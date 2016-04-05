Додано: Суб 09 вер, 2023 09:56

Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. Всё

Она не рождает созидателей и творцов



Налогообложение должно быть простым и понятным. Всё, что не объясняется просто, когда сами налоговики ни черта не понимают ведёт к мошенничеству.

Я надеюсь все видели формулу энергии.



Это ж нужно мало того, что придумать бухгалтеров, так ещё и вроде аналогии научных сотрудников - аудиторов.



Пример революции налоговой системы - Эстония.

"Эстония совершила революцию в мировом бизнесе, когда провела реформу своей системы и предоставила возможность каждому желающему создавать компанию и управлять ею полностью через интернет."



Так что не нужно здесь про закрутки