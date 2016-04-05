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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5009501050115012>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:33

ПоЦріот)))

  Hotab написав:Це рівень чорного в Африці , якому рис падає з неба на вертольоті.
Ну не я ж кинув свою Неньку Україну у вогні/коли вона так, як ніколи потребує допомоги!
Не я її кинув і полетів в Африканські країни рубати бабло ;) ... як це зробив Хотаб! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Є успішний солдат ( той самий долярчик, хоча він цього і не признає) ,адже якщо суспільство платить в 5-8 разів більше ніж середня зарплата по Державі-значить суспільство вважає що людина якій платять такі кошти отримує їх справедливо.
Але чи зможе хоча б 30% з того 1 млн який зараз в ЗСУ прийшовши додому отримувати порівняльні з сьогоднішніми армійськими доходами? Ні
Що тоді виходить
Люди які в ЗСУ для суспільства є корисними на 50 000-100 000 грн/місяць - на цивілці цих самих людей(тобто результати їхньої праці) те саме суспільство оцінює в 15 000 грн/місяць.
І тільки 10% від цього 1 млн буде успішними в бізнесі.
Саме на цьому і базується моє твердження.

Ви все ж таки намагаєтесь все звести в зручну для вас площину "успішний солдат/неуспішний в тилу проти поганого солдата/успішного підприємця".
Але ситуація трохи інакша. Ті, хто були не успішними в цивільному житті, вони давно пішли на фронт. За 100 тис.
В тилу лишилися успішні підприємці, цінні інженери, перспективні науковці. Ну і всякі там вчителі, сантехніки, електрики і хворі спортсмени та чоловіки флер.
І питання стоїть зараз в площині, хто державі потрібніший: успішний підприємець будівельник - чи хороший(за вашими ж словами) стрілець(не знаю, який в вас там вос) будівельник. Класний механік чоловік флер - чи хворий, поганенький мехвод у його ж лиці. Перспективний вчений-фізик - чи другий номер гранатометник?
З точки зору завтрашнього дня, цивільні спеціальності потрібніші. Але це якщо виходити з того, що завтра буде...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:39

Тобто фактично Китай буде постачати зброю раші


Кім Чен Ин готовий укласти з Путіним угоду про постачання зброї — Financial Times.




Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:44

Душу й тіло ми положим за нашу свободу! А ви?©

  beee написав:даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
От маємо наступну відмазку)))
Скільки ще їх буде?
Безкінечно?)))
- не йду, бо надто важливий в тилу...
- не йду, бо качОк і серце вхопить при першій перебіжці...
- не йду, бо сидів місяць в облозі...
- не йду, бо нічого не вмію/толку буде "нуль", а в Успіха це краще виходить))
- не йду, бо липову довідку маю і склади в Рівному охороняю))

Давайте ще!)))

Інша справа Успіх!)))
Просто родився для війни!))
Дрібниці, що обмежено придатний і лише у військовий час може бути призваний!
Зате вже добре знає свою військову справу!
Може і далі воювати ще 1,5 чи й 15років!))))))
Все ж просто, як у цьому короткому відео >>> https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 09 вер, 2023 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:46

  thenewepic написав:
  sergey_sryvkin написав:Документи треба читати, а не фантазії теоретиків гуманітаріїв

так, почитайте, будь ласка, що таке "непрямий податок": https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BA%D0%B8

По перше - мені байдуже як називаються податки які я сплачую. Прямі, непрямі, космополітичні... Для мене це просто гроші що витрачаються.
По-друге, ну давайте почитаємо разом
"Непрямі́ пода́тки — податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу,"
Це про те, що вони залежать саме від ціни, а не від чогось іншого (прибутків, статусу тощо).
"оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг[1]"
Так ВСЕ оплачується покупцями. Не тільки податки. А і собівартість, і прибуток, і все що тільки є у ціні. Можна покупця назвати фінансовим агентом, який надає гроші для майбутньої сплати "всього". Це щось змінює в житті покупця чи продавця ? :)
", а в бюджет вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товарів та послуг."
В тому і справа, що від продавця та виробника залежить, чи будуть сплачені гроші в бюджет та в якому розмірі. Це він вирішує, коли і скільки платити, і чи платити взагалі.

  thenewepic написав:Так, звісно, формально платником є продавець (надавач послуг), але він платить не свої кошти, а ті, що дав йому покупець. Платник податку (юридична чи фізична особа) виступає як посередник, що нараховує і сплачує податок у бюджет держави.

А неформально хто? А коли будівельник платить ЄСВ чи ПДФО за себе, або купляє собі автівку, він платить не ті кошти, які йому дав покупець?.. То автівка теж покупця?.. А коли покупець віддає кошти продавцю, ці кошти вже належать продавцю, чи все ще покупцю? І він може забрати їх назад?.. Ви якось с азами визначайтесь...

  thenewepic написав:Також тут https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3362872-16#Text
можна знайти наступний абзац:
Непрямі податки це податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків. В Україні використовуються три види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок і мито.

Тут написано що ПДВ залежить від ціни, а не від доходів. І що? З цим ніхто не сперечається.

  thenewepic написав:Ще раз - в теорії вас, як продавця, взагалі не має хвилювати цей податок і його розмір. Ви просто оцінюєте товар, як вам хочеться, а податок накладається зверху, його платить покупець, а ваша задача - просто передати ці кошти в бюджет. Все.

Боже ж мій. Це якийсь пєрвозданний комунізм...
Дійсно, нащо бізнес париться податками, скаржиться на податкове навантаження, якщо їх платять покупці? Оцінив товар як собі хочеться (в мільярд), спіймав на вулиці покупця, вибив з нього гроші та змусив заплатити податки, і живи собі, радуйся... Все :)
В реальності саме від розміру податків та ваших скілів залежить, чи зможете ви взагалі щось продати і щось заробити. І якщо змогли та заплатили, то це ваша заслуга, а не покупців.

  thenewepic написав:Але благаю, не треба при цьому "присвоювати" дані податки і говорити, що все це виключно ваша заслуга. От і все. Сподіваюсь, дискусію можна вважати закритою.

А в чому заслуга покупця, що він щось купує?.. Всі щось купують. От коли ви замість помідорів на ринку по 20 грн без податків свідомо купите помідори в крамниці по 40 з податками, тоді можна буде казати, що у сплаті податків є якась заслуга покупця.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Приседания 305, жим лёжа 215, тяга слабая 280. Категория 100

Це з екіпіруванням?
З 2011 р. в.к. 100 відсутня, є 105.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:51

  Hotab написав:Це надто складно для долярчиків, які не розуміють що звідки береться.
Це рівень чорного в Африці , якому рис падає з неба на вертольоті.


та як виявилося не тільки долярчики.
в нас тут ще й "бізнесмени" виявилися що ціни собі не складуть.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:53

  Ой+ написав:
  beee написав:Приседания 305, жим лёжа 215, тяга слабая 280. Категория 100

Це з екіпіруванням?
З 2011 р. в.к. 100 відсутня, є 105.

в экипе, но не моей, а более благополучных коллег. денег на экипу у меня не было.
выступал в IPF с 98 по 2010. кат 80, 90, 100
сейчас результаты намного скромнее
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:56

  lapay написав:
  sergey_sryvkin написав:Підприємець створив додану вартість - це ЙОГО прибуток. З доданої вартості він сплатив податок - це ЙОГО податок.

Якщо хтось платить якийсь податок, то зміна цього податку буде впливати на його гаманець. Якщо ПДВ буде 0%, а не 20%, то в гаманці продавця нічого не змінется, а в гаманці покупця залишиться більше грошей, бо саме він сплачує цей подадок. Так зрозуміло?

Ну з чого ви це взяли?.. Якщо я щось продаю за 120 грн з ПДВ і покупці це беруть (тобто ціна їх влаштовує), а ПДВ стане 0%, то в моєму гаманці стане більше грошей на розмір ПДВ, який я сплачував. А покупець як платив 120 грн, так і надалі платитиме, бо його ціна влаштовує.

  lapay написав:От експортер дійсно сплачує ПДВ,

Та невже? :)
  lapay написав:бо, якщо держава йому не компенсує сплачене ПДВ, то в його гаманці, а не в гаманці закордонного покупця, стане менше.

Так він сплачує, чи йому навпаки компенсують те, що сплатив імпортер, а він сплатив за товари імпортеру? :)
Це схема від держави, обкласти імпортерів податком за те, що вони торгують іноземним товаром на внутрішньому ринку, і надати преференції експортерам за те, що вони торгують вітчизняним товаром на зовнішньому.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:сейчас результаты намного скромнее

Так краще поточні і озвучуйте, а то зразу відправлять поза учебкою на нуль.
В ліфті дехто і до 50 р. непогано тримається.
Ой+
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