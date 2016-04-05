Ну не я ж кинув свою Неньку Україну у вогні/коли вона так, як ніколи потребує допомоги!
Не я її кинув і полетів в Африканські країни рубати бабло ... як це зробив Хотаб!
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:33
ПоЦріот)))
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви все ж таки намагаєтесь все звести в зручну для вас площину "успішний солдат/неуспішний в тилу проти поганого солдата/успішного підприємця".
Але ситуація трохи інакша. Ті, хто були не успішними в цивільному житті, вони давно пішли на фронт. За 100 тис.
В тилу лишилися успішні підприємці, цінні інженери, перспективні науковці. Ну і всякі там вчителі, сантехніки, електрики і хворі спортсмени та чоловіки флер.
І питання стоїть зараз в площині, хто державі потрібніший: успішний підприємець будівельник - чи хороший(за вашими ж словами) стрілець(не знаю, який в вас там вос) будівельник. Класний механік чоловік флер - чи хворий, поганенький мехвод у його ж лиці. Перспективний вчений-фізик - чи другий номер гранатометник?
З точки зору завтрашнього дня, цивільні спеціальності потрібніші. Але це якщо виходити з того, що завтра буде...
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:39
Тобто фактично Китай буде постачати зброю раші
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:44
Душу й тіло ми положим за нашу свободу! А ви?©
От маємо наступну відмазку)))
Скільки ще їх буде?
Безкінечно?)))
- не йду, бо надто важливий в тилу...
- не йду, бо качОк і серце вхопить при першій перебіжці...
- не йду, бо сидів місяць в облозі...
- не йду, бо нічого не вмію/толку буде "нуль", а в Успіха це краще виходить))
- не йду, бо липову довідку маю і склади в Рівному охороняю))
Давайте ще!)))
Інша справа Успіх!)))
Просто родився для війни!))
Дрібниці, що обмежено придатний і лише у військовий час може бути призваний!
Зате вже добре знає свою військову справу!
Може і далі воювати ще 1,5 чи й 15років!))))))
Все ж просто, як у цьому короткому відео >>>
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 09 вер, 2023 12:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:46
По перше - мені байдуже як називаються податки які я сплачую. Прямі, непрямі, космополітичні... Для мене це просто гроші що витрачаються.
По-друге, ну давайте почитаємо разом
"Непрямі́ пода́тки — податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу,"
Це про те, що вони залежать саме від ціни, а не від чогось іншого (прибутків, статусу тощо).
"оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг[1]"
Так ВСЕ оплачується покупцями. Не тільки податки. А і собівартість, і прибуток, і все що тільки є у ціні. Можна покупця назвати фінансовим агентом, який надає гроші для майбутньої сплати "всього". Це щось змінює в житті покупця чи продавця ?
", а в бюджет вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товарів та послуг."
В тому і справа, що від продавця та виробника залежить, чи будуть сплачені гроші в бюджет та в якому розмірі. Це він вирішує, коли і скільки платити, і чи платити взагалі.
А неформально хто? А коли будівельник платить ЄСВ чи ПДФО за себе, або купляє собі автівку, він платить не ті кошти, які йому дав покупець?.. То автівка теж покупця?.. А коли покупець віддає кошти продавцю, ці кошти вже належать продавцю, чи все ще покупцю? І він може забрати їх назад?.. Ви якось с азами визначайтесь...
Тут написано що ПДВ залежить від ціни, а не від доходів. І що? З цим ніхто не сперечається.
Боже ж мій. Це якийсь пєрвозданний комунізм...
Дійсно, нащо бізнес париться податками, скаржиться на податкове навантаження, якщо їх платять покупці? Оцінив товар як собі хочеться (в мільярд), спіймав на вулиці покупця, вибив з нього гроші та змусив заплатити податки, і живи собі, радуйся... Все
В реальності саме від розміру податків та ваших скілів залежить, чи зможете ви взагалі щось продати і щось заробити. І якщо змогли та заплатили, то це ваша заслуга, а не покупців.
А в чому заслуга покупця, що він щось купує?.. Всі щось купують. От коли ви замість помідорів на ринку по 20 грн без податків свідомо купите помідори в крамниці по 40 з податками, тоді можна буде казати, що у сплаті податків є якась заслуга покупця.
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:51
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:53
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:56
Ну з чого ви це взяли?.. Якщо я щось продаю за 120 грн з ПДВ і покупці це беруть (тобто ціна їх влаштовує), а ПДВ стане 0%, то в моєму гаманці стане більше грошей на розмір ПДВ, який я сплачував. А покупець як платив 120 грн, так і надалі платитиме, бо його ціна влаштовує.
Та невже?
Так він сплачує, чи йому навпаки компенсують те, що сплатив імпортер, а він сплатив за товари імпортеру?
Це схема від держави, обкласти імпортерів податком за те, що вони торгують іноземним товаром на внутрішньому ринку, і надати преференції експортерам за те, що вони торгують вітчизняним товаром на зовнішньому.
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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