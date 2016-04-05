Додано: Суб 09 вер, 2023 21:26

Bobua написав: Успіх

гноблять, ага? а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...





18міс у війську.

півтора роки.

2 втрачені літа...



млн+ дали, щоправда.

але у мене ще й тоді був млн+

краще би пожив і потратив...



і тривожно...

непокоїть і власне майбутнє, і людства в цілому.

бо таке враження, ніби наразі століття прискореної деградації.

життя просте й безбідне, але, схоже, у людства зникає здатність його захищати. Успіхгноблять, ага? а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...18міс у війську.півтора роки.2 втрачені літа...млн+ дали, щоправда.але у мене ще й тоді був млн+краще би пожив і потратив...і тривожно...непокоїть і власне майбутнє, і людства в цілому.бо таке враження, ніби наразі століття прискореної деградації.життя просте й безбідне, але, схоже, у людства зникає здатність його захищати.

Ехххххххх - як класно і детально все там описали👍👍👍Тепер, з Вашого дозволу, буду тут частенько уривки ваших дописів кидатиОт наприклад >>>>>А от у 2022 почалась велика війна.І ось тут-то і почали поволі розкриватись всілякі фонтани зубожінь.Але не фінансових (про які так всі чомусь люблять бідкатись...), а зовсім інших...* Перші тривожні дзвіночки, що ж саме зубожіло в людей за останні пару поколінь... -- цікава книга „Місто дівчат” Елізабет Ґілберт зі згадками про ІІ світову;* потім річниця великої війни і другий тривожний дзвін -- наші війська не замінюють, від слова “взагалі”. І ніяких ознак посилення мобілізації. Справжнісінький “Severance” по-українськи... З тією лише різницею, що у серіалі домашні люди могли би пожаліти свої працюючі копії, якби знали умови праці. А тут -- якось дуже х.з...Бо наразі розкрилась ціла прірва тотал.морал.зубожіння:* зубожіння чесності, -- в тилах всі вдають хворих/незамінних/цінних, і з військ люди йдуть або дуже покалічені, або під приводами “доглядання”;* зубожіння стриманості утриманців, -- вже починають затикати рота військам, що захищають увесь той рай, майно, гроші...;* зубожіння фантазії, -- тил навіть не здатен придумувати красиві пояснення для свого ухилення;* і зубожіння совісті... -- зрештою всі ті 99% (які не на війні), розуміють, що щось не так, що так не має і не може бути..., але вони притлумлють це неприємне відчуття і запихають його кудись в темний куточок...Нещирість нині всюди і у всьому.От, напр., навіть підприємці люблять чомусь хвалитись, ніби платять купу податків, хоча насправді вони є просто податк.агентами своїх працівників (податки зарплат) і споживачів (податки закладені в ціни товарів і послуг). А особисто платять податки лише зі свого власного споживання і частинки власн.прибутків.А це ж справді цінні, потрібні люди (чит. Айн Ренд), але й вони отак надимаються... замість хвалитись реал.соц.функцією -- створення роб.місць і/або задоволення споживч.попиту.То що вже казати про всіх інших?Отаке...З одного боку -- люди живуть нині дуже сито, дуже смачно, дуже “запаковано”... Як ніколи в історії.А з іншого боку -- зовсім те все не цінують, та ще й дожились до ожиріння, апатії, страху, і загрозливої втрати вміння, здатності, та й навіть бажання(?) боротись і за своє життя, і за купи всього того свого майна (мотлоху), і за національний життєвий простір -- та просто за все-все-все.Все як у іншій книзі автора “Чуми Мідаса”, зд. Про нашого ~сучасника у майбутньому. Існують у книзі кріокамери для людей (і вони їх сприймають як подорож у “ще краще майбутнє”). І там, у них, майже втрачена здатність захищати все оте казкове життя (бо вони всі побігли ховатись в ті камери, “перечікувати...”, щойно почули, що якісь прибульці летять воювати...!) І де тут суттєва відмінність з нашим часом? Хіба що нападають не прибульці, а майже що дикуни з позаминулого тисячоліття... І хай ми навіть цивілізовані й розумні, але яка від того користь, якщо цивілізоване людство розм`якло, якщо стійкість зубожіла, а тупість дикунів дає їм таку перевагу як-от тупо повзти на смерть невідомо за що і невідомо де у чужій країні... Хіба ж допомогла римлянам “тупість” і нецивілізованість варварів?Ех... Цікаво було би почитати форуми тих часів.Але резерв.копії не понароблювали. Кляті телята пожаліли пергаментів... Цікаво чи ж і нині хтось пожаліє пари ТібіБайт на текст і буде потім “Silo” без згадок про минуле?Але найбільше лякає, що навіть фронтова зарплата (яка у 8-9 разів більша за середню) і за місяць якої можна потім добре жити цілий рік (по 3.9прож.мін./міс!), і навіть грандіозні виплати дружинам-дітям у випадку смерті -- все одно не спонукають нині укр.народ воювати хоч би по кілька міс.кожному. І за себе і за майбутнє дітей. 15млн нащадкам, трясця. Але лише трохи 55р+ людей бачив у війську. Тобто навіть звична для нашої епохи суч.традиція красти, брехати, чи й убивати “бо це ж заради діточок...” -- і це виявилось фікцією..., щойно сказали, що треба ж ризикнути, хай навіть і пенсійними, хворобливими рештками, але таки ж власного життя. Гроші вже не працюють, не заохочують. Ще один доказ, яке багате нині життя...То а скільки ж тоді треба було би платити жителям Центр.-Зах.Європи аби вони пішли на війну? От якби на них напали? Якщо вони і без війни мають чистими 1.5---2тис€ (після податк. і страхувань) чи й більше заробітку!? Якщо мирні зарплати у всіх 1-2-3-... тис$ -- то за скільки такі люди підуть на кордон у бліндажі?Для порівняння -- ще років 80-70 тому УПА воювала і без грошей, і без постачання зброї, і лише завдяки волонтерству населення.Нині є все, просто треба зупинити поширення пекла -- а воювати вже чомусь і нікому...