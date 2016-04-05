Додано: Суб 09 вер, 2023 19:06

Дякуючи всім і мені прийшла нагода дізнатися що таке пдв. І як по закону все я зрозумів, логічно що я плачу пдв щось купуючи. Наприклад в польських магазинах є знижки на товари де написано ват (якийсь) і менша ціна, хоча вона зростає і того вату там не видно і скидки теж. З іншої сторони приклад - ремонтуючи авто на сто я плачу по чеку за заміну масла Х, наступного разу їду до роботяг в гаражах і плачу той самий Х, питання де я тут і скільки заплатив але це риторично.



А загалом маю питання напраклад по тому таки сто, якщо я купую масло сам - то плачу пдв в магазині, а якщо я купую його на сто + заміна, то за масло сто платить те пдв? чи бере ціну БЕЗ пдв або З, додає ціну своєї роботи і від отриманої суми ще +пдв? або це фірма будівництва матеріали+робота і тд. неважливо