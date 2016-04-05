Додано: Суб 09 вер, 2023 15:42

sashaqbl написав: budivelnik написав: В цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки)

і Долярчиком - 7% податків від Націнки.



Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять. В цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки)і Долярчиком - 7% податків від Націнки.Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять. Шановний, ви податковий агент.

ПДВ платить покупець товару. Ви його просто передаєте державі. Якщо ви не передали - то ви вкрали заплачені мною податки. Так само як їх крадуть чиновники з бюджету. І ставлення до вас відповідне. І в мене, і в правоохоронців.

Якщо я купив у вас товар без чеку за кеш на 5% дешевше - то я співучасник. Ця тема на жаль, не пропрацьована в законодавстві за багатьох причин. Шановний, ви податковий агент.Так само як їх крадуть чиновники з бюджету. І ставлення до вас відповідне. І в мене, і в правоохоронців.Якщо я купив у вас товар без чеку за кеш на 5% дешевше - то я співучасник. Ця тема на жаль, не пропрацьована в законодавстві за багатьох причин.

1 Покупець платить не тільки ПДВА ще йа - мені зарплату ( яка зашита в ціні товару)б - податки з моєї зарплати(зашитої в ціні товару)в - зарплати і податки того хто продав мені товар( якщо я його перепродаю)г - зарплати і податки того хто продав виробнику комплектуючі з яких виробник вигготовив товар який я купив і перепродав...Питання на засипку - а чому Ви виокремили тільки ПДВ і Акциз...чого не розповідаєте мені що покупець оплатив мені зарплату і податки і так далі?А відповідь на поверхніЯкщо Ви припустите що це Ви дали мені гроші на зарплату і податки з зарплати - то з цього автоматично випливе що Ви нероба і повністю залежите від того хто купуючи у Вас Ваші товари/послуги дає вам потримати свої гроші , які ви потім будете передавати або іншим продавцям або в Бюджет.ПередостаннєПрокоментувало ПДВ - дясятокАле так ніхто і не пояснивВ 2022 році сплатили 460 млрд грн ПДВВ 2022 році повернуто - 84 млрд грн ПДВЧому повернули не простим платникам а виключно агентам?І останнєДержава створює закони і систему по збору податків28 000 податківців - контролюють 2 млн підприємцівТільки у підприємців є обовязок платити ПДВ+ Акциз+ЄСВ з себе і найнятих+ПДФО з себе і найнятихТобто система вирішила , що їй вигідно покласти зобовязання сплати ВСІХ податків на Підприємців...Але якщо в мене є зобовязання- то я повинен за це щось отримати?Чи ви знаєте масові приклади коли людм працюють на дядю безкоштовно?Так от , за те що підприємці несуть обовязок і кримінальну відповідальність за порушення нарахування/сплати податків - то в них повинні бути і права.Тому в мене є Право заявити що я ОРГАНІЗУВАВ і СПЛАТИВ до Бюджету все що я плачуЯкщо якийсь поганий не сплатить - в нього автоматично не виникне таких прав...Але я не чув про права споживача заявляти що він супер/пупер платник бо купив яхту за 350 млн чи острів в Середземному моріНавпаки , як тільки ми чуємо/бачимо що хтось витрачає більше ніж офіційно заробив - ми піддаємо такого підозрою в корупції.Чи не так?