RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5004500550065007
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 00:31

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:

Я так понимаю в начале видео винты тоже крутятся ? Просто камера не смогла этого передать?


Частота регистрации кадра накладывается на частоту вращения винтов и в результате могут быть самые разные оптические эффекты на видео - от мнимой остановки до вращения назад - в общем, никогда не оценивайте работу воздущного винта или другого быстро вращающегося объека по видео.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 652
З нами з: 16.05.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 00:35

katso , я мысленно предполагал такой вариант. Но смутило то, что в принципе такой малыш способен сесть без моторов.
Hotab
 
Повідомлень: 9815
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 03:29

  mephala написав:
  budivelnik написав:ми утримуємо 28000 податківців


це задля того щоб тобі як податковому агенту не прийшла світла думка в голову зажилити ПДВ який ти посталений просто зібрати з покупців і передати державі.

омг, ким поставлений ? :) Навіщо 28 тисячам податківців ще якісь агенти? Нехай самі збирають і передають :)
  mephala написав:хоча для кого я розпинаюся. тут що в лоб що по лбу. такі терміни як податковий агент, прямий податок, опосередкований податок це декому як на Марс злітати.

Терміни це слова, сутність речей вони не змінюють. А ви від сутності далекі як Рєпін від бурлака... бухгалтери вважають себе розумнішими за директорів, в той час як директор вміє заробити гроші, а бухгалтер тільки витрачати...


Документи треба читати, а не фантазії теоретиків гуманітаріїв.
відкрийте податковий кодекс
https://tax.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok ... u-vartist/
Стаття 180. Платники податку

І знайдіть там слово "споживач".
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 19.02.14
Подякував: 504 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 04:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Документи треба читати, а не фантазії теоретиків гуманітаріїв

так, почитайте, будь ласка, що таке "непрямий податок": https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BA%D0%B8
Так, звісно, формально платником є продавець (надавач послуг), але він платить не свої кошти, а ті, що дав йому покупець. Платник податку (юридична чи фізична особа) виступає як посередник, що нараховує і сплачує податок у бюджет держави.
Також тут https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3362872-16#Text
можна знайти наступний абзац:
Непрямі податки це податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків. В Україні використовуються три види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок і мито.

Ще раз - в теорії вас, як продавця, взагалі не має хвилювати цей податок і його розмір. Ви просто оцінюєте товар, як вам хочеться, а податок накладається зверху, його платить покупець, а ваша задача - просто передати ці кошти в бюджет. Все.
Звісно, спасибі, що ви дієте по закону (це я вже до будівельника звертаюсь), не працюєте в чорну і чесно передаєте звітність і ПДВ, заплачений вам покупцями, в бюджет.
Але благаю, не треба при цьому "присвоювати" дані податки і говорити, що все це виключно ваша заслуга. От і все. Сподіваюсь, дискусію можна вважати закритою.
thenewepic
 
Повідомлень: 58
З нами з: 03.09.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 07:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й санкції діють, й досить ефективно.
3-5 місяців після вводу, потім їх обходять повністю. Є обговорення у відповідній темі.

повністю - це лише мрії підсанкційних :D

й навіть коли хтось купує вдвічі дорожче чи продає вдвічі дешевше - ефект від санкцій все одно є

а що це за тема?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 29.09.19
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 07:27

Все правда!

  The_Rebel написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ?
До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ?
Мабуть, ні
До мене не доходить - які притензії можуть бути до мене, коли я вже більше 1,5р. сприяю знищенню орків?
Чому нема притензій до тих, які і досі дома на дивані соплі жують і повчають, як солдатам краще воювати?

У кожного тут є своя відмазка, чому саме він не підходить на заміну. Хтось трохи більше місяця провів в блокадному Чернігові і це рахується як безстрокова відстрочка (хоча Буча, Маріуполь, Лиман, Херсон та багато інших міст пережили це ж саме, а то й гірше). Хтось цілими днями виводить тут довгі простині якихось розумних формул з бухгалтерії, результат яких показує, що саме він і його близькі не мають іти на фронт. Хтось чекає, доки на фронт підуть 73%, бо воювати мають тільки ті, хто голосували з теперішню владу (хм, тобто по цій логіці люди без позиції, що не ходять на вибори або голосували проти всіх - нікому нічого не винні за будь-якої влади). А ще є всілякі з непридатні по паперам (ніби у війську рвіень здоров'я не менше студентів Національного Університету фізичного виховання і спорту). Хтось не розуміє, чому просто не випустити всіх бажаючих в Польшу/на Філіппіни (але при цьому кавалірки та інвестиції, бажано щоб держава якось захистила, бо коли прийде час, то вільна людина може захотіти повернутися) Комусь релігія не дозволяє... У когось "місія в житті інша"... От і виходить, що воювати має Долярчик, але всі ініш просто хочуть "кордони 91-го року", ще повчають його життю-розуму, щоб дякував за тили, виводять по формулам, що для нього ця робота просто манна небесна. Замість того щоб підтримати, і признати, що просто немає сміливості, по простому - ми є всі боягузи)

+1000000000050000000000!!!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5264
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
  #<1 ... 5004500550065007
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 120283
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 497895
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6405
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1064)
09.09.2023 05:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.