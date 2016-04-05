|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 09 вер, 2023 18:17
sergey_sryvkin написав:
thenewepic написав:
Тут наводили приклад, що якщо завтра зробити ПДВ 0%, то чи знизяться ціни? Ок, а якщо зробити 40%, то ціни хіба не виростуть?
Починайте з азів... від чого взагалі залежать ціни? Це баланс між попитом та пропозицією. Від "зробити 40%" - може виростуть, може не виростуть, а навпаки - зарплати впадуть. А може впаде пропозиція.
Наприклад - у вас є квартира яку в здаєте в оренду за умовні 1200. А той хто орендує - більше платити не може, бо доходи не дозволяють. Якщо вам зроблять податок в 40% - чи виросте ціна?.. Орендар більше платити не в змозі, або ви перестанете здавати, або будете менше заробляти, а ціна не виросте. Ви б звісно хотіли на 40% підняти, але є об'єктивні обставини.
Навіть не намагайтеся пояснити бугалтерам чи податківцям як працює ринок та про баланс пропозиція/попит. Це для них терра інкогніта.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1338
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 477 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 вер, 2023 18:21
Сибарит написав: beee написав:
Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава
Текст знакомый.
Вот только в исходном тексте есть еще и его год рождения. 1979.
В 1992 году ему было 13 лет.
Он не сам уехал, а его родители вывезли.
Вброс не засчитан. Тщательнее надо.
16ти летний Дон-Дон-Дыров в том же году начал резать головы своим будущим спонсорам
Не убежал, не обосцялся от Т-80 и МИГов с ФАБами, может папа кулаком его убедил.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3462
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|120540
|
|
|6076
|498187
|
|
|1
|6508
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|