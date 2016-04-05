sergey_sryvkin
Дякую, написали саме про те що мав на увазі. Трішки розуміння додалось та про що гуглити також) не все так легко як здається людині без відповідної освіти)
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Додано: Суб 09 вер, 2023 19:52
sergey_sryvkin
Дякую, написали саме про те що мав на увазі. Трішки розуміння додалось та про що гуглити також) не все так легко як здається людині без відповідної освіти)
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
яка все таки велика корона в людей без освіти
прямо таки рятівники батьківщини
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:14
продавець бере з тумбочки гроші щоб перерахувати ПДВ до бюджету.
десь так і відбувається.
ЗІ
корона ще не надавила нічого?
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Освіта куплена тобі твоєю мамою за гроші від продажу корови - не зробила тебе розумнішим.
Такий цвяшок в труну покупців які сплачують ПДВ
Я купив товарів на 10 млн - продав на 12 млн
В мене виникло зобовязання по сплаті ПДВ
Якщо це просто покупці мені передали гроші потримати то я або сплачу або потраплю в буцегарню...
Але я освіту отримував не за куплені гроші і економіку вчив не по книжках...я беру і купую собі машину вартістю в 2 млн ( станок для набивання тату на дупах освічених, чи ще щось) вартістю в 2 млн.
І все , вуа-ля
Податкова не має до мене претензій за те що я гроші які мені дали потримати витратив зовсім не на сплату ПДВ...
Чого б це? Податкова також зі мною в спілці і дурить бідних покупців?
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:25
Душу й тіло ми положим за нашу свободу!© А ви? ;)
А що залишається, якщо не сміятись?)))
А я, плять, працюю в норму, так?)))
По 8годин/день, година обіду, післяобідній сон...)))
Так ти собі це уявляєш???
А нє, що буває - вхопив якусь печеньку/батончик в кишеню і застрибнув галопом в машину... і через 6-7год. тебе привезли або назад, або десь закинули на якусь позицію і ти швиденько відкриваєш якусь тушонку...
Чи тільки заснув, а тебе будять 1-2га ночі і погнали...
Ні, синку, це фантастика?©
Але я НЕ жаліюсь!!!(вже привик)
Просто розказую факти/реалії життя, бо бачу тут не всім це зрозуміло!
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:31
Ласкаво просимо! ;)
Інтернет в кожному смартфоні - ні, не чув такого?
І можеш собі(для кращого розуміння) уявити роботу "надзвичайника"/чи пожежника... - щось трохи така робота нагадує і роботу в ЗСУ!
Але ще раз - якщо в тебе і в інших закрадаються сумніви і все більше виникає думок, що тут курорт/лафа - то я в 100500й раз напишу: ЛАСКАВО ПРОСИМО НА ФРОНТ!
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:36
Успіх
гноблять, ага? а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...
18міс у війську.
півтора роки.
2 втрачені літа...
млн+ дали, щоправда.
але у мене ще й тоді був млн+
краще би пожив і потратив...
і тривожно...
непокоїть і власне майбутнє, і людства в цілому.
бо таке враження, ніби наразі століття прискореної деградації.
життя просте й безбідне, але, схоже, у людства зникає здатність його захищати.
що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...
це і військо (яка ж гідність у рабстві?),
це і тили (зрозуміло),
це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків -- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.
але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються..., власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...
десь у світі ситуація може краща, як-от у серіалах США, де люди мріють потрапити у військо, і лютують, якщо не проходять.
та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс -- яка ж розумна людина нині піде у військо, якщо воно поставлене у такі умови.
десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба.
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:37
Так заткнись
А оті печінки у тебе, або я або budivelnik, або ще до хріна народу сплатили податки
І з цих податків тобі купили печенькі
А ти навіть не дякуешь нам, бо тебе Зеленський годує
Я тобі вже писав, чим особисто тебе може нагодувати Зеленський
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:11
Продовження тексту навіщо обрізали? Запропоновано ж не відправляти на фронт, а готувати резерв, закривати "дири" в тилу... і не 18, а 18-27.
Чи нам не потрібно готувати людей на перспективу, якщо війна на роки? Ну-ну.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цей абзац чудово показує викривленне розуміння підприємництва...
В першу чергу підприємець це той хто створює майбутнє
Він активний, споживає менше ніж створює
Він ризикує тільки тим що має, але його досягненнями будуть користуватись усі, в той час коли його програш-це тільки його програш і тільки його погіршення власного життя
що соціалістична система, що капіталістична - не змогли відмовитись від впливу особистого фактора на суспільство і економіку.
Соціалізм який применшував вплив цього фактора - розвалився
Капіталізм розвивається..
І останнє
Ніщо з нізвідки не береться і нікуди не зникає...
Для того , щоб діти вчилась - хтось повинен був створити запаси матеріальних цінностей які підуть на зарплату вчителям і підтримання освітнього процесу
А люди хочуть витрачати ВСЕ що створили ВЖЕ і ЗАРАЗ...
А звідки візьметься тоді розвиток?Хто цей розвиток забезпечить наявними ресурсами?
Простий приклад ( реальний)
В бізнес вклали 6 млн грн ( нехай банківських грошей)
Бізнес отримує 265 000 грн в місяць прихід грошей ( тобто створює 265 000 грн доданої вартості)
Третя група 5%_____________________________________13500+1 400ЄСВ
При створенні виникають затрати на функціонування -_50 000 грн
Ще відсотки по кредиту середні за період__________35 000 грн
Погашення тіла кредиту 5 років_____________________100 000 грн
Особисті витрати(зарплата)__________________________30 000 грн
Вкладення в розвиток0,6% в місяць __________________35 000 грн
Так от
Людина взяла на себе відповідальність по керуванню ЧУЖИМИ 6 000 000 грн
За час керування(5 років) ці кошти створять 17,4 млн грн товарів/послуг
З яких
на своє власне споживання людина(підприємець ) витратить 1,8 млн грн
Виплатить Державі -_______________________________________0,98млн грн
Поверне чужих грошей______________________________________6 млн грн
Заплатить за користування чужими грошима__________________2,1млн грн
Пропрацювавши на таких умовах 15 років - у людини(підприємця) зявляться свої 6 млн грн
Ви згодні пропускати через себе 4 млн грн в рік, витрачаючи на своє споживання 0,3млн в рік - щоб через 15 років мати всього 6 млн і то ці гроші будуть вкладені в станки/приміщення/технології ?
А підприємці це роблять.
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