budivelnik написав:Є успішний солдат ( той самий долярчик, хоча він цього і не признає) ,адже якщо суспільство платить в 5-8 разів більше ніж середня зарплата по Державі-значить суспільство вважає що людина якій платять такі кошти отримує їх справедливо.
Ага, тобто я - раб суспільства?)) Суспільство ЗА МЕНЕ вирішило, що мені так краще))) А я вже своїм життям/здоров'ям - не розпоряджаюсь...
Шановний, ви податковий агент. ПДВ платить покупець товару. Ви його просто передаєте державі. Якщо ви не передали - то ви вкрали заплачені мною податки. Так само як їх крадуть чиновники з бюджету. І ставлення до вас відповідне. І в мене, і в правоохоронців.
Ви просто не розумієте як це працює від слова взагалі. Якщо ви купили чайник за 1200 грн, і там написано ПДВ 200 грн, скільки по вашому ПДВ має заплатити продавець?.. і скільки він "вкраде" якщо не заплатить нічого?.. Відповідь - скільки завгодно, аж до отримання податкового кредиту на його користь. Бо сума ПДВ до сплати залежить від різниці між його загальними витратами з ПДВ та доходами з ПДВ.
Наприклад якщо він колись купив той чайник за 1500, з ПДВ 20%, то покупкою того чайника за 1200 ви, як покупець, вкрали у держави 50 грн ПДВ. Погоджуєтесь ?
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 09 вер, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
От маємо наступну відмазку))) Скільки ще їх буде? Безкінечно?))) - не йду, бо надто важливий в тилу... - не йду, бо качОк і серце вхопить при першій перебіжці... - не йду, бо сидів місяць в облозі... - не йду, бо нічого не вмію/толку буде "нуль", а в Успіха це краще виходить)) - не йду, бо липову довідку маю і склади в Рівному охороняю))
Давайте ще!)))
Інша справа Успіх!))) Просто родився для війни!)) Дрібниці, що обмежено придатний і лише у військовий час може бути призваний! Зате вже добре знає свою військову справу! Може і далі воювати ще 1,5 чи й 15років!)))))) Все ж просто, як у цьому короткому відео >>> https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ
не переживай бро. я тобі обіцяю присвятити якийсь підхід (якщо не забуду). все буде Україна ти дійсно родився для війни. ти машина
stm написав:Это самозянятые лица. И им действительно тяжело и сложно.
те що їм складно то погоджуся. не у всіх є економічна або бухгалтерська освіта. але так р’яно вважати себе головним наповнювачем бюджету це вже клініка. я наприклад особисто взагалі не плачу податки нікуди - за мене всі податки сплачують податкові агенти. згідно логіки цих "бізнесменів" я взагалі не приймаю участь в наповненні бюджету.
stm написав:Это самозянятые лица. И им действительно тяжело и сложно.
те що їм складно то погоджуся. не у всіх є економічна або бухгалтерська освіта. але так р’яно вважати себе головним наповнювачем бюджету це вже клініка. я наприклад особисто взагалі не плачу податки нікуди - за мене всі податки сплачують податкові агенти. згідно логіки цих "бізнесменів" я взагалі не приймаю участь в наповненні бюджету.
Просто давайте перейдем на уровень к какому типу бизнеса они себя относят Микробизнесу нафига экономическое образование? Если только это не КВЕД в деятельности )
mephala написав:я наприклад особисто взагалі не плачу податки нікуди - за мене всі податки сплачують податкові агенти. згідно логіки цих "бізнесменів" я взагалі не приймаю участь в наповненні бюджету.
я це ще вчора написав, але всі «бізнесмени» проігнорували. За їх логікою, податкове навантаження на звичайну фізособу взагалі 0%. Бо які податки безпосередньо платить звичайна людина? На думку приходить хіба що податок на нерухомість. Всі інші податки і збори платять податкові агенти. Але ж це маразм. Тут наводили приклад, що якщо завтра зробити ПДВ 0%, то чи знизяться ціни? Ок, а якщо зробити 40%, то ціни хіба не виростуть?