Я так понимаю в начале видео винты тоже крутятся ? Просто камера не смогла этого передать?
Частота регистрации кадра накладывается на частоту вращения винтов и в результате могут быть самые разные оптические эффекты на видео - от мнимой остановки до вращения назад - в общем, никогда не оценивайте работу воздущного винта или другого быстро вращающегося объека по видео.
це задля того щоб тобі як податковому агенту не прийшла світла думка в голову зажилити ПДВ який ти посталений просто зібрати з покупців і передати державі.
омг, ким поставлений ? Навіщо 28 тисячам податківців ще якісь агенти? Нехай самі збирають і передають
mephala написав:хоча для кого я розпинаюся. тут що в лоб що по лбу. такі терміни як податковий агент, прямий податок, опосередкований податок це декому як на Марс злітати.
Терміни це слова, сутність речей вони не змінюють. А ви від сутності далекі як Рєпін від бурлака... бухгалтери вважають себе розумнішими за директорів, в той час як директор вміє заробити гроші, а бухгалтер тільки витрачати...