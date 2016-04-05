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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5009501050115012
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:04

Рембо нервово курить в стороні)))

  budivelnik написав:Є успішний солдат ( той самий долярчик, хоча він цього і не признає) ,адже якщо суспільство платить в 5-8 разів більше ніж середня зарплата по Державі-значить суспільство вважає що людина якій платять такі кошти отримує їх справедливо.
Ага, тобто я - раб суспільства?))
Суспільство ЗА МЕНЕ вирішило, що мені так краще)))
А я вже своїм життям/здоров'ям - не розпоряджаюсь...

Житіє моє...© :D
  Ой+ написав:
  beee написав:Приседания 305, жим лёжа 215, тяга слабая 280. Категория 100

Це з екіпіруванням?
З 2011 р. в.к. 100 відсутня, є 105.
:mrgreen: А я... А я..... - коротше, як в бронику трохи пробіжусь, чи попрацюю в ньому (потягаю кабани) - то мене вивертає... - по народному, просто блюю...
Але то нічого - я ж "народжений для війни!" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 09 вер, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:05

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:

Шановний, ви податковий агент.
ПДВ платить покупець товару. Ви його просто передаєте державі. Якщо ви не передали - то ви вкрали заплачені мною податки. Так само як їх крадуть чиновники з бюджету. І ставлення до вас відповідне. І в мене, і в правоохоронців.

Ви просто не розумієте як це працює від слова взагалі.
Якщо ви купили чайник за 1200 грн, і там написано ПДВ 200 грн, скільки по вашому ПДВ має заплатити продавець?.. і скільки він "вкраде" якщо не заплатить нічого?..
Відповідь - скільки завгодно, аж до отримання податкового кредиту на його користь. Бо сума ПДВ до сплати залежить від різниці між його загальними витратами з ПДВ та доходами з ПДВ.

Наприклад якщо він колись купив той чайник за 1500, з ПДВ 20%, то покупкою того чайника за 1200 ви, як покупець, вкрали у держави 50 грн ПДВ. Погоджуєтесь ? :)
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 09 вер, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:05

  Успіх написав:
  beee написав:даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
От маємо наступну відмазку)))
Скільки ще їх буде?
Безкінечно?)))
- не йду, бо надто важливий в тилу...
- не йду, бо качОк і серце вхопить при першій перебіжці...
- не йду, бо сидів місяць в облозі...
- не йду, бо нічого не вмію/толку буде "нуль", а в Успіха це краще виходить))
- не йду, бо липову довідку маю і склади в Рівному охороняю))

Давайте ще!)))

Інша справа Успіх!)))
Просто родився для війни!))
Дрібниці, що обмежено придатний і лише у військовий час може бути призваний!
Зате вже добре знає свою військову справу!
Може і далі воювати ще 1,5 чи й 15років!))))))
Все ж просто, як у цьому короткому відео >>> https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ

не переживай бро.
я тобі обіцяю присвятити якийсь підхід (якщо не забуду). все буде Україна
ти дійсно родився для війни. ти машина
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:11

  mephala написав:
  Hotab написав:Це надто складно для долярчиків, які не розуміють що звідки береться.
Це рівень чорного в Африці , якому рис падає з неба на вертольоті.


та як виявилося не тільки долярчики.
в нас тут ще й "бізнесмени" виявилися що ціни собі не складуть.

Это самозянятые лица. И им действительно тяжело и сложно. А самомнение нормалек, иначе в бизнес не пойдёшь - это риск ))) скольких бизнесменов с самооценкой в 0 или минус Вы лично знаете? )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

піддам ще газку нашим супер "бізнесменам"
що таке соціально справедливі податки і соціально не справедливі?
до котрого з них відноситься ПДВ та чому?
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:17

  beee написав:не переживай бро.
я тобі обіцяю присвятити якийсь підхід (якщо не забуду).
тут уже очередь на форуме угостить его пиццей. После войны охрану придётся нанимать. Давай долярчик дави на их чувство вины, потом напишешь номер карточки для донатов. талантищщще.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:27

  stm написав:Это самозянятые лица. И им действительно тяжело и сложно.


те що їм складно то погоджуся. не у всіх є економічна або бухгалтерська освіта.
але так р’яно вважати себе головним наповнювачем бюджету це вже клініка.
я наприклад особисто взагалі не плачу податки нікуди - за мене всі податки сплачують податкові агенти. згідно логіки цих "бізнесменів" я взагалі не приймаю участь в наповненні бюджету.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:42

  mephala написав:
  stm написав:Это самозянятые лица. И им действительно тяжело и сложно.


те що їм складно то погоджуся. не у всіх є економічна або бухгалтерська освіта.
але так р’яно вважати себе головним наповнювачем бюджету це вже клініка.
я наприклад особисто взагалі не плачу податки нікуди - за мене всі податки сплачують податкові агенти. згідно логіки цих "бізнесменів" я взагалі не приймаю участь в наповненні бюджету.

Просто давайте перейдем на уровень к какому типу бизнеса они себя относят :) Микробизнесу нафига экономическое образование? Если только это не КВЕД в деятельности )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:45

  mephala написав:я наприклад особисто взагалі не плачу податки нікуди - за мене всі податки сплачують податкові агенти. згідно логіки цих "бізнесменів" я взагалі не приймаю участь в наповненні бюджету.

я це ще вчора написав, але всі «бізнесмени» проігнорували. За їх логікою, податкове навантаження на звичайну фізособу взагалі 0%. Бо які податки безпосередньо платить звичайна людина? На думку приходить хіба що податок на нерухомість. Всі інші податки і збори платять податкові агенти. Але ж це маразм.
Тут наводили приклад, що якщо завтра зробити ПДВ 0%, то чи знизяться ціни? Ок, а якщо зробити 40%, то ціни хіба не виростуть?
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:47

  stm написав: Микробизнесу нафига экономическое образование?


щоб не нести маячню від читання якої очі витікають.
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