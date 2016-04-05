Успіх написав: pesikot написав: А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ?

До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ?

Мабуть, ні А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ?До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ?Мабуть, ні До мене не доходить - які притензії можуть бути до мене, коли я вже більше 1,5р. сприяю знищенню орків?

Чому нема притензій до тих, які і досі дома на дивані соплі жують і повчають, як солдатам краще воювати? До мене не доходить - які притензії можуть бути до мене, коли я вже більше 1,5р. сприяю знищенню орків?Чому нема притензій до тих, які і досі дома на дивані соплі жують і повчають, як солдатам краще воювати?

У кожного тут є своя відмазка, чому саме він не підходить на заміну. Хтось трохи більше місяця провів в блокадному Чернігові і це рахується як безстрокова відстрочка (хоча Буча, Маріуполь, Лиман, Херсон та багато інших міст пережили це ж саме, а то й гірше). Хтось цілими днями виводить тут довгі простині якихось розумних формул з бухгалтерії, результат яких показує, що саме він і його близькі не мають іти на фронт. Хтось чекає, доки на фронт підуть 73%, бо воювати мають тільки ті, хто голосували з теперішню владу (хм, тобто по цій логіці люди без позиції, що не ходять на вибори або голосували проти всіх - нікому нічого не винні за будь-якої влади). А ще є всілякі з непридатні по паперам (ніби у війську рвіень здоров'я не менше студентів Національного Університету фізичного виховання і спорту). Хтось не розуміє, чому просто не випустити всіх бажаючих в Польшу/на Філіппіни (але при цьому кавалірки та інвестиції, бажано щоб держава якось захистила, бо коли прийде час, то вільна людина може захотіти повернутися) Комусь релігія не дозволяє... У когось "місія в житті інша"... От і виходить, що воювати має Долярчик, але всі ініш просто хочуть "кордони 91-го року", ще повчають його життю-розуму, щоб дякував за тили, виводять по формулам, що для нього ця робота просто манна небесна. Замість того щоб підтримати, і признати, що просто немає сміливості, по простому - ми є всі боягузи)