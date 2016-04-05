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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50145015501650175018>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:52

sergey_sryvkin
Дякую, написали саме про те що мав на увазі. Трішки розуміння додалось та про що гуглити також) не все так легко як здається людині без відповідної освіти)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

яка все таки велика корона в людей без освіти
прямо таки рятівники батьківщини :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:14

  sergey_sryvkin написав:Щодо СТО - це залежить від того чи є СТО платником ПДВ. Якщо є, то вся сума, і матеріали і робота формує податкове зобов'язання (за умови що СТО це покаже, а не візьме з вас просто в чорну готівку). Тому про формуванні ціни СТО буде враховувати всі необхідні витрати та податки які він планує сплатити. А конкретно ваше замовлення не буде мати прямого стосунку до сплат ПДВ у бюджет взагалі


продавець бере з тумбочки гроші щоб перерахувати ПДВ до бюджету.
десь так і відбувається.

ЗІ
корона ще не надавила нічого?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:яка все таки велика корона в людей без освіти
Освіта куплена тобі твоєю мамою за гроші від продажу корови - не зробила тебе розумнішим.

Такий цвяшок в труну покупців які сплачують ПДВ

Я купив товарів на 10 млн - продав на 12 млн
В мене виникло зобовязання по сплаті ПДВ
Якщо це просто покупці мені передали гроші потримати то я або сплачу або потраплю в буцегарню...
Але я освіту отримував не за куплені гроші і економіку вчив не по книжках...я беру і купую собі машину вартістю в 2 млн ( станок для набивання тату на дупах освічених, чи ще щось) вартістю в 2 млн.
І все , вуа-ля
Податкова не має до мене претензій за те що я гроші які мені дали потримати витратив зовсім не на сплату ПДВ...
Чого б це? Податкова також зі мною в спілці і дурить бідних покупців?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:25

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!© А ви? ;)

  pesikot написав:Я працюю понаднормово
Тобі смішно ?

А що залишається, якщо не сміятись?)))

А я, плять, працюю в норму, так?)))
По 8годин/день, година обіду, післяобідній сон...)))
Так ти собі це уявляєш???

А нє, що буває - вхопив якусь печеньку/батончик в кишеню і застрибнув галопом в машину... і через 6-7год. тебе привезли або назад, або десь закинули на якусь позицію і ти швиденько відкриваєш якусь тушонку...
Чи тільки заснув, а тебе будять 1-2га ночі і погнали...
Ні, синку, це фантастика?©

Але я НЕ жаліюсь!!!(вже привик)
Просто розказую факти/реалії життя, бо бачу тут не всім це зрозуміло!
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:31

Ласкаво просимо! ;)

  pesikot написав:Я тобі писав, що ти на цьому форумі пишешь більше за мене
Інтернет в кожному смартфоні - ні, не чув такого?
І можеш собі(для кращого розуміння) уявити роботу "надзвичайника"/чи пожежника... - щось трохи така робота нагадує і роботу в ЗСУ! ;)

Але ще раз - якщо в тебе і в інших закрадаються сумніви і все більше виникає думок, що тут курорт/лафа - то я в 100500й раз напишу: ЛАСКАВО ПРОСИМО НА ФРОНТ!
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:36

Успіх
гноблять, ага? а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле... :)





18міс у війську.
півтора роки.
2 втрачені літа...

млн+ дали, щоправда.
але у мене ще й тоді був млн+
краще би пожив і потратив...

і тривожно...
непокоїть і власне майбутнє, і людства в цілому.
бо таке враження, ніби наразі століття прискореної деградації.
життя просте й безбідне, але, схоже, у людства зникає здатність його захищати.


  thenewepic написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо ви її виконуєте за чорну готівку - то не платите, таких "звичайних фізосіб" - кожен перший сантехник, і податкове навантаження на нього "взагалі 0%"
  sergey_sryvkin написав:Але фактично - я можу так зробити, а можу зробити по іншому, наприклад заплатити вам від 80,5к до 100к готівкою, як домовимось, і податків взагалі не платити

  sergey_sryvkin написав:То ж якщо я таки заплачу за вас податок, як ви вважаєте, це буде ваша заслуга перед бюджетом чи моя?

до чого тут заслуга чи не заслуга, до чого тут різні схеми? Ви змінюєте тему дискусії.
Податок можна уявити як одну із статей витрат. Чийому бюджету ця витрата належить, той і є дійсним платником. Податковий агент не не платить податок із свого бюджету, він виступає посередником. Я, як покупець, плачу гроші за товар, в ціні якого закладений ПДВ, отже цей податок платиться з мого бюджету, отже по факту я заплатив цей податок.
Я вже не знаю, якими ще словами сказати, що податкове навантаження на особу - споживача, працівника, клієнта банку - не нуль. Не може бізнес сказати "з мого рахунку надходять гроші до бюджету, отже це мої податки". Бо не можна одну і ту саму сплачену суму зарахувати двом особам - і продавцю, і покупцю.
Значить, коли будівельник заявляє, що він сплатив мільйони податків, це значить, що його клієнти не заплатили ні копійки. Не вони поповнили державний бюджет зі свого бюджету, а будівельник. З цього почалась дискусія і я не згоден саме з таким трактуванням.
А щодо того, що у бізнесу є вибір - надавати послуги чи закритися, працювати "в білу", чи "в чорну", я згоден. Але це інше питання, воно не повʼязане з тим, хто саме і якою мірою годує державний бюджет.
На цьому, якщо не буде нових аргументів, я зупиняю дискусію, бо втомився повторювати одне і те саме.


що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...
це і військо (яка ж гідність у рабстві?),
це і тили (зрозуміло),
це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків -- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.
але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються..., власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...


десь у світі ситуація може краща, як-от у серіалах США, де люди мріють потрапити у військо, і лютують, якщо не проходять.
та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс -- яка ж розумна людина нині піде у військо, якщо воно поставлене у такі умови.
десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:37

  Успіх написав:Але я НЕ жаліюсь!!!(вже привик)
Просто розказую факти/реалії життя, бо бачу тут не всім це зрозуміло!

Так заткнись

А оті печінки у тебе, або я або budivelnik, або ще до хріна народу сплатили податки
І з цих податків тобі купили печенькі

А ти навіть не дякуешь нам, бо тебе Зеленський годує
Я тобі вже писав, чим особисто тебе може нагодувати Зеленський
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:11

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Не зрозуміло, чому у воюючій країні немає призову 18-27(чи вже 25)? Нам що не потрібно готувати перспективні резерви, якщо війна на роки, а не на "две три нєдєлі..."?

Шмідт вже готовий 18 літніх пацанів на фронт забирати, аби тільки самому не йти...

Продовження тексту навіщо обрізали? Запропоновано ж не відправляти на фронт, а готувати резерв, закривати "дири" в тилу... і не 18, а 18-27.
Чи нам не потрібно готувати людей на перспективу, якщо війна на роки? Ну-ну.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків -- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.
але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються..., власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...
Цей абзац чудово показує викривленне розуміння підприємництва...
В першу чергу підприємець це той хто створює майбутнє
Він активний, споживає менше ніж створює
Він ризикує тільки тим що має, але його досягненнями будуть користуватись усі, в той час коли його програш-це тільки його програш і тільки його погіршення власного життя

що соціалістична система, що капіталістична - не змогли відмовитись від впливу особистого фактора на суспільство і економіку.
Соціалізм який применшував вплив цього фактора - розвалився
Капіталізм розвивається..

І останнє
Ніщо з нізвідки не береться і нікуди не зникає...
Для того , щоб діти вчилась - хтось повинен був створити запаси матеріальних цінностей які підуть на зарплату вчителям і підтримання освітнього процесу
А люди хочуть витрачати ВСЕ що створили ВЖЕ і ЗАРАЗ...
А звідки візьметься тоді розвиток?Хто цей розвиток забезпечить наявними ресурсами?

Простий приклад ( реальний)
В бізнес вклали 6 млн грн ( нехай банківських грошей)
Бізнес отримує 265 000 грн в місяць прихід грошей ( тобто створює 265 000 грн доданої вартості)
Третя група 5%_____________________________________13500+1 400ЄСВ
При створенні виникають затрати на функціонування -_50 000 грн
Ще відсотки по кредиту середні за період__________35 000 грн
Погашення тіла кредиту 5 років_____________________100 000 грн
Особисті витрати(зарплата)__________________________30 000 грн
Вкладення в розвиток0,6% в місяць __________________35 000 грн

Так от
Людина взяла на себе відповідальність по керуванню ЧУЖИМИ 6 000 000 грн
За час керування(5 років) ці кошти створять 17,4 млн грн товарів/послуг
З яких
на своє власне споживання людина(підприємець ) витратить 1,8 млн грн
Виплатить Державі -_______________________________________0,98млн грн
Поверне чужих грошей______________________________________6 млн грн
Заплатить за користування чужими грошима__________________2,1млн грн

Пропрацювавши на таких умовах 15 років - у людини(підприємця) зявляться свої 6 млн грн
Ви згодні пропускати через себе 4 млн грн в рік, витрачаючи на своє споживання 0,3млн в рік - щоб через 15 років мати всього 6 млн і то ці гроші будуть вкладені в станки/приміщення/технології ?
А підприємці це роблять.
budivelnik
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