beee , бухгалтер тоже не понимает, зачем вы качаете бицепсы, если голыми руками ни на мамонта не пойдете , ни орка за линией фронта в разведке скрутить не планируете.
Успих, хватит топтаться за крок. Переверни уже свои думки и успокойся.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 09:17
beee , бухгалтер тоже не понимает, зачем вы качаете бицепсы, если голыми руками ни на мамонта не пойдете , ни орка за линией фронта в разведке скрутить не планируете.
Успих, хватит топтаться за крок. Переверни уже свои думки и успокойся.
Додано: Суб 09 вер, 2023 09:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кто вам сказал, что я качаю бицепс. Это ж для девок)
Во вторых, любое увлечение не имеет смысла. Ни путешествия, ни поход в кино ни бассейн.
Если бухгалтер это хобби, как поход в бассейн, то тогда абсурд можно возвести в степень бесконечности
Востаннє редагувалось beee в Суб 09 вер, 2023 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 вер, 2023 09:47
Мы ведь не хотим жить как Флай на закрутках, поэтому создаются сложные системы с ещё более сложными формулами. Люди даже нобелевку по экономике получают за доказательство, что если не просто махать молотком, а с помощью других людей за компом все более богатые, и счастливые, и занятые
Додано: Суб 09 вер, 2023 09:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. Всё
Она не рождает созидателей и творцов
Налогообложение должно быть простым и понятным. Всё, что не объясняется просто, когда сами налоговики ни черта не понимают ведёт к мошенничеству.
Я надеюсь все видели формулу энергии.
Это ж нужно мало того, что придумать бухгалтеров, так ещё и вроде аналогии научных сотрудников - аудиторов.
Пример революции налоговой системы - Эстония.
"Эстония совершила революцию в мировом бизнесе, когда провела реформу своей системы и предоставила возможность каждому желающему создавать компанию и управлять ею полностью через интернет."
Так что не нужно здесь про закрутки
Востаннє редагувалось beee в Суб 09 вер, 2023 10:15, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:04
Честно говоря, сам факт, что эта тема так долго дискутируется, вызывает оторопь.
Всего 5 недель назад был введен (возвращен) косвенный налог - акциз на топливо. Вся страна наблюдала, что произошло на рынке, и на кого в итоге легла уплата этой доп суммы. НДС работает похоже.
Память аквариумных рыбок.....
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:06
Армейский жим практикуете? Если да, то какой вес потянете?
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:07
Гетьманцев - это феномен ))) но профи выполняет отлично работу, ещё и советы собственнику даёт дельные. Более того проверки гетьманцевых выдерживает, если не выдерживает вступает юрист. Только Будивельник всё сам, молодец. И так в основном, куча профи соревнуется с системой. Если система сильнее и глупее - развитие хуже и люди беднее) Если профи сильнее, но система из-за этого получает 0% налогов, социум опять же беднее, социальная сфера в упадке
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мне вот иногда удивительно, почему я попал в общество, которое даже не задумывается над этим.
Почему, чтобы перепрыгнуть через яму, общество рождает чиновников, придумывающих абсурдные формулы и все наблюдают и приспосабливаются
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Приседания 305, жим лёжа 215, тяга слабая 280. Категория 100
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:32
Хто в темі?
Азербайджанські бпла фіксують значну присутність підрозділів ВС Вірменії на кордоні з Нахічеванською АР. Розгортання армійських підрозділів відбувається по обидва боки кордону між Вірменією та Азербайджаном.
Я правильно розумію, що на нещодавній зустрічі пу та Ердоган домовились, що пу зливає Вірменію в обмін на військову допомогу/обхід санкцій/ще шось від Туреччини? Перед цим армяшкі перевзулись у стрибку, заявили, що співпраця з рф була стратегічною помилкою та призначили військові навчання з США з 11 по 20 вересня.
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