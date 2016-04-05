Додано: Суб 09 вер, 2023 12:46

thenewepic написав: sergey_sryvkin написав: Документи треба читати, а не фантазії теоретиків гуманітаріїв Документи треба читати, а не фантазії теоретиків гуманітаріїв

так, почитайте, будь ласка, що таке "непрямий податок": https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BA%D0%B8

так, почитайте, будь ласка, що таке "непрямий податок":

thenewepic написав: Так, звісно, формально платником є продавець (надавач послуг), але він платить не свої кошти, а ті, що дав йому покупець. Платник податку (юридична чи фізична особа) виступає як посередник, що нараховує і сплачує податок у бюджет держави.

Так, звісно, формально платником є продавець (надавач послуг), але він платить не свої кошти, а ті, що дав йому покупець. Платник податку (юридична чи фізична особа) виступає як посередник, що нараховує і сплачує податок у бюджет держави.

thenewepic написав: Також тут https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3362872-16#Text

можна знайти наступний абзац:

Непрямі податки це податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків. В Україні використовуються три види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок і мито. Також тутможна знайти наступний абзац:

thenewepic написав: Ще раз - в теорії вас, як продавця, взагалі не має хвилювати цей податок і його розмір. Ви просто оцінюєте товар, як вам хочеться, а податок накладається зверху, його платить покупець, а ваша задача - просто передати ці кошти в бюджет. Все.

Ще раз - в теорії вас, як продавця, взагалі не має хвилювати цей податок і його розмір. Ви просто оцінюєте товар, як вам хочеться, а податок накладається зверху, його платить покупець, а ваша задача - просто передати ці кошти в бюджет. Все.

thenewepic написав: Але благаю, не треба при цьому "присвоювати" дані податки і говорити, що все це виключно ваша заслуга. От і все. Сподіваюсь, дискусію можна вважати закритою. Але благаю, не треба при цьому "присвоювати" дані податки і говорити, що все це виключно ваша заслуга. От і все. Сподіваюсь, дискусію можна вважати закритою.

По перше - мені байдуже як називаються податки які я сплачую. Прямі, непрямі, космополітичні... Для мене це просто гроші що витрачаються.По-друге, ну давайте почитаємо разом"Непрямі́ пода́тки — податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу,"Це про те, що вони залежать саме від ціни, а не від чогось іншого (прибутків, статусу тощо)."оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг[1]"Так ВСЕ оплачується покупцями. Не тільки податки. А і собівартість, і прибуток, і все що тільки є у ціні. Можна покупця назвати фінансовим агентом, який надає гроші для майбутньої сплати "всього". Це щось змінює в житті покупця чи продавця ?", а в бюджет вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товарів та послуг."В тому і справа, що від продавця та виробника залежить, чи будуть сплачені гроші в бюджет та в якому розмірі. Це він вирішує, коли і скільки платити, і чи платити взагалі.А неформально хто? А коли будівельник платить ЄСВ чи ПДФО за себе, або купляє собі автівку, він платить не ті кошти, які йому дав покупець?.. То автівка теж покупця?.. А коли покупець віддає кошти продавцю, ці кошти вже належать продавцю, чи все ще покупцю? І він може забрати їх назад?.. Ви якось с азами визначайтесь...Тут написано що ПДВ залежить від ціни, а не від доходів. І що? З цим ніхто не сперечається.Боже ж мій. Це якийсь пєрвозданний комунізм...Дійсно, нащо бізнес париться податками, скаржиться на податкове навантаження, якщо їх платять покупці? Оцінив товар як собі хочеться (в мільярд), спіймав на вулиці покупця, вибив з нього гроші та змусив заплатити податки, і живи собі, радуйся... ВсеВ реальності саме від розміру податків та ваших скілів залежить, чи зможете ви взагалі щось продати і щось заробити. І якщо змогли та заплатили, то це ваша заслуга, а не покупців.А в чому заслуга покупця, що він щось купує?.. Всі щось купують. От коли ви замість помідорів на ринку по 20 грн без податків свідомо купите помідори в крамниці по 40 з податками, тоді можна буде казати, що у сплаті податків є якась заслуга покупця.