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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5010501150125013
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:00

  Успіх написав:Ага, тобто я - раб суспільства?))
Суспільство ЗА МЕНЕ вирішило, що мені так краще)))
Ты герой, а это тяжкая ноша. За тебя ничего не решали, у судьбы тоже бывают неожиданные кульбиты, комики становятся президентами и др. Думаешь ему легко? сейчас многие рабы обстоятельств.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:04

Крила, ноги... головне - хвіст!©)))

  beee написав:
  Успіх написав:
  beee написав:даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
От маємо наступну відмазку)))
Скільки ще їх буде?
Безкінечно?)))
- не йду, бо надто важливий в тилу...
- не йду, бо качОк і серце вхопить при першій перебіжці...
- не йду, бо сидів місяць в облозі...
- не йду, бо нічого не вмію/толку буде "нуль", а в Успіха це краще виходить))
- не йду, бо липову довідку маю і склади в Рівному охороняю))

Давайте ще!)))

Інша справа Успіх!)))
Просто родився для війни!))
Дрібниці, що обмежено придатний і лише у військовий час може бути призваний!
Зате вже добре знає свою військову справу!
Може і далі воювати ще 1,5 чи й 15років!))))))
Все ж просто, як у цьому короткому відео >>> https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ

не переживай бро.
я тобі обіцяю присвятити якийсь підхід (якщо не забуду). все буде Україна
ти дійсно родився для війни. ти машина
І я так кажу :D >>>
Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:13

mephala написав:
я наприклад особисто взагалі не плачу податки нікуди - за мене всі податки сплачують податкові агенти. згідно логіки цих "бізнесменів" я взагалі не приймаю участь в наповненні бюджету.

Цей може і не приймає. Бо ніхто не знає ким він працює. Якщо податківцем, то він отримує з бюджету, а не наповнює його.

thenewepic написав:
я це ще вчора написав, але всі «бізнесмени» проігнорували. За їх логікою, податкове навантаження на звичайну фізособу взагалі 0%. Бо які податки безпосередньо платить звичайна людина? На думку приходить хіба що податок на нерухомість. Всі інші податки і збори платять податкові агенти. Але ж це маразм.

Ви спочатку визначайтесь із терміном "звичайна людина". Бо в податковому кодексі його нема. Щодо податку з найманих робітників - якщо ви погоджуєтесь виконувати роботу, яка коштує 12200, і отримувати за це 8050 на руки (мінус ЄСВ, ПДФО та військовий збір), то можна вважати цю суму в 4150 грн вашим податковим навантаженням, яку ви свідомо платите. Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%". Хіба ні?

Про логіку я вже писав - я вважаю що податок платить той, від кого це залежить, той, хто приймає рішення про сплату чи несплату.
thenewepic написав:
Тут наводили приклад, що якщо завтра зробити ПДВ 0%, то чи знизяться ціни? Ок, а якщо зробити 40%, то ціни хіба не виростуть?

Починайте з азів... від чого взагалі залежать ціни? Це баланс між попитом та пропозицією. Від "зробити 40%" - може виростуть, може не виростуть, а навпаки - зарплати впадуть. А може впаде пропозиція.
Наприклад - у вас є квартира яку в здаєте в оренду за умовні 1200. А той хто орендує - більше платити не може, бо доходи не дозволяють. Якщо вам зроблять податок в 40% - чи виросте ціна?.. Орендар більше платити не в змозі, або ви перестанете здавати, або будете менше заробляти, а ціна не виросте. Ви б звісно хотіли на 40% підняти, але є об'єктивні обставини.

  thenewepic написав:Всі інші податки і збори платять податкові агенти. Але ж це маразм.

І у вас якесь авторітарне розуміння "податкового агенту".
Дивіться, якщо юрособа купляє щось у фізособи, наприклад я хочу у вас як у фізособи купити автівку яку ви оцінили в 100к, то вона є податковим агентом і має сплатити ПДФО та військовий збір за вас, і відправити вам на рахунок 80,5к. Або навпаки заплатити вам 100к які ви хочете, і ще зверху заплатити 24к ваших податків.
Формально тут я - "просто податковий агент", а ви сплачуєте податки з продажу автівки.
Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити.
То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?.. Також згадайте, що економічна активність відбулась саме за МОЄЮ ініціативою, бо я можу взагалі її не купляти і навіть бази для оподаткування не буде.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 09 вер, 2023 14:49, всього редагувалось 2 разів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:32

  Успіх написав:Ага, тобто я - раб суспільства?))

Не совсем. Собственность государства :) но социум может влиять на принятие законов об ограничении собственности :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:36

КНДР готова укласти угоду про постачання зброї Росії, — Financial Times.

Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності.

У відповідь рф відплатить зерном, нафтою, високочутливими військовими технологіями та валютою. Та наразі остаточні умови не відомі.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:37

  Xenon написав:
КНДР готова укласти угоду про постачання зброї Росії, — Financial Times.

Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності.

У відповідь рф відплатить зерном, нафтою, високочутливими військовими технологіями та валютою. Та наразі остаточні умови не відомі.


Именно поэтому нельзя допускать Свифт раше.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:37

  vitaliiangel написав:
  beee написав:не переживай бро.
я тобі обіцяю присвятити якийсь підхід (якщо не забуду).
тут уже очередь на форуме угостить его пиццей. После войны охрану придётся нанимать. Давай долярчик дави на их чувство вины, потом напишешь номер карточки для донатов. талантищщще.

https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ
Та тут, дави-не-дави - ніхто не хоче йти на моє місце "заробляти шальниє дєнюжкі" :!: :mrgreen:
Ніхто не хоче на мій "курорт"!
І то при тому, що я - НЕ на нулі!
(От дві цілі на днях були - 6км і 5,8км) Командир каже до вищого командування - так то близька ціль! Нехай мінометчики відарацюють по них...
А там відповідь:
"- а вони... А в них..."(коротше, не мали чим, на моменті, відпрацювати) :shock: :roll:

Але, ми і по "планових" цілях гарно відпрацювали👍
Так гарно було чути, як орківський склад бк вибухає/рветься, що аж душа співала!👍😄
І це вже не перший раз таке... в Олешках :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:46

  Успіх написав:Але, ми і по "планових" цілях гарно відпрацювали
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 15:09

Навіщо сидите в атб на 10К? Тут будете мати в 5-12раз більше

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ага, тобто я - раб суспільства?))
Суспільство ЗА МЕНЕ вирішило, що мені так краще)))
Ты герой, а это тяжкая ноша. За тебя ничего не решали, у судьбы тоже бывают неожиданные кульбиты, комики становятся президентами и др. Думаешь ему легко? сейчас многие рабы обстоятельств.
А можна, як в тому фільмі "Діамантова рука" - можна, щоб за мене той гіпс хтось поносив? :mrgreen:
Невже ніхто не хоче стати героєм замість мене?))
Невже ніхто не хоче заробити таких "легких і великих"(по мірках форумних писак, типу будівельника і інших) грошей?))
Я, навіть, подарую свою медаль "Захисника Вітчизни" і всі свої грамоти/подяки на КОЛЬОРОВОМУ папері :lol: з печатками і підписами старшого начальства!
Налєтай! Торорісь!©😁😁😁
  stm написав:
  Успіх написав:Ага, тобто я - раб суспільства?))

Не совсем. Собственность государства) но социум может влиять на принятие законов об ограничении собственности )
Ооооооо - я бачу тут, як всі "раді допомогти"))
Я бачу - як тут всі рвуться і петиції створювати/підписувати, і стукати ногами у двері ВР :mrgreen: щоб змінили, чи прийняли ті, чи інші закони...
Наприклад, закон про 18міс, чи щось схоже...
Чи про "повернення з-за кордону чоловіків 25-60р."

Але ж ви всі не хочете заморочуватись і тим більше - "кусати самим собі хвоста"! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 15:11

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але, ми і по "планових" цілях гарно відпрацювали
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Ні, за це нам лише подяка на кольоровому аркуші паперу з печатками і підписами вищих комдівів/комбригів! :mrgreen:
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