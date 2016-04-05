Я так понимаю в начале видео винты тоже крутятся ? Просто камера не смогла этого передать?
Частота регистрации кадра накладывается на частоту вращения винтов и в результате могут быть самые разные оптические эффекты на видео - от мнимой остановки до вращения назад - в общем, никогда не оценивайте работу воздущного винта или другого быстро вращающегося объека по видео.
це задля того щоб тобі як податковому агенту не прийшла світла думка в голову зажилити ПДВ який ти посталений просто зібрати з покупців і передати державі.
омг, ким поставлений ? Навіщо 28 тисячам податківців ще якісь агенти? Нехай самі збирають і передають
mephala написав:хоча для кого я розпинаюся. тут що в лоб що по лбу. такі терміни як податковий агент, прямий податок, опосередкований податок це декому як на Марс злітати.
Терміни це слова, сутність речей вони не змінюють. А ви від сутності далекі як Рєпін від бурлака... бухгалтери вважають себе розумнішими за директорів, в той час як директор вміє заробити гроші, а бухгалтер тільки витрачати...
Непрямі податки це податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків. В Україні використовуються три види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок і мито.
Ще раз - в теорії вас, як продавця, взагалі не має хвилювати цей податок і його розмір. Ви просто оцінюєте товар, як вам хочеться, а податок накладається зверху, його платить покупець, а ваша задача - просто передати ці кошти в бюджет. Все. Звісно, спасибі, що ви дієте по закону (це я вже до будівельника звертаюсь), не працюєте в чорну і чесно передаєте звітність і ПДВ, заплачений вам покупцями, в бюджет. Але благаю, не треба при цьому "присвоювати" дані податки і говорити, що все це виключно ваша заслуга. От і все. Сподіваюсь, дискусію можна вважати закритою.