так він його платить, чи просто десь написано що він НАЧЕБТО платить? Написати можна все що завгодно.
Споживач платить за ВСЕ з чого складається вартість товару - сировина, виробництво, податки, мита, прибуток підприємця тощо. Чому ви впираєтеся, що ось ПДВ платить саме він, а все інше - не він? Бо так у вікіпєдії хтось накалякав? А своєї голови немає?
Це дійсно анекдот.
Ви можете вважати все що завгодно.
Особисто я вважаю, що ВАШІ податки - це ті, які ОСОБИСТО ВИ вирішуєте, платити чи не платити. І якщо вирішуєте на користь сплати, то це ВАШІ податки і ВАША заслуга. Бо могли і не сплатити.
Наприклад показувати обороти по торгівлі чи не показувати. Або отримати від роботодавця 12200 в конверті чи 8050 на зарплатну карту.
А якщо від вас нічого не залежить, то кричати "це я, це я тут усе сплачую" буде схоже на долярчика...
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:19
такое же фуфло как российское?
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А в мене до святош-теоретиків також відношення просте - .....
Виберіть статус самі, а то заради святоші не хочеться в бан потрапляти.
Я знаю інше
2022 рік
внутрішній ПДВ - 213 млрд грн
імпортний ПДВ – 253 млрд грн
ПДФО сягнули 148,4 млрд грн
податку на прибуток підприємств – 117 млрд грн
митних платежів- 301 млрд грн
Всього 213+253+148,4+301
Поясніть мені
Навіщо нам податкові агенти+податкова+бухгалтера , якщо населення самостійно сплатило ПДВ на 466 млрд , ПДФО - 148,4 млрд ,
Митні платежі також в ціні товарів і його населення сплачує
Невже заради 117 млрд грн ми утримуємо 28000 податківців і 2 млн підприємств/підприємців?
Деколи треба думати тим круглим що зверху , а не тим круглим на чому сидиш.
ПС
Там ще було 84 млрд ПДВ відшкодування з Бюджету..
Можете мені показати хоча б одного неплатника ПДВ ( які по Вашому ПДВ сплачують) якому повернули хоча б 1 грн з цих 84 млрд ?
Якось дивно
Плятять покупці не платники ПДВ
а повертають виключно підприємствам/підприємцям платникам ПДВ
Караул-Зрада?
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:42
це задля того щоб тобі як податковому агенту не прийшла світла думка в голову зажилити ПДВ який ти посталений просто зібрати з покупців і передати державі.
хоча для кого я розпинаюся. тут що в лоб що по лбу. такі терміни як податковий агент, прямий податок, опосередкований податок це декому як на Марс злітати.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:46
дояли його, бачите. друже, на ці "подояні" гроші ваші діти ходили в школу, отримували якусь медичну допомогу, ваша дружина отримувала зарплату в тій же школі, за ці ж гроші люди в окопах робили те, щоб ваньки не прийшли у ваші квартири, а ті, що не в окопах, робили так, щоб ввечері (а може і вдень) вам не проломили голову, а вашу дружину не "запросили" на суботник, ну ще багато чого за ті "доїння" робили. так шо мало ще доїли. чи може ще не доїти треба булоа, а доплатити? ви там обережніше з "доїннями"..
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 08 вер, 2023 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я щось не зрозумів
А навіщо так складно?Передавати через таких як я..Нехай ті хто платить ПДВ відразу з зарплати перешле в податкову.Все ж просто
ПДФО платник ПДФО - не отримує?
ЄСВ - також в очі не бачит
А чого ПДВ по іншому?
і ти так і не відповів
А чому відшкодовують 84 млрд не тим хто справжній платник
А якимось баригам в яких є свідоцтво Платника ПДВ
Треш
460 млрд з усіх бідних покупців зібрали
а 84 млрд чомусь не роздали по 2000 на українця а вибраним повернули
Поясниш як і чому?
Чи релігія не позволяє?
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:50
1. 73 % успіхів воюють до кінця
2. навчися грамоти, врешті, рогулю темний.
Додано: Суб 09 вер, 2023 00:04
є така гарна штука як освіта. якщо людина чогось не розуміє - то йде і вчиться а не починає нести ахінею як істину в останній інстанції.
напрям руху я тобі вже задав - субрахунки 643/644, податковий агент, прямі податки, опосередковані податки.
PS
далі можете не відповідати
Додано: Суб 09 вер, 2023 00:28
У кожного тут є своя відмазка, чому саме він не підходить на заміну. Хтось трохи більше місяця провів в блокадному Чернігові і це рахується як безстрокова відстрочка (хоча Буча, Маріуполь, Лиман, Херсон та багато інших міст пережили це ж саме, а то й гірше). Хтось цілими днями виводить тут довгі простині якихось розумних формул з бухгалтерії, результат яких показує, що саме він і його близькі не мають іти на фронт. Хтось чекає, доки на фронт підуть 73%, бо воювати мають тільки ті, хто голосували з теперішню владу (хм, тобто по цій логіці люди без позиції, що не ходять на вибори або голосували проти всіх - нікому нічого не винні за будь-якої влади). А ще є всілякі з непридатні по паперам (ніби у війську рвіень здоров'я не менше студентів Національного Університету фізичного виховання і спорту). Хтось не розуміє, чому просто не випустити всіх бажаючих в Польшу/на Філіппіни (але при цьому кавалірки та інвестиції, бажано щоб держава якось захистила, бо коли прийде час, то вільна людина може захотіти повернутися) Комусь релігія не дозволяє... У когось "місія в житті інша"... От і виходить, що воювати має Долярчик, але всі ініш просто хочуть "кордони 91-го року", ще повчають його життю-розуму, щоб дякував за тили, виводять по формулам, що для нього ця робота просто манна небесна. Замість того щоб підтримати, і признати, що просто немає сміливості, по простому - ми є всі боягузи)
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