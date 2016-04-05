Додано: Суб 09 вер, 2023 12:17

beee написав: Это ж нужно довести себя до какого абсурда, чтобы использовать систему налогообложения, которую не понимают даже её авторы.

Никогда не понимал профессию "бухгалтер". Что делают эти люди? В развитии чего они участвуют? Что созидают? К чему стремятся? Как развивают бизнес?

Ответ прост это антагонисты Это ж нужно довести себя до какого абсурда, чтобы использовать систему налогообложения, которую не понимают даже её авторы.Никогда не понимал профессию "бухгалтер". Что делают эти люди? В развитии чего они участвуют? Что созидают? К чему стремятся? Как развивают бизнес?Ответ прост это антагонисты

beee написав: Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. Всё

Она не рождает созидателей и творцов



Налогообложение должно быть простым и понятным. Всё, что не объясняется просто, когда сами налоговики ни черта не понимают ведёт к мошенничеству.

Я надеюсь все видели формулу энергии.



Это ж нужно мало того, что придумать бухгалтеров, так ещё и вроде аналогии научных сотрудников - аудиторов.

Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. ВсёОна не рождает созидателей и творцовНалогообложение должно быть простым и понятным. Всё, что не объясняется просто, когда сами налоговики ни черта не понимают ведёт к мошенничеству.Я надеюсь все видели формулу энергии.Это ж нужно мало того, что придумать бухгалтеров, так ещё и вроде аналогии научных сотрудников - аудиторов.

дискусія про ПДВ була не досі цікава, а от ці висновки - це суперз приводу дискусії - це про тепле та м'яке. хтось про бухгалтерський облік ПДВ, а Будівельник про економічну сутність цього податку, до того ж у спрощеній формуліровці, на хлопський розум. тому ця дискусія не дійде консенсусу.а з приводу бухгалтерії, навіщо вона потрібна. по-перше, бухгалтерія це не лише про сплату податків, як звикли в Україні. коли ви ведете дрібний бізнес, то облік не так важливий, можна віддати на аусорс - та й ПДВ не важливо, вистачить ФОП.а от коли у вас бізнес, де лише загальна система сплати податків, то в першу чергу облік потрібен власникам. чи ви про розповсюджений в Україні випадок, коли бухгалтерський облік лише для податкової, й немає нічого спільного з бухгалтерським. в цьому випадку бухгалтер вам потрібен, щоб маскувати ваші махінації з податками.а взагалі облік потрібен, щоб розуміти, а ваш бізнес взагалі має сенс чи існує доки не скінчаться грошіа вже на підставі обліку інші люди - назвемо їх аналітиками можуть шукати вузькі місця, де можна підвищити ефективність. чи більш правильно створюють таку систему обліку, де кожен менеджер сам бачить наскільки ефективно він працює.ці люди не створюють, але лише з цими людьми створене було ефективно існувати й розвиватися.а аудитори - це взагалі лише для великого бізнесу насправді. так ці сторонні люди саме займаються аналізом звітності й підтверджують (чи ні), що цифри, наведені в звітності відповідають дійсності, а не фантазія бухгалтера. більшість українських компаній якісний аудит просто не пройде.якось так