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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5012501350145015
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 18:17

  sergey_sryvkin написав:
thenewepic написав:
Тут наводили приклад, що якщо завтра зробити ПДВ 0%, то чи знизяться ціни? Ок, а якщо зробити 40%, то ціни хіба не виростуть?

Починайте з азів... від чого взагалі залежать ціни? Це баланс між попитом та пропозицією. Від "зробити 40%" - може виростуть, може не виростуть, а навпаки - зарплати впадуть. А може впаде пропозиція.
Наприклад - у вас є квартира яку в здаєте в оренду за умовні 1200. А той хто орендує - більше платити не може, бо доходи не дозволяють. Якщо вам зроблять податок в 40% - чи виросте ціна?.. Орендар більше платити не в змозі, або ви перестанете здавати, або будете менше заробляти, а ціна не виросте. Ви б звісно хотіли на 40% підняти, але є об'єктивні обставини.



Навіть не намагайтеся пояснити бугалтерам чи податківцям як працює ринок та про баланс пропозиція/попит. Це для них терра інкогніта. :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 18:21

  Сибарит написав:
  beee написав:Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава

Текст знакомый.
Вот только в исходном тексте есть еще и его год рождения. 1979.
В 1992 году ему было 13 лет.
Он не сам уехал, а его родители вывезли.

Вброс не засчитан. Тщательнее надо.

16ти летний Дон-Дон-Дыров в том же году начал резать головы своим будущим спонсорам
Не убежал, не обосцялся от Т-80 и МИГов с ФАБами, может папа кулаком его убедил.
барабашов
 
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