Додано: Суб 09 вер, 2023 19:32

BeneFuckTor написав: А загалом маю питання напраклад по тому таки сто, якщо я купую масло сам - то плачу пдв в магазині, а якщо я купую його на сто + заміна, то за масло сто платить те пдв? чи бере ціну БЕЗ пдв або З, додає ціну своєї роботи і від отриманої суми ще +пдв? або це фірма будівництва матеріали+робота і тд. неважливо А загалом маю питання напраклад по тому таки сто, якщо я купую масло сам - то плачу пдв в магазині, а якщо я купую його на сто + заміна, то за масло сто платить те пдв? чи бере ціну БЕЗ пдв або З, додає ціну своєї роботи і від отриманої суми ще +пдв? або це фірма будівництва матеріали+робота і тд. неважливо

Не треба все ускладнювати.Якщо ви купуєте масло самі - ви платите не ПДВ, а ту ціну, яку вам виставила крамниця. Вона може включати або не включати ПДВ, це залежить від податкового статусу крамниці. Не від вас.ПДВ платять платники ПДВ. Якщо ви платник ПДВ і є виробником чи імпортером, ви маєте при складанні ціни продажу додати ПДВ до собівартості продукції або імпорту щоб вийти в нуль. Імпортували чи зробили за 100, продали за 120, 20 віддали ПДВ в податкову.Якщо продали дорожче, за 240, то в податкову піде ПДВ 40, а 100 буде ваш прибуток.Якщо ви торгівельна компанія, ви купляєте товари десь, і продаєте комусь дорожче.Ви можете при цьому бути або не бути платником ПДВ.Якщо ви платник ПДВ, то ви можете купляти товари як з ПДВ так і без ПДВ у різних постачальників, і продавати також можете з ПДВ або без ПДВ (є деякі групи товарів з нульовими ставками ПДВ навіть якщо ви платник ПДВ). Покупка товарів з ПДВ дає вам податковий кредит, а продаж з ПДВ - податкові зобов'язання. Сума ПДВ до сплати розраховується як різниця між вашими зобов'язаннями та вашим кредитом. Можете, наприклад, на весь прибуток зробити собі ремонт в офісі чи купити автівку у підрядника-платника ПДВ і взагалі ніякого ПДВ не платити, бо ваш кредит буде дорівнювати зобов'язанням.Тому сума ПДВ до сплати залежить тільки від різниці між тим скільки чого з ПДВ ви купили і скільки продали. І аж ніяк не від покупців, і що там у чеках написано ніяк не впливає на суми податку. Сума ПДВ у чеку зазначається для того, щоб підтвердити виникнення у вас податкових зобов'язань, і надати покупцеві право на податковий кредит (хоча фізособам він взагалі не потрібен, тільки іншим платникам ПДВ).Щодо СТО - це залежить від того чи є СТО платником ПДВ. Якщо є, то вся сума, і матеріали і робота формує податкове зобов'язання (за умови що СТО це покаже, а не візьме з вас просто в чорну готівку). Тому про формуванні ціни СТО буде враховувати всі необхідні витрати та податки які він планує сплатити. А конкретно ваше замовлення не буде мати прямого стосунку до сплат ПДВ у бюджет взагалі.