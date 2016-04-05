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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5005500650075008>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 00:31

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:

Я так понимаю в начале видео винты тоже крутятся ? Просто камера не смогла этого передать?


Частота регистрации кадра накладывается на частоту вращения винтов и в результате могут быть самые разные оптические эффекты на видео - от мнимой остановки до вращения назад - в общем, никогда не оценивайте работу воздущного винта или другого быстро вращающегося объека по видео.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 00:35

katso , я мысленно предполагал такой вариант. Но смутило то, что в принципе такой малыш способен сесть без моторов.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 03:29

  mephala написав:
  budivelnik написав:ми утримуємо 28000 податківців


це задля того щоб тобі як податковому агенту не прийшла світла думка в голову зажилити ПДВ який ти посталений просто зібрати з покупців і передати державі.

омг, ким поставлений ? :) Навіщо 28 тисячам податківців ще якісь агенти? Нехай самі збирають і передають :)
  mephala написав:хоча для кого я розпинаюся. тут що в лоб що по лбу. такі терміни як податковий агент, прямий податок, опосередкований податок це декому як на Марс злітати.

Терміни це слова, сутність речей вони не змінюють. А ви від сутності далекі як Рєпін від бурлака... бухгалтери вважають себе розумнішими за директорів, в той час як директор вміє заробити гроші, а бухгалтер тільки витрачати...


Документи треба читати, а не фантазії теоретиків гуманітаріїв.
відкрийте податковий кодекс
https://tax.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok ... u-vartist/
Стаття 180. Платники податку

І знайдіть там слово "споживач".
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 04:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Документи треба читати, а не фантазії теоретиків гуманітаріїв

так, почитайте, будь ласка, що таке "непрямий податок": https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BA%D0%B8
Так, звісно, формально платником є продавець (надавач послуг), але він платить не свої кошти, а ті, що дав йому покупець. Платник податку (юридична чи фізична особа) виступає як посередник, що нараховує і сплачує податок у бюджет держави.
Також тут https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3362872-16#Text
можна знайти наступний абзац:
Непрямі податки це податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків. В Україні використовуються три види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок і мито.

Ще раз - в теорії вас, як продавця, взагалі не має хвилювати цей податок і його розмір. Ви просто оцінюєте товар, як вам хочеться, а податок накладається зверху, його платить покупець, а ваша задача - просто передати ці кошти в бюджет. Все.
Звісно, спасибі, що ви дієте по закону (це я вже до будівельника звертаюсь), не працюєте в чорну і чесно передаєте звітність і ПДВ, заплачений вам покупцями, в бюджет.
Але благаю, не треба при цьому "присвоювати" дані податки і говорити, що все це виключно ваша заслуга. От і все. Сподіваюсь, дискусію можна вважати закритою.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 07:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й санкції діють, й досить ефективно.
3-5 місяців після вводу, потім їх обходять повністю. Є обговорення у відповідній темі.

повністю - це лише мрії підсанкційних :D

й навіть коли хтось купує вдвічі дорожче чи продає вдвічі дешевше - ефект від санкцій все одно є

а що це за тема?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 07:27

Все правда!

  The_Rebel написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ?
До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ?
Мабуть, ні
До мене не доходить - які притензії можуть бути до мене, коли я вже більше 1,5р. сприяю знищенню орків?
Чому нема притензій до тих, які і досі дома на дивані соплі жують і повчають, як солдатам краще воювати?

У кожного тут є своя відмазка, чому саме він не підходить на заміну. Хтось трохи більше місяця провів в блокадному Чернігові і це рахується як безстрокова відстрочка (хоча Буча, Маріуполь, Лиман, Херсон та багато інших міст пережили це ж саме, а то й гірше). Хтось цілими днями виводить тут довгі простині якихось розумних формул з бухгалтерії, результат яких показує, що саме він і його близькі не мають іти на фронт. Хтось чекає, доки на фронт підуть 73%, бо воювати мають тільки ті, хто голосували з теперішню владу (хм, тобто по цій логіці люди без позиції, що не ходять на вибори або голосували проти всіх - нікому нічого не винні за будь-якої влади). А ще є всілякі з непридатні по паперам (ніби у війську рвіень здоров'я не менше студентів Національного Університету фізичного виховання і спорту). Хтось не розуміє, чому просто не випустити всіх бажаючих в Польшу/на Філіппіни (але при цьому кавалірки та інвестиції, бажано щоб держава якось захистила, бо коли прийде час, то вільна людина може захотіти повернутися) Комусь релігія не дозволяє... У когось "місія в житті інша"... От і виходить, що воювати має Долярчик, але всі ініш просто хочуть "кордони 91-го року", ще повчають його життю-розуму, щоб дякував за тили, виводять по формулам, що для нього ця робота просто манна небесна. Замість того щоб підтримати, і признати, що просто немає сміливості, по простому - ми є всі боягузи)

+1000000000050000000000!!!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок.

А покупець просто щось там купив і по чеку отримав податковий кредит, що складається з податків тих, хто вклався у виробництво цього товару та послуги.

Так можна заявити що і прибуток заробляють тільки покупці, і податки платять покупці, а кляті капіталісти крадуть в них гроші підсовуючи якісь там товари непотрібні...

Якщо хтось платить якийсь податок, то зміна цього податку буде впливати на його гаманець. Якщо ПДВ буде 0%, а не 20%, то в гаманці продавця нічого не змінется, а в гаманці покупця залишиться більше грошей, бо саме він сплачує цей подадок. Так зрозуміло?
От експортер дійсно сплачує ПДВ, бо, якщо держава йому не компенсує сплачене ПДВ, то в його гаманці, а не в гаманці закордонного покупця, стане менше.
Формально так, все сплачує продавець, але в магазині він виступає лише як посередник між покупцем і державою.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  The_Rebel написав:Замість того щоб підтримати, і признати, що просто немає сміливості, по простому - ми є всі боягузи)

Навіть у Успіха основний інстинкт - збереження власного життя, а не розмноження, коли прилітає.
Тож не дивно, що основний інстинкт переважає все інше.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:32

lapay ,
Якщо ПДВ буде 0%, а не 20%, то в гаманці продавця нічого не змінется, а в гаманці покупця залишиться більше грошей, бо саме він сплачує цей подадок. Так зрозуміло?


На скільки більше залишиться у гаманці покупця , якщо раптом зробити ПДВ 0%?
Давайте на прикладі пакету молока за 60 грн , в чеці якого написано 50 грн, ПДВ 10 грн, до сплати 60 грн.
Назвіть цифру, на скільки менш сплатить покупець.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это ж нужно довести себя до какого абсурда, чтобы использовать систему налогообложения, которую не понимают даже её авторы.
Никогда не понимал профессию "бухгалтер". Что делают эти люди? В развитии чего они участвуют? Что созидают? К чему стремятся? Как развивают бизнес?
Ответ прост это антагонисты
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