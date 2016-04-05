Додано: Суб 09 вер, 2023 20:36

thenewepic написав: sergey_sryvkin написав: Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%" Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%" sergey_sryvkin написав: Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити

sergey_sryvkin написав: То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя? То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?

до чого тут заслуга чи не заслуга, до чого тут різні схеми? Ви змінюєте тему дискусії.

Податок можна уявити як одну із статей витрат. Чийому бюджету ця витрата належить, той і є дійсним платником . Податковий агент не не платить податок із свого бюджету, він виступає посередником. Я, як покупець, плачу гроші за товар, в ціні якого закладений ПДВ, отже цей податок платиться з мого бюджету, отже по факту я заплатив цей податок.

Я вже не знаю, якими ще словами сказати, що податкове навантаження на особу - споживача, працівника, клієнта банку - не нуль. Не може бізнес сказати "з мого рахунку надходять гроші до бюджету, отже це мої податки". Бо не можна одну і ту саму сплачену суму зарахувати двом особам - і продавцю, і покупцю.

Значить, коли будівельник заявляє, що він сплатив мільйони податків, це значить, що його клієнти не заплатили ні копійки. Не вони поповнили державний бюджет зі свого бюджету, а будівельник. З цього почалась дискусія і я не згоден саме з таким трактуванням.

А щодо того, що у бізнесу є вибір - надавати послуги чи закритися, працювати "в білу", чи "в чорну", я згоден. Але це інше питання, воно не повʼязане з тим, хто саме і якою мірою годує державний бюджет.

На цьому, якщо не буде нових аргументів, я зупиняю дискусію, бо втомився повторювати одне і те саме. до чого тут заслуга чи не заслуга, до чого тут різні схеми? Ви змінюєте тему дискусії.Податок можна уявити як одну із статей витрат.. Податковий агент не не платить податок із свого бюджету, він виступає посередником. Я, як покупець, плачу гроші за товар, в ціні якого закладений ПДВ, отже цей податок платиться з мого бюджету, отже по факту я заплатив цей податок.Я вже не знаю, якими ще словами сказати, що податкове навантаження на особу - споживача, працівника, клієнта банку - не нуль. Не може бізнес сказати "з мого рахунку надходять гроші до бюджету, отже це мої податки". Бо не можна одну і ту саму сплачену суму зарахувати двом особам - і продавцю, і покупцю.Значить, коли будівельник заявляє, що він сплатив мільйони податків, це значить, що його клієнти не заплатили ні копійки. Не вони поповнили державний бюджет зі свого бюджету, а будівельник. З цього почалась дискусія і я не згоден саме з таким трактуванням.А щодо того, що у бізнесу є вибір - надавати послуги чи закритися, працювати "в білу", чи "в чорну", я згоден. Але це інше питання, воно не повʼязане з тим, хто саме і якою мірою годує державний бюджет.На цьому, якщо не буде нових аргументів, я зупиняю дискусію, бо втомився повторювати одне і те саме.

гноблять, ага? а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...18міс у війську.півтора роки.2 втрачені літа...млн+ дали, щоправда.але у мене ще й тоді був млн+краще би пожив і потратив...і тривожно...непокоїть і власне майбутнє, і людства в цілому.бо таке враження, ніби наразі століття прискореної деградації.що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...це і військо (яка ж гідність у рабстві?),це і тили (зрозуміло),це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків -- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються..., власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...десь у світі ситуація може краща, як-от у серіалах США, де люди мріють потрапити у військо, і лютують, якщо не проходять.та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс -- яка ж розумна людина нині піде у військо, якщо воно поставлене у такі умови.десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба.