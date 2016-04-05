Додано: Суб 09 вер, 2023 10:32

lapay написав: The_Rebel написав: Замість того щоб підтримати, і признати, що просто немає сміливості, по простому - ми є всі боягузи) Замість того щоб підтримати, і признати, що просто немає сміливості, по простому - ми є всі боягузи)

Навіть у Успіха основний інстинкт - збереження власного життя, а не розмноження, коли прилітає.

Тож не дивно, що основний інстинкт переважає все інше. Навіть у Успіха основний інстинкт - збереження власного життя, а не розмноження, коли прилітає.Тож не дивно, що основний інстинкт переважає все інше.

Я розумію, сам такий, добровільно на фронт не піду, дивлячись на поневіряння умовних Долярчиків та інших солдат. І розумію, що світ несправедливий, зараз більшості дійсно вигідно ігнорити волання солдат про заміну, бо тоді менше шансів, що їх самих заберуть. І вже чую на вулиці стандартні фрази "я їх туди не посилав", "це все політики бариги не можуть поділити владу", "що мені дала ця держава, що я повинен її захищати" і т.п. - такими фразочками легше всього прикрити своє боягузтво і вони збирають багато лайків/ підтримки.Мені здається для таких ситуацій, суспільство (саме воно, влада може бути просто модератором) має домовитись як діяти.Наприклад, спочатку визначаємось - чи потрібна нам ця держава, чи маємо ВСІ її захищати? Якщо ні, признаємо себе боягузами, здаємося та сподіваємося на милість загарбників. Якщо ця держава нам потрібна, то ВСІ повинні брати участь. Ніякі відмазки не мають діяти. Ніякі довідки (липові та не липові) - у мене знайомі мали білі білети і спокійно виїхали, хоча до війни здоров'я дозволяло їм відвідувати спортзал, піднімати по 100кг. і вести звичайний спосіб життя. Якщо дійсно є проблеми зі здоров'ям і жереб випав на тебе - є багато тилових спеціальностей. Суть в тому, що кордон має бути закритий для всіх громадян України без виключення, формуються жеребкуванням відповідні черги 1-ша, 2-га, 3-тя і тп. Одна на фронт, інша на підготовку і т.д., кожен знає не тільки свою чергу, а і чергу будь-якої людини, все відкрито. Не з'явився - це має бути велика ганьба, автоматом блокуються всі активи. Так само якщо втік за кордон. Навіть якщо нема активів - відкривається кримінальна справа, передається в інтерпол. Тому людина має обов'язок навіть з закордону приїхати захищати країну (якщо нема ПМЖ там, наприклад). І кожен знає, що сьогодні він, а завтра сусід/колега його підмінить. І тоді не буде в нас батальйонів Монако та Відень. Але звичайно, краще було домовитися про це перед війною.Інший варіант (цинічний, бо перекладе бремя війни на бідних) - піднімати зп (і податки відповідно) військовим до такого рівня, щоб було багато бажаючих. Очевидно, що нинішні 50-100 тис. не стимулюють набрати відповідну кількість людей. А суспільство готове збільшини податкове навантаження (умовно) з 20% до 50%?