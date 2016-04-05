Ти вибачився переді мною ?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 21:11
Продовження тексту навіщо обрізали? Запропоновано ж не відправляти на фронт, а готувати резерв, закривати "дири" в тилу... і не 18, а 18-27.
Чи нам не потрібно готувати людей на перспективу, якщо війна на роки? Ну-ну.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:12
Ну так у неньци все ж по прежнему за бабло - и продукты и лекарста и машины в салонах, и никто из продавцов никогда не поинтересуется где ты это бабло взял, в отличии от времен товарища Сталина нарративы которого сейчас нам успешно скрамливает СМИ забывая упомнять что тогда все было не за бабло а за значки и карточки котрые да, выдавались не просто так.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:26
За крок до неймовірного перевороту думок!©
Ехххххххх - як класно і детально все там описали👍👍👍
Тепер, з Вашого дозволу, буду тут частенько уривки ваших дописів кидати
От наприклад >>>>>
А от у 2022 почалась велика війна.
І ось тут-то і почали поволі розкриватись всілякі фонтани зубожінь.
Але не фінансових (про які так всі чомусь люблять бідкатись...), а зовсім інших...
* Перші тривожні дзвіночки, що ж саме зубожіло в людей за останні пару поколінь... -- цікава книга „Місто дівчат” Елізабет Ґілберт зі згадками про ІІ світову;
* потім річниця великої війни і другий тривожний дзвін -- наші війська не замінюють, від слова “взагалі”. І ніяких ознак посилення мобілізації. Справжнісінький “Severance” по-українськи... З тією лише різницею, що у серіалі домашні люди могли би пожаліти свої працюючі копії, якби знали умови праці. А тут -- якось дуже х.з...
Бо наразі розкрилась ціла прірва тотал.морал.зубожіння:
* зубожіння чесності, -- в тилах всі вдають хворих/незамінних/цінних, і з військ люди йдуть або дуже покалічені, або під приводами “доглядання”;
* зубожіння стриманості утриманців, -- вже починають затикати рота військам, що захищають увесь той рай, майно, гроші...;
* зубожіння фантазії, -- тил навіть не здатен придумувати красиві пояснення для свого ухилення;
* і зубожіння совісті... -- зрештою всі ті 99% (які не на війні), розуміють, що щось не так, що так не має і не може бути..., але вони притлумлють це неприємне відчуття і запихають його кудись в темний куточок...
Нещирість нині всюди і у всьому.
От, напр., навіть підприємці люблять чомусь хвалитись, ніби платять купу податків, хоча насправді вони є просто податк.агентами своїх працівників (податки зарплат) і споживачів (податки закладені в ціни товарів і послуг). А особисто платять податки лише зі свого власного споживання і частинки власн.прибутків.
А це ж справді цінні, потрібні люди (чит. Айн Ренд), але й вони отак надимаються... замість хвалитись реал.соц.функцією -- створення роб.місць і/або задоволення споживч.попиту.
То що вже казати про всіх інших?
Отаке...
З одного боку -- люди живуть нині дуже сито, дуже смачно, дуже “запаковано”... Як ніколи в історії.
А з іншого боку -- зовсім те все не цінують, та ще й дожились до ожиріння, апатії, страху, і загрозливої втрати вміння, здатності, та й навіть бажання(?) боротись і за своє життя, і за купи всього того свого майна (мотлоху), і за національний життєвий простір -- та просто за все-все-все.
Все як у іншій книзі автора “Чуми Мідаса”, зд. Про нашого ~сучасника у майбутньому. Існують у книзі кріокамери для людей (і вони їх сприймають як подорож у “ще краще майбутнє”). І там, у них, майже втрачена здатність захищати все оте казкове життя (бо вони всі побігли ховатись в ті камери, “перечікувати...”, щойно почули, що якісь прибульці летять воювати...!) І де тут суттєва відмінність з нашим часом? Хіба що нападають не прибульці, а майже що дикуни з позаминулого тисячоліття... І хай ми навіть цивілізовані й розумні, але яка від того користь, якщо цивілізоване людство розм`якло, якщо стійкість зубожіла, а тупість дикунів дає їм таку перевагу як-от тупо повзти на смерть невідомо за що і невідомо де у чужій країні... Хіба ж допомогла римлянам “тупість” і нецивілізованість варварів? Ех... Цікаво було би почитати форуми тих часів. Але резерв.копії не понароблювали. Кляті телята пожаліли пергаментів... Цікаво чи ж і нині хтось пожаліє пари ТібіБайт на текст і буде потім “Silo” без згадок про минуле?
Але найбільше лякає, що навіть фронтова зарплата (яка у 8-9 разів більша за середню) і за місяць якої можна потім добре жити цілий рік (по 3.9прож.мін./міс!), і навіть грандіозні виплати дружинам-дітям у випадку смерті -- все одно не спонукають нині укр.народ воювати хоч би по кілька міс.кожному. І за себе і за майбутнє дітей. 15млн нащадкам, трясця. Але лише трохи 55р+ людей бачив у війську. Тобто навіть звична для нашої епохи суч.традиція красти, брехати, чи й убивати “бо це ж заради діточок...” -- і це виявилось фікцією..., щойно сказали, що треба ж ризикнути, хай навіть і пенсійними, хворобливими рештками, але таки ж власного життя. Гроші вже не працюють, не заохочують. Ще один доказ, яке багате нині життя...
То а скільки ж тоді треба було би платити жителям Центр.-Зах.Європи аби вони пішли на війну? От якби на них напали? Якщо вони і без війни мають чистими 1.5---2тис€ (після податк. і страхувань) чи й більше заробітку!? Якщо мирні зарплати у всіх 1-2-3-... тис$ -- то за скільки такі люди підуть на кордон у бліндажі?
Для порівняння -- ще років 80-70 тому УПА воювала і без грошей, і без постачання зброї, і лише завдяки волонтерству населення.
Нині є все, просто треба зупинити поширення пекла -- а воювати вже чомусь і нікому...
viewtopic.php?p=5615735#p5615735
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:30
Лише, якщо ти реально інвалід, і реально не можеж бути на фронті?
Але з доказами, а не просто "сказав/написав"!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 09 вер, 2023 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цей абзац чудово показує викривленне розуміння підприємництва...
В першу чергу підприємець це той хто створює майбутнє
Він активний, споживає менше ніж створює
Він ризикує тільки тим що має, але його досягненнями будуть користуватись усі, в той час коли його програш-це тільки його програш і тільки його погіршення власного життя
що соціалістична система, що капіталістична - не змогли відмовитись від впливу особистого фактора на суспільство і економіку.
Соціалізм який применшував вплив цього фактора - розвалився
Капіталізм розвивається..
І останнє
Ніщо з нізвідки не береться і нікуди не зникає...
Для того , щоб діти вчилась - хтось повинен був створити запаси матеріальних цінностей які підуть на зарплату вчителям і підтримання освітнього процесу
А люди хочуть витрачати ВСЕ що створили ВЖЕ і ЗАРАЗ...
А звідки візьметься тоді розвиток?Хто цей розвиток забезпечить наявними ресурсами?
Простий приклад ( реальний)
В бізнес вклали 6 млн грн ( нехай банківських грошей)
Бізнес отримує 265 000 грн в місяць прихід грошей ( тобто створює 265 000 грн доданої вартості)
Третя група 5%_____________________________________13500+1 400ЄСВ
При створенні виникають затрати на функціонування -_50 000 грн
Ще відсотки по кредиту середні за період__________35 000 грн
Погашення тіла кредиту 5 років_____________________100 000 грн
Особисті витрати(зарплата)__________________________30 000 грн
Вкладення в розвиток0,6% в місяць __________________35 000 грн
Так от
Людина взяла на себе відповідальність по керуванню ЧУЖИМИ 6 000 000 грн
За час керування(5 років) ці кошти створять 17,4 млн грн товарів/послуг
З яких
на своє власне споживання людина(підприємець ) витратить 1,8 млн грн
Виплатить Державі -_______________________________________0,98млн грн
Поверне чужих грошей______________________________________6 млн грн
Заплатить за користування чужими грошима__________________2,1млн грн
Пропрацювавши на таких умовах 15 років - у людини(підприємця) зявляться свої 6 млн грн
Ви згодні пропускати через себе 4 млн грн в рік, витрачаючи на своє споживання 0,3млн в рік - щоб через 15 років мати всього 6 млн і то ці гроші будуть вкладені в станки/приміщення/технології ?
А підприємці це роблять.
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