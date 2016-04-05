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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:44
sashaqbl написав: budivelnik написав:
В цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки)
і Долярчиком - 7% податків від Націнки.
Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять.
Шановний, ви податковий агент.
ПДВ платить покупець товару. Ви його просто передаєте державі. Якщо ви не передали - то ви вкрали заплачені мною податки. Так само як їх крадуть чиновники з бюджету. І ставлення до вас відповідне. І в мене, і в правоохоронців.
Якщо я купив у вас товар без чеку за кеш на 5% дешевше - то я співучасник. Ця тема на жаль, не пропрацьована в законодавстві за багатьох причин.
Але все ж таки ці 40000 заробив для держави він, а не умовний Долярчик
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:46
Успіх написав:
Тобто - сам собі створив робоче місце>>>вклав в свою справу гроші>>>сплачував регулярно податки>>>все-все робив сам роками>>>і от коли за 7р. наскирдував і купив 1 квартиру(на котловані), а майже через 3р купив ще 1 на котловані>>>сплативши при купівлі всі податки... - хочеться запитати - а де в цьому ланцюжку "все сам-сам-сам" приймала участь держава?
Те, що всі ці роки вона мене "дояла" і ще відщипнула від цих квартир - це факт!
ичюялпук ,овакіА от яка допомога держави була у цьому ланцюжку, описаному вище?
Цікаво, купляючи валюту, платив відсоток кремензним чоловікам, які тусувалися біля обмінника? Твоя жінка, виходячи з дому одягала жіночий презерватив, щоб при згвалтуванні ще й СНІД не отримати? Твоїх дітей жінка вчила чи все таки ходили в садок, в школу? Де ж була держава...
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:49
Це надто складно для долярчиків, які не розуміють що звідки береться.
Це рівень чорного в Африці , якому рис падає з неба на вертольоті.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:16
beee написав:
все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
Тобто бідний Долярчик, який обмежено придатний, з хворою спиною, тягає кабанчиків в полі, а в тилу сидить людина, яка жме 200 кіло. Це ж пиздець, товаріщі.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:17
beee написав:
Это ж нужно довести себя до какого абсурда, чтобы использовать систему налогообложения, которую не понимают даже её авторы.
Никогда не понимал профессию "бухгалтер". Что делают эти люди? В развитии чего они участвуют? Что созидают? К чему стремятся? Как развивают бизнес?
Ответ прост это антагонисты
beee написав:
Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. Всё
Она не рождает созидателей и творцов
Налогообложение должно быть простым и понятным. Всё, что не объясняется просто, когда сами налоговики ни черта не понимают ведёт к мошенничеству.
Я надеюсь все видели формулу энергии.
Это ж нужно мало того, что придумать бухгалтеров, так ещё и вроде аналогии научных сотрудников - аудиторов.
дискусія про ПДВ була не досі цікава, а от ці висновки - це супер
з приводу дискусії - це про тепле та м'яке. хтось про бухгалтерський облік ПДВ, а Будівельник про економічну сутність цього податку, до того ж у спрощеній формуліровці, на хлопський розум. тому ця дискусія не дійде консенсусу.
а з приводу бухгалтерії, навіщо вона потрібна. по-перше, бухгалтерія це не лише про сплату податків, як звикли в Україні. коли ви ведете дрібний бізнес, то облік не так важливий, можна віддати на аусорс - та й ПДВ не важливо, вистачить ФОП.
а от коли у вас бізнес, де лише загальна система сплати податків, то в першу чергу облік потрібен власникам. чи ви про розповсюджений в Україні випадок, коли бухгалтерський облік лише для податкової, й немає нічого спільного з бухгалтерським. в цьому випадку бухгалтер вам потрібен, щоб маскувати ваші махінації з податками.
а взагалі облік потрібен, щоб розуміти, а ваш бізнес взагалі має сенс чи існує доки не скінчаться гроші
а вже на підставі обліку інші люди - назвемо їх аналітиками можуть шукати вузькі місця, де можна підвищити ефективність. чи більш правильно створюють таку систему обліку, де кожен менеджер сам бачить наскільки ефективно він працює.
ці люди не створюють, але лише з цими людьми створене було ефективно існувати й розвиватися.
а аудитори - це взагалі лише для великого бізнесу насправді. так ці сторонні люди саме займаються аналізом звітності й підтверджують (чи ні), що цифри, наведені в звітності відповідають дійсності, а не фантазія бухгалтера. більшість українських компаній якісний аудит просто не пройде.
якось так
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:17
200 кг - то синтетичні. А Долярчик сухий і витривалий.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:26
sashaqbl написав: Успіх написав:
Тобто - сам собі створив робоче місце>>>вклав в свою справу гроші>>>сплачував регулярно податки>>>все-все робив сам роками>>>і от коли за 7р. наскирдував і купив 1 квартиру(на котловані), а майже через 3р купив ще 1 на котловані>>>сплативши при купівлі всі податки... - хочеться запитати - а де в цьому ланцюжку "все сам-сам-сам" приймала участь держава?
Те, що всі ці роки вона мене "дояла" і ще відщипнула від цих квартир - це факт!
ичюялпук ,овакіА от яка допомога держави була у цьому ланцюжку, описаному вище?
Цікаво, купляючи валюту, платив відсоток кремензним чоловікам, які тусувалися біля обмінника? Твоя жінка, виходячи з дому одягала жіночий презерватив, щоб при згвалтуванні ще й СНІД не отримати? Твоїх дітей жінка вчила чи все таки ходили в садок, в школу? Де ж була держава...
Та це все зрозуміло))
Просто тоді інше з цього виникає питання
Беремо Успіха - платив всі роки податки... і при купівлі квартир - знову від наскирдованого відщипнули, бо... - далі підставляємо ваші слова ☝️
Ну і на додачу - більше 1,5р.служить в армії...
А тепер беремо Флая, чи його аналог
- ніде податки не платив.... - до армії не забереш/бо не знайдеш... - і всіма оцими благами цивілізації (описаних вище) - користується, живе в своє задоволення...
Знову що?
Держава - "тут бачить, а тут - не бачить"))
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:30
sashaqbl написав:
Тобто бідний Долярчик, який обмежено придатний, з хворою спиною, тягає кабанчиків в полі, а в тилу сидить людина, яка жме 200 кіло. Це ж пиздець, товаріщі
beee написав:
все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
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БІНГО!!!!!
НЕВЖЕ НА ФОРУМІ ПРИЙДЕ ВСІМ ПРОЗРІННЯ???
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:31
sashaqbl написав: beee написав:
все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
Тобто бідний Долярчик, який обмежено придатний, з хворою спиною, тягає кабанчиків в полі, а в тилу сидить людина, яка жме 200 кіло. Це ж пиздець, товаріщі.
які кабанчики, ви що - це спину можна зірвати, як тоді робити станову тягу?..
й ці люди питають, навіщо потрібні бухгалтера? бо в мене питання навіщо робити жим на один раз на 200 кг, з ризиком щось пошкодити - це ж 2 чи 3 людини має це страхувати?
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