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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5006500750085009>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 09:17

beee , бухгалтер тоже не понимает, зачем вы качаете бицепсы, если голыми руками ни на мамонта не пойдете , ни орка за линией фронта в разведке скрутить не планируете.

Успих, хватит топтаться за крок. Переверни уже свои думки и успокойся.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:beee , бухгалтер тоже не понимает, зачем вы качаете бицепсы, если голыми руками ни на мамонта не пойдете , ни орка за линией фронта в разведке скрутить не планируете.

Успих, хватит топтаться за крок. Переверни уже свои думки и успокойся.


Кто вам сказал, что я качаю бицепс. Это ж для девок)

Во вторых, любое увлечение не имеет смысла. Ни путешествия, ни поход в кино ни бассейн.

Если бухгалтер это хобби, как поход в бассейн, то тогда абсурд можно возвести в степень бесконечности
Востаннє редагувалось beee в Суб 09 вер, 2023 09:47, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 09:47

  beee написав:Это ж нужно довести себя до какого абсурда, чтобы использовать систему налогообложения, которую не понимают даже её авторы.
Никогда не понимал профессию "бухгалтер". Что делают эти люди? В развитии чего они участвуют? Что созидают? К чему стремятся? Как развивают бизнес?
Ответ прост это антагонисты

Мы ведь не хотим жить как Флай на закрутках, поэтому создаются сложные системы с ещё более сложными формулами. Люди даже нобелевку по экономике получают за доказательство, что если не просто махать молотком, а с помощью других людей за компом все более богатые, и счастливые, и занятые ;)
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. Всё
Она не рождает созидателей и творцов

Налогообложение должно быть простым и понятным. Всё, что не объясняется просто, когда сами налоговики ни черта не понимают ведёт к мошенничеству.
Я надеюсь все видели формулу энергии.

Это ж нужно мало того, что придумать бухгалтеров, так ещё и вроде аналогии научных сотрудников - аудиторов.

Пример революции налоговой системы - Эстония.
"Эстония совершила революцию в мировом бизнесе, когда провела реформу своей системы и предоставила возможность каждому желающему создавать компанию и управлять ею полностью через интернет."

Так что не нужно здесь про закрутки
Востаннє редагувалось beee в Суб 09 вер, 2023 10:15, всього редагувалось 3 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:04

  Hotab написав:lapay ,
Якщо ПДВ буде 0%, а не 20%, то в гаманці продавця нічого не змінется, а в гаманці покупця залишиться більше грошей, бо саме він сплачує цей подадок. Так зрозуміло?


На скільки більше залишиться у гаманці покупця , якщо раптом зробити ПДВ 0%?
Давайте на прикладі пакету молока за 60 грн , в чеці якого написано 50 грн, ПДВ 10 грн, до сплати 60 грн.
Назвіть цифру, на скільки менш сплатить покупець.

Честно говоря, сам факт, что эта тема так долго дискутируется, вызывает оторопь.
Всего 5 недель назад был введен (возвращен) косвенный налог - акциз на топливо. Вся страна наблюдала, что произошло на рынке, и на кого в итоге легла уплата этой доп суммы. НДС работает похоже.
Память аквариумных рыбок.....
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:06

  beee написав:
Hotab написав:beee , бухгалтер тоже не понимает, зачем вы качаете бицепсы, если голыми руками ни на мамонта не пойдете , ни орка за линией фронта в разведке скрутить не планируете.


Кто вам сказал, что я качаю бицепс. Это ж для девок)

Армейский жим практикуете? Если да, то какой вес потянете?
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:07

  beee написав:Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. Всё
Она не рождает созидателей и творцов

Гетьманцев - это феномен ))) но профи выполняет отлично работу, ещё и советы собственнику даёт дельные. Более того проверки гетьманцевых выдерживает, если не выдерживает вступает юрист. Только Будивельник всё сам, молодец. И так в основном, куча профи соревнуется с системой. Если система сильнее и глупее - развитие хуже и люди беднее) Если профи сильнее, но система из-за этого получает 0% налогов, социум опять же беднее, социальная сфера в упадке :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. Всё
Она не рождает созидателей и творцов

Налогообложение должно быть простым и понятным. Всё, что не объясняется просто, когда сами налоговики ни черта не понимают ведёт к мошенничеству.
Я надеюсь все видели формулу энергии.

Это ж нужно мало того, что придумать бухгалтеров, так ещё и вроде аналогии научных сотрудников - аудиторов.

Пример революции налоговой системы - Эстония.
"Эстония совершила революцию в мировом бизнесе, когда провела реформу своей системы и предоставила возможность каждому желающему создавать компанию и управлять ею полностью через интернет."

Так что не нужно здесь про закрутки
Мне вот иногда удивительно, почему я попал в общество, которое даже не задумывается над этим.
Почему, чтобы перепрыгнуть через яму, общество рождает чиновников, придумывающих абсурдные формулы и все наблюдают и приспосабливаются
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  beee написав:
Hotab написав:beee , бухгалтер тоже не понимает, зачем вы качаете бицепсы, если голыми руками ни на мамонта не пойдете , ни орка за линией фронта в разведке скрутить не планируете.


Кто вам сказал, что я качаю бицепс. Это ж для девок)

Армейский жим практикуете? Если да, то какой вес потянете?
Приседания 305, жим лёжа 215, тяга слабая 280. Категория 100
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:32

Хто в темі?

Азербайджанські бпла фіксують значну присутність підрозділів ВС Вірменії на кордоні з Нахічеванською АР. Розгортання армійських підрозділів відбувається по обидва боки кордону між Вірменією та Азербайджаном.

Я правильно розумію, що на нещодавній зустрічі пу та Ердоган домовились, що пу зливає Вірменію в обмін на військову допомогу/обхід санкцій/ще шось від Туреччини? Перед цим армяшкі перевзулись у стрибку, заявили, що співпраця з рф була стратегічною помилкою та призначили військові навчання з США з 11 по 20 вересня.
https://www.unian.ua/world/virmeniya-ye ... 1%96%D1%97.
fler
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