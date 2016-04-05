Додано: Суб 09 вер, 2023 14:13

mephala написав:

я наприклад особисто взагалі не плачу податки нікуди - за мене всі податки сплачують податкові агенти. згідно логіки цих "бізнесменів" я взагалі не приймаю участь в наповненні бюджету.



thenewepic написав:

я це ще вчора написав, але всі «бізнесмени» проігнорували. За їх логікою, податкове навантаження на звичайну фізособу взагалі 0%. Бо які податки безпосередньо платить звичайна людина? На думку приходить хіба що податок на нерухомість. Всі інші податки і збори платять податкові агенти. Але ж це маразм.



thenewepic написав:

Тут наводили приклад, що якщо завтра зробити ПДВ 0%, то чи знизяться ціни? Ок, а якщо зробити 40%, то ціни хіба не виростуть?



thenewepic написав: Всі інші податки і збори платять податкові агенти. Але ж це маразм. Всі інші податки і збори платять податкові агенти. Але ж це маразм.

Цей може і не приймає. Бо ніхто не знає ким він працює. Якщо податківцем, то він отримує з бюджету, а не наповнює його.Ви спочатку визначайтесь із терміном "звичайна людина". Бо в податковому кодексі його нема. Щодо податку з найманих робітників - якщо ви погоджуєтесь виконувати роботу, яка коштує 12200, і отримувати за це 8050 на руки (мінус ЄСВ, ПДФО та військовий збір), то можна вважати цю суму в 4150 грн вашим податковим навантаженням, яку ви свідомо платите. Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%". Хіба ні?Про логіку я вже писав - я вважаю що податок платить той, від кого це залежить, той, хто приймає рішення про сплату чи несплату.Починайте з азів... від чого взагалі залежать ціни? Це баланс між попитом та пропозицією. Від "зробити 40%" - може виростуть, може не виростуть, а навпаки - зарплати впадуть. А може впаде пропозиція.Наприклад - у вас є квартира яку в здаєте в оренду за умовні 1200. А той хто орендує - більше платити не може, бо доходи не дозволяють. Якщо вам зроблять податок в 40% - чи виросте ціна?.. Орендар більше платити не в змозі, або ви перестанете здавати, або будете менше заробляти, а ціна не виросте. Ви б звісно хотіли на 40% підняти, але є об'єктивні обставини.І у вас якесь авторітарне розуміння "податкового агенту".Дивіться, якщо юрособа купляє щось у фізособи, наприклад я хочу у вас як у фізособи купити автівку яку ви оцінили в 100к, то вона є податковим агентом і має сплатити ПДФО та військовий збір за вас, і відправити вам на рахунок 80,5к. Або навпаки заплатити вам 100к які ви хочете, і ще зверху заплатити 24к ваших податків.Формально тут я - "просто податковий агент", а ви сплачуєте податки з продажу автівки.Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити.То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?.. Також згадайте, що економічна активність відбулась саме за МОЄЮ ініціативою, бо я можу взагалі її не купляти і навіть бази для оподаткування не буде.