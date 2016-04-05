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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:14
sergey_sryvkin написав:
Щодо СТО - це залежить від того чи є СТО платником ПДВ. Якщо є, то вся сума, і матеріали і робота формує податкове зобов'язання (за умови що СТО це покаже, а не візьме з вас просто в чорну готівку). Тому про формуванні ціни СТО буде враховувати всі необхідні витрати та податки які він планує сплатити. А конкретно ваше замовлення не буде мати прямого стосунку до сплат ПДВ у бюджет взагалі
продавець бере з тумбочки гроші щоб перерахувати ПДВ до бюджету.
десь так і відбувається.
ЗІ
корона ще не надавила нічого?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:16
Успіх написав: pesikot написав:Успіх
Я тебе шпиняю, за те, що1)
Ти на цьому форумі з ранку до ночі скиглишь як тобі погано
Якщо у тебе є на це час. То чи погано тобі ?2)
Ти ні в хер не ставишь тих, хто працює в тилу, платить податки, щоб тобі було що їсти на передку
І ось це тобі не зрозуміло.
Ти хочешь халяви. Щоб тебе замінили, але ти не хочешь платити податки в тих сумах, хто тебе замінить
1. Я не скиглю, що мені погано!
Просто, коли починають скиглити в тилу, як вони, типу "в три зміни впахують, щоб фронт прогодувати" - то мене ці казки вкурвлюють!
Я працюю понаднормово
Тобі смішно ? мені ні
Прибери смайлік
Я тобі писав, що ти на цьому форумі пишешь більше за мене
І тобі краще вибачитись переді мною
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 09 вер, 2023 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:20
mephala написав:
яка все таки велика корона в людей без освіти
Освіта куплена тобі твоєю мамою за гроші від продажу корови - не зробила тебе розумнішим.
Такий цвяшок в труну покупців які сплачують ПДВ
Я купив товарів на 10 млн - продав на 12 млн
В мене виникло зобовязання по сплаті ПДВ
Якщо це просто покупці мені передали гроші потримати то я або сплачу або потраплю в буцегарню...
Але я освіту отримував не за куплені гроші і економіку вчив не по книжках...я беру і купую собі машину вартістю в 2 млн ( станок для набивання тату на дупах освічених, чи ще щось) вартістю в 2 млн.
І все , вуа-ля
Податкова не має до мене претензій за те що я гроші які мені дали потримати витратив зовсім не на сплату ПДВ...
Чого б це? Податкова також зі мною в спілці і дурить бідних покупців?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:25
pesikot написав:
Я працюю понаднормово
Тобі смішно ?
А що залишається, якщо не сміятись?)))
А я, плять, працюю в норму, так?)))
По 8годин/день, година обіду, післяобідній сон...)))
Так ти собі це уявляєш???
А нє, що буває - вхопив якусь печеньку/батончик в кишеню і застрибнув галопом в машину... і через 6-7год. тебе привезли або назад, або десь закинули на якусь позицію і ти швиденько відкриваєш якусь тушонку...
Чи тільки заснув, а тебе будять 1-2га ночі і погнали...
Ні, синку, це фантастика?©
Але я НЕ жаліюсь!!!(вже привик)
Просто розказую факти/реалії життя, бо бачу тут не всім це зрозуміло!
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:31
pesikot написав:
Я тобі писав, що ти на цьому форумі пишешь більше за мене
Інтернет в кожному смартфоні - ні, не чув такого?
І можеш собі(для кращого розуміння) уявити роботу "надзвичайника"/чи пожежника... - щось трохи така робота нагадує і роботу в ЗСУ!
Але ще раз - якщо в тебе і в інших закрадаються сумніви і все більше виникає думок, що тут курорт/лафа - то я в 100500й раз напишу: ЛАСКАВО ПРОСИМО НА ФРОНТ!
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:33
pesikot написав:
Я працюю понаднормово
Тобі смішно ? мені ні
дай угадаю. ты аниматор на пляже
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 вер, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:36
Успіх
гноблять, ага? а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...
18міс у війську.
півтора роки.
2 втрачені літа...
млн+ дали, щоправда.
але у мене ще й тоді був млн+
краще би пожив і потратив...
і тривожно...
непокоїть і власне майбутнє, і людства в цілому.
бо таке враження, ніби наразі століття прискореної деградації.життя просте й безбідне, але, схоже, у людства зникає здатність його захищати.
thenewepic написав: sergey_sryvkin написав:
Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%"
sergey_sryvkin написав:
Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити
sergey_sryvkin написав:
То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?
до чого тут заслуга чи не заслуга, до чого тут різні схеми? Ви змінюєте тему дискусії.
Податок можна уявити як одну із статей витрат. Чийому бюджету ця витрата належить, той і є дійсним платником
. Податковий агент не не платить податок із свого бюджету, він виступає посередником. Я, як покупець, плачу гроші за товар, в ціні якого закладений ПДВ, отже цей податок платиться з мого бюджету, отже по факту я заплатив цей податок.
Я вже не знаю, якими ще словами сказати, що податкове навантаження на особу - споживача, працівника, клієнта банку - не нуль. Не може бізнес сказати "з мого рахунку надходять гроші до бюджету, отже це мої податки". Бо не можна одну і ту саму сплачену суму зарахувати двом особам - і продавцю, і покупцю.
Значить, коли будівельник заявляє, що він сплатив мільйони податків, це значить, що його клієнти не заплатили ні копійки. Не вони поповнили державний бюджет зі свого бюджету, а будівельник. З цього почалась дискусія і я не згоден саме з таким трактуванням.
А щодо того, що у бізнесу є вибір - надавати послуги чи закритися, працювати "в білу", чи "в чорну", я згоден. Але це інше питання, воно не повʼязане з тим, хто саме і якою мірою годує державний бюджет.
На цьому, якщо не буде нових аргументів, я зупиняю дискусію, бо втомився повторювати одне і те саме.
що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...
це і військо (яка ж гідність у рабстві?),
це і тили (зрозуміло),
це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків -- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.
але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються..., власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...
десь у світі ситуація може краща, як-от у серіалах США, де люди мріють потрапити у військо, і лютують, якщо не проходять.
та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс -- яка ж розумна людина нині піде у військо, якщо воно поставлене у такі умови.
десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:37
Успіх написав:
Але я НЕ жаліюсь!!!(вже привик)
Просто розказую факти/реалії життя, бо бачу тут не всім це зрозуміло!
Так заткнись
А оті печінки у тебе, або я або budivelnik, або ще до хріна народу сплатили податки
І з цих податків тобі купили печенькі
А ти навіть не дякуешь нам, бо тебе Зеленський годує
Я тобі вже писав, чим особисто тебе може нагодувати Зеленський
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:43
Bobua написав:Успіх
гноблять, ага? а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...
18міс у війську.
півтора роки.
2 втрачені літа...
У вас у одного втрачено 2 літа ?
У мене теж - втрачена зима 2022, весна 2022, літо 2022, осінь 2022, зима 2022-2023
весна 2023, літо 2023 ...
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:58
pesikot написав: Bobua написав:Успіх
гноблять, ага? а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...
18міс у війську.
півтора роки.
2 втрачені літа...
У вас у одного втрачено 2 літа ?
У мене теж - втрачена зима 2022, весна 2022, літо 2022, осінь 2022, зима 2022-2023
весна 2023, літо 2023 ...
То якого ти куя не з автоматом в руках і не в окопі з великою злістю мочиш орків?
Кажуть, що в піхоті, солдати після лікарні/операцій, без руки/ноги рвуться на передок - помститись!
А ти?
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