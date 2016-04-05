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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5007500850095010
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 11:44

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:В цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки)
і Долярчиком - 7% податків від Націнки.

Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять.

Шановний, ви податковий агент.
ПДВ платить покупець товару. Ви його просто передаєте державі. Якщо ви не передали - то ви вкрали заплачені мною податки. Так само як їх крадуть чиновники з бюджету. І ставлення до вас відповідне. І в мене, і в правоохоронців.
Якщо я купив у вас товар без чеку за кеш на 5% дешевше - то я співучасник. Ця тема на жаль, не пропрацьована в законодавстві за багатьох причин.

Але все ж таки ці 40000 заробив для держави він, а не умовний Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тобто - сам собі створив робоче місце>>>вклав в свою справу гроші>>>сплачував регулярно податки>>>все-все робив сам роками>>>і от коли за 7р. наскирдував і купив 1 квартиру(на котловані), а майже через 3р купив ще 1 на котловані>>>сплативши при купівлі всі податки... - хочеться запитати - а де в цьому ланцюжку "все сам-сам-сам" приймала участь держава?
Те, що всі ці роки вона мене "дояла" і ще відщипнула від цих квартир - це факт!
ичюялпук ,овакіА от яка допомога держави була у цьому ланцюжку, описаному вище?

Цікаво, купляючи валюту, платив відсоток кремензним чоловікам, які тусувалися біля обмінника? Твоя жінка, виходячи з дому одягала жіночий презерватив, щоб при згвалтуванні ще й СНІД не отримати? Твоїх дітей жінка вчила чи все таки ходили в садок, в школу? Де ж була держава...
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Це надто складно для долярчиків, які не розуміють що звідки береться.
Це рівень чорного в Африці , якому рис падає з неба на вертольоті.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 11:59

  UA написав:
  beee написав:Приседания 305, жим лёжа 215, тяга слабая 280. Категория 100

Это ж опорную плиту 120 мм миномета можно на вас носить :mrgreen:

все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут

Тобто бідний Долярчик, який обмежено придатний, з хворою спиною, тягає кабанчиків в полі, а в тилу сидить людина, яка жме 200 кіло. Це ж пиздець, товаріщі.
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