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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:17
sergey_sryvkin написав:
thenewepic написав:
Тут наводили приклад, що якщо завтра зробити ПДВ 0%, то чи знизяться ціни? Ок, а якщо зробити 40%, то ціни хіба не виростуть?
Починайте з азів... від чого взагалі залежать ціни? Це баланс між попитом та пропозицією. Від "зробити 40%" - може виростуть, може не виростуть, а навпаки - зарплати впадуть. А може впаде пропозиція.
Наприклад - у вас є квартира яку в здаєте в оренду за умовні 1200. А той хто орендує - більше платити не може, бо доходи не дозволяють. Якщо вам зроблять податок в 40% - чи виросте ціна?.. Орендар більше платити не в змозі, або ви перестанете здавати, або будете менше заробляти, а ціна не виросте. Ви б звісно хотіли на 40% підняти, але є об'єктивні обставини.
Навіть не намагайтеся пояснити бугалтерам чи податківцям як працює ринок та про баланс пропозиція/попит. Це для них терра інкогніта.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:21
Сибарит написав: beee написав:
Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава
Текст знакомый.
Вот только в исходном тексте есть еще и его год рождения. 1979.
В 1992 году ему было 13 лет.
Он не сам уехал, а его родители вывезли.
Вброс не засчитан. Тщательнее надо.
16ти летний Дон-Дон-Дыров в том же году начал резать головы своим будущим спонсорам
Не убежал, не обосцялся от Т-80 и МИГов с ФАБами, может папа кулаком его убедил.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:37
drevlyanin написав: sergey_sryvkin написав:
thenewepic написав:
Тут наводили приклад, що якщо завтра зробити ПДВ 0%, то чи знизяться ціни? Ок, а якщо зробити 40%, то ціни хіба не виростуть?
Починайте з азів... від чого взагалі залежать ціни? Це баланс між попитом та пропозицією. Від "зробити 40%" - може виростуть, може не виростуть, а навпаки - зарплати впадуть. А може впаде пропозиція.
Наприклад - у вас є квартира яку в здаєте в оренду за умовні 1200. А той хто орендує - більше платити не може, бо доходи не дозволяють. Якщо вам зроблять податок в 40% - чи виросте ціна?.. Орендар більше платити не в змозі, або ви перестанете здавати, або будете менше заробляти, а ціна не виросте. Ви б звісно хотіли на 40% підняти, але є об'єктивні обставини.
Навіть не намагайтеся пояснити бугалтерам чи податківцям як працює ринок та про баланс пропозиція/попит. Це для них терра інкогніта.
Так же как для продажников что такое ПДВ и кто его оплачивает))) Александр, вообще удивил сегодня, прям и Шмеля в руках держит и про ПДВ голова светлая.
Будивельник всё равно молодец, вот просто светоч и в физике, и в экономике, и в связях наук
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:46
Сибарит написав: beee написав:
Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава
Текст знакомый.
Вот только в исходном тексте есть еще и его год рождения. 1979.
В 1992 году ему было 13 лет.
Он не сам уехал, а его родители вывезли.
Вброс не засчитан. Тщательнее надо.
Не так там написано год рождения 92. Посыл же не в этом. А а том, как чувак, который сбежал от войны с родителями сейчас советует это делать гражданам даже не своей родины с таким презрением.
В 13 лет я уже соображал и ездил на первые соревнования.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:50
beee написав:
Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.Не ну красава
Тут кажуть, що це "вброс".
Але тим не менше - мені це все нагадало нашого Хотаба))
Ненька у вогні - а він дременув рубати бабло в африканські країни!
Та і тебе це теж трохи нагадує))
Ненька у вогні - людей на фронті треба підмінити... - а ти не хочеш йти на фронт, бо штангу тягаєш і може серденько прихопити в окопі
Як там кажеш - "цинізм 100 лвл"?
"Нє, ну красава"?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:55
Slon_Nosov написав: Успіх написав:
ово натякаю, що я далеко не супер-Рембо, але - тримаюсь більше 1,5р!!!
То чому тиловики, які тягають штанги, чи стоять за прилавком свого магазинчику - не можуть підмінити мене, чи вашого сина??
тому що таке життя, немає справедливісті... Малий кажеть такий його шлях і тримається... телефонує мені, на вухо присідає, так він каже знімає втому від того що навкруги, наприклад протухлі оркі поручь. Ти мабуть робишь теж саме але на форумі...
сподіватись що ті хто прийшов до влади за тебе будуть піклуватись не варто... чотирижди ухилят і його команда накоїли лиха.
От!
От і в мене щось типу того☝️
Тиму знімаю стрес в такий спосіб))
Відволікаюсь від того всього... тут, на форумі
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Додано: Суб 09 вер, 2023 19:01
Успіх написав: beee написав:
Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.Не ну красава
Тут кажуть, що це "вброс".
Але тим не менше - мені це все нагадало нашого Хотаба))
Ненька у вогні - а він дременув рубати бабло в африканські країни!
Та і тебе це теж трохи нагадує))
Ненька у вогні - людей на фронті треба підмінити... - а ти не хочеш йти на фронт, бо штангу тягаєш і може серденько прихопити в окопі
Як там кажеш - "цинізм 100 лвл"?
"Нє, ну красава"?
"Я обороняю свой фронт" "я здесь нужнее"
Успіх, оглянись. Здесь 98% подстрекателей, которые никогда туда не пойдут. Это циничная правда жизни
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beee
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Додано: Суб 09 вер, 2023 19:06
Дякуючи всім і мені прийшла нагода дізнатися що таке пдв. І як по закону все я зрозумів, логічно що я плачу пдв щось купуючи. Наприклад в польських магазинах є знижки на товари де написано ват (якийсь) і менша ціна, хоча вона зростає і того вату там не видно і скидки теж. З іншої сторони приклад - ремонтуючи авто на сто я плачу по чеку за заміну масла Х, наступного разу їду до роботяг в гаражах і плачу той самий Х, питання де я тут і скільки заплатив але це риторично.
А загалом маю питання напраклад по тому таки сто, якщо я купую масло сам - то плачу пдв в магазині, а якщо я купую його на сто + заміна, то за масло сто платить те пдв? чи бере ціну БЕЗ пдв або З, додає ціну своєї роботи і від отриманої суми ще +пдв? або це фірма будівництва матеріали+робота і тд. неважливо
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BeneFuckTor
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Додано: Суб 09 вер, 2023 19:08
BeneFuckTor написав:
за масло сто платить те пдв? чи бере ціну БЕЗ пдв
без пдв только контрабас.
ввоз товара на таможенную территорию Украины облагается НДС по ставке 20 % (п. 206.2 НКУ).
Рада повернула мита та оподаткування ПДВ 💸 на імпортні товари та розмитнення авто (з 01.07.22)
Відповідний урядовий законопроект # 7418 підтримали одразу в двох читаннях - 234 голосів
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Додано: Суб 09 вер, 2023 19:12
beee написав:
Здесь 98% подстрекателей, которые никогда туда не пойдут
а кого вы хотите увидеть на фин.форуме?
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