BeneFuckTor написав:А загалом маю питання напраклад по тому таки сто, якщо я купую масло сам - то плачу пдв в магазині, а якщо я купую його на сто + заміна, то за масло сто платить те пдв? чи бере ціну БЕЗ пдв або З, додає ціну своєї роботи і від отриманої суми ще +пдв? або це фірма будівництва матеріали+робота і тд. неважливо
Не треба все ускладнювати. Якщо ви купуєте масло самі - ви платите не ПДВ, а ту ціну, яку вам виставила крамниця. Вона може включати або не включати ПДВ, це залежить від податкового статусу крамниці. Не від вас.
ПДВ платять платники ПДВ. Якщо ви платник ПДВ і є виробником чи імпортером, ви маєте при складанні ціни продажу додати ПДВ до собівартості продукції або імпорту щоб вийти в нуль. Імпортували чи зробили за 100, продали за 120, 20 віддали ПДВ в податкову. Якщо продали дорожче, за 240, то в податкову піде ПДВ 40, а 100 буде ваш прибуток.
Якщо ви торгівельна компанія, ви купляєте товари десь, і продаєте комусь дорожче. Ви можете при цьому бути або не бути платником ПДВ. Якщо ви платник ПДВ, то ви можете купляти товари як з ПДВ так і без ПДВ у різних постачальників, і продавати також можете з ПДВ або без ПДВ (є деякі групи товарів з нульовими ставками ПДВ навіть якщо ви платник ПДВ). Покупка товарів з ПДВ дає вам податковий кредит, а продаж з ПДВ - податкові зобов'язання. Сума ПДВ до сплати розраховується як різниця між вашими зобов'язаннями та вашим кредитом. Можете, наприклад, на весь прибуток зробити собі ремонт в офісі чи купити автівку у підрядника-платника ПДВ і взагалі ніякого ПДВ не платити, бо ваш кредит буде дорівнювати зобов'язанням. Тому сума ПДВ до сплати залежить тільки від різниці між тим скільки чого з ПДВ ви купили і скільки продали. І аж ніяк не від покупців, і що там у чеках написано ніяк не впливає на суми податку. Сума ПДВ у чеку зазначається для того, щоб підтвердити виникнення у вас податкових зобов'язань, і надати покупцеві право на податковий кредит (хоча фізособам він взагалі не потрібен, тільки іншим платникам ПДВ).
Щодо СТО - це залежить від того чи є СТО платником ПДВ. Якщо є, то вся сума, і матеріали і робота формує податкове зобов'язання (за умови що СТО це покаже, а не візьме з вас просто в чорну готівку). Тому про формуванні ціни СТО буде враховувати всі необхідні витрати та податки які він планує сплатити. А конкретно ваше замовлення не буде мати прямого стосунку до сплат ПДВ у бюджет взагалі.
На початку серпня, одразу після прибуття до військової частини, помер мобілізований з Одещини 29-річний Борис Глушак. Він хворів на епілепсію, не бачив на одне око і мав вади психічного розвитку, та медкомісія за 20 хвилин визнала його здоровим.Вона стверджує, що забрали Бориса навіть без паспорта, який хлопець десь загубив раніше – у нього була лише стара ксерокопія документа. Також, за словами Валентини, медкомісія тривала не більше 20 хвилин, а обстеження включало лише аналіз крові та флюорографію. За всіх профільних фахівців розписалася одна людина – керівник військово-лікарської комісії (ВЛК) при ТЦК. Саме ця особа підписала смертний вирок Борі.
Вже вранці наступного дня, 1 серпня, матері повідомили, що у Бориса стався епілептичний напад. Сказали, мовляв, йому надали допомогу та планують відправити додому. Але ввечері "Позитивчик" помер, згідно зі свідоцтвом про смерть, – від "неуточненого набряку головного мозку". https://www.unian.ua/war/chomu-pomer-bo ... 62946.html
У Шостці на війну хочуть мобілізувати хлопця без кисті та ока
Крім того, за даними блогера хлопець з дитинства є інвалідом по зору і має актуальні документи про інвалідність другої групи, які у перший же візит надав ТЦК і СП. Поламарчук зазначив, що згідно з українським законодавством, йому повинні надати відстрочку і не мобілізувати. "Але Сумський обласний ТЦК та СП по повному беспредєлу не взяв до уваги документи про інвалідність, та тиском та введенням в оману відправив Олександра на ВЛК", - зазначив блогер і додав, що там Олександра лікарі визнали обмежено придатним.
beee написав:Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась. Пхахаха. Цинизм 100 лвл Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев. Не ну красава
Тут кажуть, що це "вброс". Але тим не менше - мені це все нагадало нашого Хотаба)) Ненька у вогні - а він дременув рубати бабло в африканські країни!
Та і тебе це теж трохи нагадує)) Ненька у вогні - людей на фронті треба підмінити... - а ти не хочеш йти на фронт, бо штангу тягаєш і може серденько прихопити в окопі
Як там кажеш - "цинізм 100 лвл"? :mrgreen "Нє, ну красава"? :mrgreen
"Я обороняю свой фронт" "я здесь нужнее" Успіх, оглянись. Здесь 98% подстрекателей, которые никогда туда не пойдут. Это циничная правда жизни
Та я вже це давно зрозумів!
Одне лише не до кінця вкладається в голові - якщо тут 98% жорстких/цинічних ухилянтів - якого куя вони, реального солдата з окопу, намагаються повчати, як краще воювати("до кордонів 91го") і наполягати на тому, що саме краще для мене("бути на фронті") А не задокуя вони всі на себе беруть? Раз в них 100500 "поважних причин"(чому вони ніяк не можуть покинути тил/чому вони НАДважливі в тилу), то хоч би не пхали носа до солдата в окопі і не вигадували, що краще для мене?! Я САМ ЗНАЮ, ЩО КРАЩЕ ДЛЯ МЕНЕ! Не треба вирішувати за мене, "що краще мені"!!! Бо я вважаю, що краще вам всім підмінити солдат на фронті, які вже більше 1,5р. тут - а нам всім солдатам КРАЩЕ піти додому і зайняти ваші "такі важливі" місця в тилу!
Або, якщо не хочете, то... то просто заткнутись і не повчати/не вибирати за нас - "що нам краще"!