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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50145015501650175018>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:32

  BeneFuckTor написав:А загалом маю питання напраклад по тому таки сто, якщо я купую масло сам - то плачу пдв в магазині, а якщо я купую його на сто + заміна, то за масло сто платить те пдв? чи бере ціну БЕЗ пдв або З, додає ціну своєї роботи і від отриманої суми ще +пдв? або це фірма будівництва матеріали+робота і тд. неважливо

Не треба все ускладнювати.
Якщо ви купуєте масло самі - ви платите не ПДВ, а ту ціну, яку вам виставила крамниця. Вона може включати або не включати ПДВ, це залежить від податкового статусу крамниці. Не від вас.

ПДВ платять платники ПДВ. Якщо ви платник ПДВ і є виробником чи імпортером, ви маєте при складанні ціни продажу додати ПДВ до собівартості продукції або імпорту щоб вийти в нуль. Імпортували чи зробили за 100, продали за 120, 20 віддали ПДВ в податкову.
Якщо продали дорожче, за 240, то в податкову піде ПДВ 40, а 100 буде ваш прибуток.

Якщо ви торгівельна компанія, ви купляєте товари десь, і продаєте комусь дорожче.
Ви можете при цьому бути або не бути платником ПДВ.
Якщо ви платник ПДВ, то ви можете купляти товари як з ПДВ так і без ПДВ у різних постачальників, і продавати також можете з ПДВ або без ПДВ (є деякі групи товарів з нульовими ставками ПДВ навіть якщо ви платник ПДВ). Покупка товарів з ПДВ дає вам податковий кредит, а продаж з ПДВ - податкові зобов'язання. Сума ПДВ до сплати розраховується як різниця між вашими зобов'язаннями та вашим кредитом. Можете, наприклад, на весь прибуток зробити собі ремонт в офісі чи купити автівку у підрядника-платника ПДВ і взагалі ніякого ПДВ не платити, бо ваш кредит буде дорівнювати зобов'язанням.
Тому сума ПДВ до сплати залежить тільки від різниці між тим скільки чого з ПДВ ви купили і скільки продали. І аж ніяк не від покупців, і що там у чеках написано ніяк не впливає на суми податку. Сума ПДВ у чеку зазначається для того, щоб підтвердити виникнення у вас податкових зобов'язань, і надати покупцеві право на податковий кредит (хоча фізособам він взагалі не потрібен, тільки іншим платникам ПДВ).

Щодо СТО - це залежить від того чи є СТО платником ПДВ. Якщо є, то вся сума, і матеріали і робота формує податкове зобов'язання (за умови що СТО це покаже, а не візьме з вас просто в чорну готівку). Тому про формуванні ціни СТО буде враховувати всі необхідні витрати та податки які він планує сплатити. А конкретно ваше замовлення не буде мати прямого стосунку до сплат ПДВ у бюджет взагалі.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:36

На початку серпня, одразу після прибуття до військової частини, помер мобілізований з Одещини 29-річний Борис Глушак. Він хворів на епілепсію, не бачив на одне око і мав вади психічного розвитку, та медкомісія за 20 хвилин визнала його здоровим.Вона стверджує, що забрали Бориса навіть без паспорта, який хлопець десь загубив раніше – у нього була лише стара ксерокопія документа. Також, за словами Валентини, медкомісія тривала не більше 20 хвилин, а обстеження включало лише аналіз крові та флюорографію. За всіх профільних фахівців розписалася одна людина – керівник військово-лікарської комісії (ВЛК) при ТЦК. Саме ця особа підписала смертний вирок Борі.

Вже вранці наступного дня, 1 серпня, матері повідомили, що у Бориса стався епілептичний напад. Сказали, мовляв, йому надали допомогу та планують відправити додому. Але ввечері "Позитивчик" помер, згідно зі свідоцтвом про смерть, – від "неуточненого набряку головного мозку".
https://www.unian.ua/war/chomu-pomer-bo ... 62946.html


У Шостці на війну хочуть мобілізувати хлопця без кисті та ока

Крім того, за даними блогера хлопець з дитинства є інвалідом по зору і має актуальні документи про інвалідність другої групи, які у перший же візит надав ТЦК і СП. Поламарчук зазначив, що згідно з українським законодавством, йому повинні надати відстрочку і не мобілізувати. "Але Сумський обласний ТЦК та СП по повному беспредєлу не взяв до уваги документи про інвалідність, та тиском та введенням в оману відправив Олександра на ВЛК", - зазначив блогер і додав, що там Олександра лікарі визнали обмежено придатним.

"Воєнкоми йому сказали що "ми не будемо дивитися на твої довідки, вони зараз нічого не означають" і " підеш в армію і в тебе буде легка робота"...
https://www.unian.ua/society/u-shostci- ... i40Mi4wLjA.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:39

Краще 10К в атб в тилу, ніж 120К на передку!©

  beee написав:
Успіх написав:
  beee написав:Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава
Тут кажуть, що це "вброс".
Але тим не менше - мені це все нагадало нашого Хотаба))
Ненька у вогні - а він дременув рубати бабло в африканські країни! :mrgreen:

Та і тебе це теж трохи нагадує))
Ненька у вогні - людей на фронті треба підмінити... - а ти не хочеш йти на фронт, бо штангу тягаєш і може серденько прихопити в окопі :mrgreen:

Як там кажеш - "цинізм 100 лвл"? :mrgreen
"Нє, ну красава"? :mrgreen
"Я обороняю свой фронт" "я здесь нужнее"
Успіх, оглянись. Здесь 98% подстрекателей, которые никогда туда не пойдут. Это циничная правда жизни

Та я вже це давно зрозумів! :D

Одне лише не до кінця вкладається в голові - якщо тут 98% жорстких/цинічних ухилянтів - якого куя вони, реального солдата з окопу, намагаються повчати, як краще воювати("до кордонів 91го") і наполягати на тому, що саме краще для мене("бути на фронті")
А не задокуя вони всі на себе беруть?
Раз в них 100500 "поважних причин"(чому вони ніяк не можуть покинути тил/чому вони НАДважливі в тилу), то хоч би не пхали носа до солдата в окопі і не вигадували, що краще для мене?!
Я САМ ЗНАЮ, ЩО КРАЩЕ ДЛЯ МЕНЕ!
Не треба вирішувати за мене, "що краще мені"!!!
Бо я вважаю, що краще вам всім підмінити солдат на фронті, які вже більше 1,5р. тут - а нам всім солдатам КРАЩЕ піти додому і зайняти ваші "такі важливі" місця в тилу! :D

Або, якщо не хочете, то... то просто заткнутись і не повчати/не вибирати за нас - "що нам краще"!

Зрозуміло? :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:48

Успіх
Я тебе шпиняю, за те, що

1) Ти на цьому форумі з ранку до ночі скиглишь як тобі погано
Якщо у тебе є на це час. То чи погано тобі ?

2) Ти ні в хер не ставишь тих, хто працює в тилу, платить податки, щоб тобі було що їсти на передку

І ось це тобі не зрозуміло.
Ти хочешь халяви. Щоб тебе замінили, але ти не хочешь платити податки в тих сумах, хто тебе замінить
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:50

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:52

sergey_sryvkin
Дякую, написали саме про те що мав на увазі. Трішки розуміння додалось та про що гуглити також) не все так легко як здається людині без відповідної освіти)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:02

  The_Rebel написав:У кожного тут є своя відмазка, чому саме він не підходить на заміну.

  The_Rebel написав:Хтось трохи більше місяця провів в блокадному Чернігові

Мені ось цікаво, як з цього вислову
  The_Rebel написав:і це рахується як безстрокова відстрочка

Дійшли до такого висновку

Це як треба мозок пошкодити, щоб зробити такий висновок
Повна маєчня і фантазії

Ви зараз в якому окопі ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

яка все таки велика корона в людей без освіти
прямо таки рятівники батьківщини :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:11

Все ж дуже просто!©

  pesikot написав:Успіх
Я тебе шпиняю, за те, що

1) Ти на цьому форумі з ранку до ночі скиглишь як тобі погано
Якщо у тебе є на це час. То чи погано тобі ?

2) Ти ні в хер не ставишь тих, хто працює в тилу, платить податки, щоб тобі було що їсти на передку

І ось це тобі не зрозуміло.
Ти хочешь халяви. Щоб тебе замінили, але ти не хочешь платити податки в тих сумах, хто тебе замінить

1. Я не скиглю, що мені погано!
Просто, коли починають скиглити в тилу, як вони, типу "в три зміни впахують, щоб фронт прогодувати" - то мене ці казки вкурвлюють! :mrgreen:
Розумію, що кожен, як може, так і допомагає фронту... - ну але не аж так/з таким нахрапом, як тут розказують ;)
2. Я завжди казав, що справжніх волонтерів я поважаю і низько кланяюсь їм!
Але тут, на форумі, лише чути якесь "волонтерстке бахвальство", навіть близько не подібне на правду ;)

І яка халява в тому, що я "відтарабанив" 1,5р., а далі хтось ще підмінить мене?
І хто мені буде свічку тримати, які я податки буду платити?
Може в мене є в планах супер-бізнес, з якого я буду ще більше сплачувати податків, ніж умовний будівельник!
Або, якщо залишити будівельника в спокої... то взяти тебе, чи ще когось з тутешніх форумчан... - ну, на крайній випадок чоловіка Флер... - і замінити мене, чи іншого солдата на фронті.
Що, невже думаєш, що я(чи інший підмінений солдат) менше податків буду сплачувати, ніж зараз сплачує чоловік Флер на сто?(а може він і не оформлений офіційно ;) )

Тож - все по-чесному!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 09 вер, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:14

Не в грошах щастя!©)))))))

  vitaliiangel написав:Зображення

Переведи, будь ласка, на долари :mrgreen:
Щоб в тилу наші знали, в яку армію вступати... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
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