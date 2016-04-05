Ты герой, а это тяжкая ноша. За тебя ничего не решали, у судьбы тоже бывают неожиданные кульбиты, комики становятся президентами и др. Думаешь ему легко? сейчас многие рабы обстоятельств.
|
|
|
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:00
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:04
Крила, ноги... головне - хвіст!©)))
І я так кажу >>>
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:13
Цей може і не приймає. Бо ніхто не знає ким він працює. Якщо податківцем, то він отримує з бюджету, а не наповнює його.
Ви спочатку визначайтесь із терміном "звичайна людина". Бо в податковому кодексі його нема. Щодо податку з найманих робітників - якщо ви погоджуєтесь виконувати роботу, яка коштує 12200, і отримувати за це 8050 на руки (мінус ЄСВ, ПДФО та військовий збір), то можна вважати цю суму в 4150 грн вашим податковим навантаженням, яку ви свідомо платите. Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%". Хіба ні?
Про логіку я вже писав - я вважаю що податок платить той, від кого це залежить, той, хто приймає рішення про сплату чи несплату.
Починайте з азів... від чого взагалі залежать ціни? Це баланс між попитом та пропозицією. Від "зробити 40%" - може виростуть, може не виростуть, а навпаки - зарплати впадуть. А може впаде пропозиція.
Наприклад - у вас є квартира яку в здаєте в оренду за умовні 1200. А той хто орендує - більше платити не може, бо доходи не дозволяють. Якщо вам зроблять податок в 40% - чи виросте ціна?.. Орендар більше платити не в змозі, або ви перестанете здавати, або будете менше заробляти, а ціна не виросте. Ви б звісно хотіли на 40% підняти, але є об'єктивні обставини.
І у вас якесь авторітарне розуміння "податкового агенту".
Дивіться, якщо юрособа купляє щось у фізособи, наприклад я хочу у вас як у фізособи купити автівку яку ви оцінили в 100к, то вона є податковим агентом і має сплатити ПДФО та військовий збір за вас, і відправити вам на рахунок 80,5к. Або навпаки заплатити вам 100к які ви хочете, і ще зверху заплатити 24к ваших податків.
Формально тут я - "просто податковий агент", а ви сплачуєте податки з продажу автівки.
Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити.
То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?.. Також згадайте, що економічна активність відбулась саме за МОЄЮ ініціативою, бо я можу взагалі її не купляти і навіть бази для оподаткування не буде.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 09 вер, 2023 14:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:32
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:36
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:37
Именно поэтому нельзя допускать Свифт раше.
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:37
Та тут, дави-не-дави - ніхто не хоче йти на моє місце "заробляти шальниє дєнюжкі"
Ніхто не хоче на мій "курорт"!
І то при тому, що я - НЕ на нулі!
(От дві цілі на днях були - 6км і 5,8км) Командир каже до вищого командування - так то близька ціль! Нехай мінометчики відарацюють по них...
А там відповідь:
"- а вони... А в них..."(коротше, не мали чим, на моменті, відпрацювати)
Але, ми і по "планових" цілях гарно відпрацювали👍
Так гарно було чути, як орківський склад бк вибухає/рветься, що аж душа співала!👍😄
І це вже не перший раз таке... в Олешках
Додано: Суб 09 вер, 2023 15:09
Навіщо сидите в атб на 10К? Тут будете мати в 5-12раз більше
А можна, як в тому фільмі "Діамантова рука" - можна, щоб за мене той гіпс хтось поносив?
Невже ніхто не хоче стати героєм замість мене?))
Невже ніхто не хоче заробити таких "легких і великих"(по мірках форумних писак, типу будівельника і інших) грошей?))
Я, навіть, подарую свою медаль "Захисника Вітчизни" і всі свої грамоти/подяки на КОЛЬОРОВОМУ папері з печатками і підписами старшого начальства!
Налєтай! Торорісь!©😁😁😁
Ооооооо - я бачу тут, як всі "раді допомогти"))
Я бачу - як тут всі рвуться і петиції створювати/підписувати, і стукати ногами у двері ВР щоб змінили, чи прийняли ті, чи інші закони...
Наприклад, закон про 18міс, чи щось схоже...
Чи про "повернення з-за кордону чоловіків 25-60р."
Але ж ви всі не хочете заморочуватись і тим більше - "кусати самим собі хвоста"!
Додано: Суб 09 вер, 2023 15:11
Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©
|