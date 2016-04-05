це задля того щоб тобі як податковому агенту не прийшла світла думка в голову зажилити ПДВ який ти посталений просто зібрати з покупців і передати державі.
омг, ким поставлений ? Навіщо 28 тисячам податківців ще якісь агенти? Нехай самі збирають і передають
mephala написав:хоча для кого я розпинаюся. тут що в лоб що по лбу. такі терміни як податковий агент, прямий податок, опосередкований податок це декому як на Марс злітати.
Терміни це слова, сутність речей вони не змінюють. А ви від сутності далекі як Рєпін від бурлака... бухгалтери вважають себе розумнішими за директорів, в той час як директор вміє заробити гроші, а бухгалтер тільки витрачати...
Непрямі податки це податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків. В Україні використовуються три види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок і мито.
Ще раз - в теорії вас, як продавця, взагалі не має хвилювати цей податок і його розмір. Ви просто оцінюєте товар, як вам хочеться, а податок накладається зверху, його платить покупець, а ваша задача - просто передати ці кошти в бюджет. Все. Звісно, спасибі, що ви дієте по закону (це я вже до будівельника звертаюсь), не працюєте в чорну і чесно передаєте звітність і ПДВ, заплачений вам покупцями, в бюджет. Але благаю, не треба при цьому "присвоювати" дані податки і говорити, що все це виключно ваша заслуга. От і все. Сподіваюсь, дискусію можна вважати закритою.
pesikot написав:А до тебе дійшло, що поки ти йшов до військомату, у нас рашисти вже по окраїнах катались ? До тебе дійшло, поки ти навчався, у нас вже не було єлектрики, води, зв"язку ? Мабуть, ні
До мене не доходить - які притензії можуть бути до мене, коли я вже більше 1,5р. сприяю знищенню орків? Чому нема притензій до тих, які і досі дома на дивані соплі жують і повчають, як солдатам краще воювати?
У кожного тут є своя відмазка, чому саме він не підходить на заміну. Хтось трохи більше місяця провів в блокадному Чернігові і це рахується як безстрокова відстрочка (хоча Буча, Маріуполь, Лиман, Херсон та багато інших міст пережили це ж саме, а то й гірше). Хтось цілими днями виводить тут довгі простині якихось розумних формул з бухгалтерії, результат яких показує, що саме він і його близькі не мають іти на фронт. Хтось чекає, доки на фронт підуть 73%, бо воювати мають тільки ті, хто голосували з теперішню владу (хм, тобто по цій логіці люди без позиції, що не ходять на вибори або голосували проти всіх - нікому нічого не винні за будь-якої влади). А ще є всілякі з непридатні по паперам (ніби у війську рвіень здоров'я не менше студентів Національного Університету фізичного виховання і спорту). Хтось не розуміє, чому просто не випустити всіх бажаючих в Польшу/на Філіппіни (але при цьому кавалірки та інвестиції, бажано щоб держава якось захистила, бо коли прийде час, то вільна людина може захотіти повернутися) Комусь релігія не дозволяє... У когось "місія в житті інша"... От і виходить, що воювати має Долярчик, але всі ініш просто хочуть "кордони 91-го року", ще повчають його життю-розуму, щоб дякував за тили, виводять по формулам, що для нього ця робота просто манна небесна. Замість того щоб підтримати, і признати, що просто немає сміливості, по простому - ми є всі боягузи)
sergey_sryvkin написав:Ну що ви таке кажете... Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок.
А покупець просто щось там купив і по чеку отримав податковий кредит, що складається з податків тих, хто вклався у виробництво цього товару та послуги.
Так можна заявити що і прибуток заробляють тільки покупці, і податки платять покупці, а кляті капіталісти крадуть в них гроші підсовуючи якісь там товари непотрібні...
Якщо хтось платить якийсь податок, то зміна цього податку буде впливати на його гаманець. Якщо ПДВ буде 0%, а не 20%, то в гаманці продавця нічого не змінется, а в гаманці покупця залишиться більше грошей, бо саме він сплачує цей подадок. Так зрозуміло? От експортер дійсно сплачує ПДВ, бо, якщо держава йому не компенсує сплачене ПДВ, то в його гаманці, а не в гаманці закордонного покупця, стане менше. Формально так, все сплачує продавець, але в магазині він виступає лише як посередник між покупцем і державою.
Якщо ПДВ буде 0%, а не 20%, то в гаманці продавця нічого не змінется, а в гаманці покупця залишиться більше грошей, бо саме він сплачує цей подадок. Так зрозуміло?
На скільки більше залишиться у гаманці покупця , якщо раптом зробити ПДВ 0%? Давайте на прикладі пакету молока за 60 грн , в чеці якого написано 50 грн, ПДВ 10 грн, до сплати 60 грн. Назвіть цифру, на скільки менш сплатить покупець.
Это ж нужно довести себя до какого абсурда, чтобы использовать систему налогообложения, которую не понимают даже её авторы. Никогда не понимал профессию "бухгалтер". Что делают эти люди? В развитии чего они участвуют? Что созидают? К чему стремятся? Как развивают бизнес? Ответ прост это антагонисты