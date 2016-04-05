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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5012501350145015>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:06

Цікавий прикол. Тримав сьогодні в руках трофейний РПО Шмєль. Так от, в нього зона потенційного ураження вихлопними газами при пострілі 110 градусів, 47 метрів.
АТ4 при схожих характеристиках дальності стрільби і ваги гранати вимагає 50 градусів і 20 метрів.
Це при тому, що він років на 7-8 старший за шмєля. Анал-говнєт)))
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:07

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Передостаннє
Прокоментувало ПДВ - дясяток
Але так ніхто і не пояснив
В 2022 році сплатили 460 млрд грн ПДВ
В 2022 році повернуто - 84 млрд грн ПДВ
Чому повернули не простим платникам а виключно агентам?
Мабуть по тій простій причині, що агенти заплатили ПДВ наперед, але не отримали його від самих платників ПДВ.
Вже тепліше
А чому агенти сплатили надлишок ПДВ? ПДВ ж платять тільки покупці, то невже агенти такі придурки?
І чому це Держава за сприянням податкової зібрала 460 млрд від покупців-а повернула 84 млрд Податковому агенту?

А на думку не спливає логічне пояснення
Не можна комусь сплатити те що не є твоєю власністю
Тому коли покупці передали свої гроші у власність продавців - то гроші передані покупцями стали ВЛАСНІСТЮ тих хто їх отримав, і тільки після переходу грошей у власність від покупців до продавців,
Продавці отримали право використовувати цю власність як забажають , а податкова в той самий час придумала правило перерозподілу цієї власності.
І от тут власники цих грошей поділяються на
свідомих - які виконують все на 100%
частково свідомих - які виконують не на 100% , але про той відсоток що виконали-хвастаються
не свідомих - ці придумують схеми як уникнути передачі своїх грошей в руки Держави.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:23

Ніяк не зробимо крок, до перевороту думок!)))

  Slon_Nosov написав:
  Успіх написав:
  beee написав:даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
От маємо наступну відмазку)))
Скільки ще їх буде?
Безкінечно?)))
- не йду, бо надто важливий в тилу...
- не йду, бо качОк і серце вхопить при першій перебіжці...
- не йду, бо сидів місяць в облозі...
- не йду, бо нічого не вмію/толку буде "нуль", а в Успіха це краще виходить))
- не йду, бо липову довідку маю і склади в Рівному охороняю))

Давайте ще!)))

Інша справа Успіх!)))
Просто родився для війни!))
Дрібниці, що обмежено придатний і лише у військовий час може бути призваний!
Зате вже добре знає свою військову справу!
Може і далі воювати ще 1,5 чи й 15років!))))))
Все ж просто, як у цьому короткому відео >>> https://youtube.com/shorts/3I2HC1b7hww? ... u6t0V1EsBZ


і яке ти маєшь відношення до того відео?
може ти приймав участь в стрілецьких боях на відстані 20-40 метрів, чи сидів дві-три доби на нулі у багнюці майже по коліно без сну тримаючи оборону по колу, відбиваючи штурми?
наче ти один воюєшь, а всі відпочивають... може в тебе в підрозділі з 60 людей боєздантних лишилось 10, інші 200-300 і ти розумієшь скільки тобі лишилось, бо не відводять?
вигадай ще щось щоб башню не зривало і не жалійся кожного дня на форумі знаходячись не в самих важких умовах!

1. Яке відношення маю до цього відео?
Так все до болі знайоме!!!
І багнюку інколи місимо/і в бліндаж буває затікає вода....
І наші речі просто на землі...
2. А чому тільки до відео придерлись?
А що - по виділеному і сказати нІчого?
Я тут завжди наголошую, що піхота ЗНАЧНО крутіше і небезпечніше! І ніколи НЕ порівнював себе з вашим сином...
Я просто кажу, що в ТИЛОВИКІВ завжди знайдеться 100500 різних відмазок, чому вони не на фронті!
І якби вже неодноразово натякаю, що я далеко не супер-Рембо, але - тримаюсь більше 1,5р!!!
То чому тиловики, які тягають штанги, чи стоять за прилавком свого магазинчику - не можуть підмінити мене, чи вашого сина???
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:36

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Невже ніхто не хоче стати героєм замість мене?))
никто.. (( ты один такой в бизнесе в семье и в обороне. везде №1 а мы что... тыловые крысы... прячемся под диваном при первом шуме.
Це все могли б бути веселі жарти :D якщо б це☝️не було настільки наближено до правди! ;) :D
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:42

  thenewepic написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%"
  sergey_sryvkin написав:Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити

  sergey_sryvkin написав:То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?

до чого тут заслуга чи не заслуга, до чого тут різні схеми? Ви змінюєте тему дискусії.

Бо це і є тема дискусії. Хто заробляє гроші, хто платить податки, кому за це держава має бути вдячною.
Якщо у вас інша тема дискусії - сформулюйте її будь ласка.

Я взагалі не розумію що ви намагаєтесь довести, і ви користуєтесь невизначеними термінами.
Що таке мій бюджет твій бюджет? Якщо я зібрав яблука а ти в мене їх купив, то це твої гроші чи мої гроші? Якщо я сплатив податок, то це я сплатив чи ти сплатив?
Питання прості як двері...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава

Ахах. А подоляка с беларуси депортнули. И это тело говорит: не нравится наша политика, покупай билет и вали отсюда. Это просто треш
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:28

beee В 1992 йому було 13 років
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ово натякаю, що я далеко не супер-Рембо, але - тримаюсь більше 1,5р!!!
То чому тиловики, які тягають штанги, чи стоять за прилавком свого магазинчику - не можуть підмінити мене, чи вашого сина??


тому що таке життя, немає справедливісті... Малий кажеть такий його шлях і тримається... телефонує мені, на вухо присідає, так він каже знімає втому від того що навкруги, наприклад протухлі оркі поручь. Ти мабуть робишь теж саме але на форумі...
сподіватись що ті хто прийшов до влади за тебе будуть піклуватись не варто... чотирижди ухилят і його команда накоїли лиха.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава

Текст знакомый.
Вот только в исходном тексте есть еще и его год рождения. 1979.
В 1992 году ему было 13 лет.
Он не сам уехал, а его родители вывезли.

Вброс не засчитан. Тщательнее надо.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:43

  beee написав:
beee написав:Бухгалтерия рождает только гетьманцевых. Всё
Она не рождает созидателей и творцов

Налогообложение должно быть простым и понятным. Всё, что не объясняется просто, когда сами налоговики ни черта не понимают ведёт к мошенничеству.
Я надеюсь все видели формулу энергии.

Это ж нужно мало того, что придумать бухгалтеров, так ещё и вроде аналогии научных сотрудников - аудиторов.

Пример революции налоговой системы - Эстония.
"Эстония совершила революцию в мировом бизнесе, когда провела реформу своей системы и предоставила возможность каждому желающему создавать компанию и управлять ею полностью через интернет."

Так что не нужно здесь про закрутки
Мне вот иногда удивительно, почему я попал в общество, которое даже не задумывается над этим.
Почему, чтобы перепрыгнуть через яму, общество рождает чиновников, придумывающих абсурдные формулы и все наблюдают и приспосабливаются


Ну так ви ж одна з ланок цього суспільства. Ви протестувала чи складали петиції або ще якимось чином виказували публічно своє невдоволення дебільною системою? От так же думає та діє більшість, котра в теорії мала б це змінити. :(
drevlyanin
 
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