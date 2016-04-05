beee написав:не переживай бро. я тобі обіцяю присвятити якийсь підхід (якщо не забуду).
тут уже очередь на форуме угостить его пиццей. После войны охрану придётся нанимать. Давай долярчик дави на их чувство вины, потом напишешь номер карточки для донатов. талантищщще.
https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ Та тут, дави-не-дави - ніхто не хоче йти на моє місце "заробляти шальниє дєнюжкі" Ніхто не хоче на мій "курорт"! І то при тому, що я - НЕ на нулі! (От дві цілі на днях були - 6км і 5,8км) Командир каже до вищого командування - так то близька ціль! Нехай мінометчики відарацюють по них... А там відповідь: "- а вони... А в них..."(коротше, не мали чим, на моменті, відпрацювати)
Але, ми і по "планових" цілях гарно відпрацювали👍 Так гарно було чути, як орківський склад бк вибухає/рветься, що аж душа співала!👍😄 І це вже не перший раз таке... в Олешках
Не совсем. Собственность государства) но социум может влиять на принятие законов об ограничении собственности )
Ооооооо - я бачу тут, як всі "раді допомогти")) Я бачу - як тут всі рвуться і петиції створювати/підписувати, і стукати ногами у двері ВР щоб змінили, чи прийняли ті, чи інші закони... Наприклад, закон про 18міс, чи щось схоже... Чи про "повернення з-за кордону чоловіків 25-60р."
Але ж ви всі не хочете заморочуватись і тим більше - "кусати самим собі хвоста"!
sergey_sryvkin написав:Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%"
sergey_sryvkin написав:Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити
sergey_sryvkin написав:То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?
до чого тут заслуга чи не заслуга, до чого тут різні схеми? Ви змінюєте тему дискусії. Податок можна уявити як одну із статей витрат. Чийому бюджету ця витрата належить, той і є дійсним платником. Податковий агент не не платить податок із свого бюджету, він виступає посередником. Я, як покупець, плачу гроші за товар, в ціні якого закладений ПДВ, отже цей податок платиться з мого бюджету, отже по факту я заплатив цей податок. Я вже не знаю, якими ще словами сказати, що податкове навантаження на особу - споживача, працівника, клієнта банку - не нуль. Не може бізнес сказати "з мого рахунку надходять гроші до бюджету, отже це мої податки". Бо не можна одну і ту саму сплачену суму зарахувати двом особам - і продавцю, і покупцю. Значить, коли будівельник заявляє, що він сплатив мільйони податків, це значить, що його клієнти не заплатили ні копійки. Не вони поповнили державний бюджет зі свого бюджету, а будівельник. З цього почалась дискусія і я не згоден саме з таким трактуванням. А щодо того, що у бізнесу є вибір - надавати послуги чи закритися, працювати "в білу", чи "в чорну", я згоден. Але це інше питання, воно не повʼязане з тим, хто саме і якою мірою годує державний бюджет. На цьому, якщо не буде нових аргументів, я зупиняю дискусію, бо втомився повторювати одне і те саме.
budivelnik написав:В цьому і є різниця між мною ( 30% податків від націнки) і Долярчиком - 7% податків від Націнки.
Якщо Вам краще щоб я тут не розповідав про те скільки плачу і тихенько ці гроші як долярчик клав собі в кишеню - ви кажіть , не стидайтесь , мені зайвих 40 000 грн/місяць не зашкодять.
Шановний, ви податковий агент. ПДВ платить покупець товару. Ви його просто передаєте державі. Якщо ви не передали - то ви вкрали заплачені мною податки. Так само як їх крадуть чиновники з бюджету. І ставлення до вас відповідне. І в мене, і в правоохоронців. Якщо я купив у вас товар без чеку за кеш на 5% дешевше - то я співучасник. Ця тема на жаль, не пропрацьована в законодавстві за багатьох причин.
1 Покупець платить не тільки ПДВ А ще й а - мені зарплату ( яка зашита в ціні товару) б - податки з моєї зарплати(зашитої в ціні товару) в - зарплати і податки того хто продав мені товар( якщо я його перепродаю) г - зарплати і податки того хто продав виробнику комплектуючі з яких виробник вигготовив товар який я купив і перепродав...
Питання на засипку - а чому Ви виокремили тільки ПДВ і Акциз... чого не розповідаєте мені що покупець оплатив мені зарплату і податки і так далі? А відповідь на поверхні Якщо Ви припустите що це Ви дали мені гроші на зарплату і податки з зарплати - то з цього автоматично випливе що Ви нероба і повністю залежите від того хто купуючи у Вас Ваші товари/послуги дає вам потримати свої гроші , які ви потім будете передавати або іншим продавцям або в Бюджет.
Передостаннє Прокоментувало ПДВ - дясяток Але так ніхто і не пояснив В 2022 році сплатили 460 млрд грн ПДВ В 2022 році повернуто - 84 млрд грн ПДВ Чому повернули не простим платникам а виключно агентам?
І останнє Держава створює закони і систему по збору податків 28 000 податківців - контролюють 2 млн підприємців Тільки у підприємців є обовязок платити ПДВ+ Акциз+ЄСВ з себе і найнятих+ПДФО з себе і найнятих Тобто система вирішила , що їй вигідно покласти зобовязання сплати ВСІХ податків на Підприємців... Але якщо в мене є зобовязання- то я повинен за це щось отримати? Чи ви знаєте масові приклади коли людм працюють на дядю безкоштовно? Так от , за те що підприємці несуть обовязок і кримінальну відповідальність за порушення нарахування/сплати податків - то в них повинні бути і права. Тому в мене є Право заявити що я ОРГАНІЗУВАВ і СПЛАТИВ до Бюджету все що я плачу Якщо якийсь поганий не сплатить - в нього автоматично не виникне таких прав...
Але я не чув про права споживача заявляти що він супер/пупер платник бо купив яхту за 350 млн чи острів в Середземному морі Навпаки , як тільки ми чуємо/бачимо що хтось витрачає більше ніж офіційно заробив - ми піддаємо такого підозрою в корупції. Чи не так?
beee написав:даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
От маємо наступну відмазку))) Скільки ще їх буде? Безкінечно?))) - не йду, бо надто важливий в тилу... - не йду, бо качОк і серце вхопить при першій перебіжці... - не йду, бо сидів місяць в облозі... - не йду, бо нічого не вмію/толку буде "нуль", а в Успіха це краще виходить)) - не йду, бо липову довідку маю і склади в Рівному охороняю))
Давайте ще!)))
Інша справа Успіх!))) Просто родився для війни!)) Дрібниці, що обмежено придатний і лише у військовий час може бути призваний! Зате вже добре знає свою військову справу! Може і далі воювати ще 1,5 чи й 15років!)))))) Все ж просто, як у цьому короткому відео >>> https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ
і яке ти маєшь відношення до того відео? може ти приймав участь в стрілецьких боях на відстані 20-40 метрів, чи сидів дві-три доби на нулі у багнюці майже по коліно без сну тримаючи оборону по колу, відбиваючи штурми? наче ти один воюєшь, а всі відпочивають... може в тебе в підрозділі з 60 людей боєздантних лишилось 10, інші 200-300 і ти розумієшь скільки тобі лишилось, бо не відводять? вигадай ще щось щоб башню не зривало і не жалійся кожного дня на форумі знаходячись не в самих важких умовах!
sashaqbl написав:З точки зору завтрашнього дня, цивільні спеціальності потрібніші. Але це якщо виходити з того, що завтра буде...
1 ВУС в мене з Д на кінці 2 Я що в 2015 що в 2022 від воєнкомів не бігав і по повістці прийшов,в 2022 прогнали два рази з різницею в три місяці через всіх лікарів , написали обмежено придатний, видали повістку з умовою зявитись у разі сповіщення по телефону.
Повістку можу показати , спокійно з нею пересуваюсь по Україні , вже рік на жодному блокпості до неї жодних запитань Той хто мені її видавав сказав наступне Ти нафік не потрібний бо помреш за тиждень від інфаркту , а Державі за тебе потім 5 млн страховки платити Але якщо москалі з Білорусії дойдуть до Луцька - то дамо тобі кулемет і сам вибереш висотку де з ним розташуватись...
Тобто маючи право на інвалідність по хворобі я все одно працюю там де від мене найбільше користі... Чого не можна сказати про долярчика, який виявляється незадоволений Державою від економічної системи якої в нього дві квартирки з 7% податковим навантаженням... Хтось може привести приклад оподаткування інших країн де вийшлоб менше?
budivelnik написав:Передостаннє Прокоментувало ПДВ - дясяток Але так ніхто і не пояснив В 2022 році сплатили 460 млрд грн ПДВ В 2022 році повернуто - 84 млрд грн ПДВ Чому повернули не простим платникам а виключно агентам?
Мабуть по тій простій причині, що агенти заплатили ПДВ наперед, але не отримали його від самих платників ПДВ.