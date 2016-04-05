Цікавий прикол. Тримав сьогодні в руках трофейний РПО Шмєль. Так от, в нього зона потенційного ураження вихлопними газами при пострілі 110 градусів, 47 метрів. АТ4 при схожих характеристиках дальності стрільби і ваги гранати вимагає 50 градусів і 20 метрів. Це при тому, що він років на 7-8 старший за шмєля. Анал-говнєт)))
budivelnik написав:Передостаннє Прокоментувало ПДВ - дясяток Але так ніхто і не пояснив В 2022 році сплатили 460 млрд грн ПДВ В 2022 році повернуто - 84 млрд грн ПДВ Чому повернули не простим платникам а виключно агентам?
Мабуть по тій простій причині, що агенти заплатили ПДВ наперед, але не отримали його від самих платників ПДВ.
Вже тепліше А чому агенти сплатили надлишок ПДВ? ПДВ ж платять тільки покупці, то невже агенти такі придурки? І чому це Держава за сприянням податкової зібрала 460 млрд від покупців-а повернула 84 млрд Податковому агенту?
А на думку не спливає логічне пояснення Не можна комусь сплатити те що не є твоєю власністю Тому коли покупці передали свої гроші у власність продавців - то гроші передані покупцями стали ВЛАСНІСТЮ тих хто їх отримав, і тільки після переходу грошей у власність від покупців до продавців, Продавці отримали право використовувати цю власність як забажають , а податкова в той самий час придумала правило перерозподілу цієї власності. І от тут власники цих грошей поділяються на свідомих - які виконують все на 100% частково свідомих - які виконують не на 100% , але про той відсоток що виконали-хвастаються не свідомих - ці придумують схеми як уникнути передачі своїх грошей в руки Держави.
beee написав:даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
От маємо наступну відмазку))) Скільки ще їх буде? Безкінечно?))) - не йду, бо надто важливий в тилу... - не йду, бо качОк і серце вхопить при першій перебіжці... - не йду, бо сидів місяць в облозі... - не йду, бо нічого не вмію/толку буде "нуль", а в Успіха це краще виходить)) - не йду, бо липову довідку маю і склади в Рівному охороняю))
Давайте ще!)))
Інша справа Успіх!))) Просто родився для війни!)) Дрібниці, що обмежено придатний і лише у військовий час може бути призваний! Зате вже добре знає свою військову справу! Може і далі воювати ще 1,5 чи й 15років!)))))) Все ж просто, як у цьому короткому відео >>> https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ
і яке ти маєшь відношення до того відео? може ти приймав участь в стрілецьких боях на відстані 20-40 метрів, чи сидів дві-три доби на нулі у багнюці майже по коліно без сну тримаючи оборону по колу, відбиваючи штурми? наче ти один воюєшь, а всі відпочивають... може в тебе в підрозділі з 60 людей боєздантних лишилось 10, інші 200-300 і ти розумієшь скільки тобі лишилось, бо не відводять? вигадай ще щось щоб башню не зривало і не жалійся кожного дня на форумі знаходячись не в самих важких умовах!
1. Яке відношення маю до цього відео? Так все до болі знайоме!!! І багнюку інколи місимо/і в бліндаж буває затікає вода.... І наші речі просто на землі... 2. А чому тільки до відео придерлись? А що - по виділеному і сказати нІчого? Я тут завжди наголошую, що піхота ЗНАЧНО крутіше і небезпечніше! І ніколи НЕ порівнював себе з вашим сином... Я просто кажу, що в ТИЛОВИКІВ завжди знайдеться 100500 різних відмазок, чому вони не на фронті! І якби вже неодноразово натякаю, що я далеко не супер-Рембо, але - тримаюсь більше 1,5р!!! То чому тиловики, які тягають штанги, чи стоять за прилавком свого магазинчику - не можуть підмінити мене, чи вашого сина???
sergey_sryvkin написав:Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%"
sergey_sryvkin написав:Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити
sergey_sryvkin написав:То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?
до чого тут заслуга чи не заслуга, до чого тут різні схеми? Ви змінюєте тему дискусії.
Бо це і є тема дискусії. Хто заробляє гроші, хто платить податки, кому за це держава має бути вдячною. Якщо у вас інша тема дискусії - сформулюйте її будь ласка.
Я взагалі не розумію що ви намагаєтесь довести, і ви користуєтесь невизначеними термінами. Що таке мій бюджет твій бюджет? Якщо я зібрав яблука а ти в мене їх купив, то це твої гроші чи мої гроші? Якщо я сплатив податок, то це я сплатив чи ти сплатив? Питання прості як двері...