RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5015501650175018>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:32

  sashaqbl написав:
  beee написав:все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут

Тобто бідний Долярчик, який обмежено придатний, з хворою спиною, тягає кабанчиків в полі, а в тилу сидить людина, яка жме 200 кіло. Це ж пиздець, товаріщі.

Так, не там ТЦКшники збирають свою жатву 6-8 година ранку ганяють по місту і промзонах на бусиках, вантажать роботяг, потім так само десь з 16-18.
Може результативніше було б влаштувати одочасний рейд по спортзалах у відповідний час - загнати качків на медкомісію - готові штурмовики.
Але ні, там же усі діабетики.

ПС. Якщо у Долярчика була б хвора спина, то після кількох кабачків він би зліг на місяць. Та навіть бронежилета така людина не одягне, точніше одягне, може і щось пробіжить, а на наступний день просто не встане з ліжка.
Schmit
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Нещирість нині всюди і у всьому.
От, напр., навіть підприємці люблять чомусь хвалитись, ніби платять купу податків, хоча насправді вони є просто податк.агентами своїх працівників (податки зарплат) і споживачів (податки закладені в ціни товарів і послуг). А особисто платять податки лише зі свого власного споживання і частинки власн.прибутків.
Якщо хтось чогось не розуміє -то це нещирість того хто пояснює чи тупість того хто не розуміє?
Прочитай повідомлення вище і зрозумієш , що витрати підприємця це не тільки власний шлунок, це і розум твоїх дітей і робочі місця для твоєї жінки..
От ти , просрав своє робоче місце і фактично збанкрутував... але перед банкрутством взяв з біснесу 90% з того що цей бізнес чтворив..
А тепер ти щось вякаєш про тих , хто на відміну від тебе
в свій шлунок кладе 10% від створеного
Державі віддає 30% від створеного
створює можливість таким банкрутам як ти мати місце праці -60%від створеного

Виходить ти думаєш на 90% про себе і тільки 10% про когось
Нормальний підприємець думає 10% про себе (зарплата)
_____________________________30% про навколишніх(податки)
_____________________________60% про майбутнє( розвиток бізнесу)

Може зрозумієш, хоча навряд чи це можливо.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 вер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26502
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:43

  vitaliiangel написав:У Шостці на війну хочуть мобілізувати хлопця без кисті та ока

Крім того, за даними блогера хлопець з дитинства є інвалідом по зору і має актуальні документи про інвалідність другої групи, які у перший же візит надав ТЦК і СП. Поламарчук зазначив, що згідно з українським законодавством, йому повинні надати відстрочку і не мобілізувати. "Але Сумський обласний ТЦК та СП по повному беспредєлу не взяв до уваги документи про інвалідність, та тиском та введенням в оману відправив Олександра на ВЛК", - зазначив блогер і додав, що там Олександра лікарі визнали обмежено придатним.

"Воєнкоми йому сказали що "ми не будемо дивитися на твої довідки, вони зараз нічого не означають" і " підеш в армію і в тебе буде легка робота"...
https://www.unian.ua/society/u-shostci- ... i40Mi4wLjA.


У Сумському обласному ТЦК заперечили, що намагалися мобілізувати на фронт чоловіка, який від народження не має кисті на руці та має проблеми із зором. В своїй заяві ТЦК стверджує, що вся історія є фейком, який поширюють задля дискредитації центрів комплектування.
"Дана інформація неправдива та викривлена ворогом для підриву мобілізації і іміджу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ті хто її поширює – робить це свідомо з метою дискредитації ТЦК та СП", – йдеться у заяві.
Зазначається, що Олександр Денисенко, через якого виник увесь скандал, давно не оновлював дані в ТЦК, зокрема у військомату не було документів про наявність у нього інвалідності. Саме тому, як запевняють у ТЦК, його і викликали повісткою – уточнити дані. https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 88029.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6122
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:49

Якби ви знали паничі...!©

  Schmit написав:ПС. Якщо у Долярчика була б хвора спина, то після кількох кабачків він би зліг на місяць. Та навіть бронежилета така людина не одягне, точніше одягне, може і щось пробіжить, а на наступний день просто не встане з ліжка.
В мене спина ще менш-більш, але крім спини, є й інші болячки(як і у майже всіх побратимів)
Але що я тут буду розповідати про всі свої болячки, якщо достатньо того, що в мене є довідка - "обмежено придатний" - придатний ЛИШЕ у військовий час!
І то мені її видали щось у 17, чи 18років!!! А якщо б я пройшов ВЛК в січні 2022р - то швидше за все, може і взагалі, написали б "не придатний"...

Але зараз - то ВЛК всіх "зцілює" )))

п.с.
Ну і ще думаю, що достатньо і цього допису >>>
  Успіх написав:- коротше, як в бронику трохи пробіжусь, чи попрацюю в ньому (потягаю кабани) - то мене вивертає... - по народному, просто блюю...
Але то нічого - я ж "народжений для війни!"
...колись обстежувався/ковтав шланг... - як мені лікар пояснював - жовч викидається зворотньо в шлунок...

Але то нічого - на фронті, то не в спортзалі гирі тягати і штангу підіймати! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:03

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  beee написав:все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут

Тобто бідний Долярчик, який обмежено придатний, з хворою спиною, тягає кабанчиків в полі, а в тилу сидить людина, яка жме 200 кіло. Це ж пиздець, товаріщі.

Так, не там ТЦКшники збирають свою жатву 6-8 година ранку ганяють по місту і промзонах на бусиках, вантажать роботяг, потім так само десь з 16-18.
Може результативніше було б влаштувати одочасний рейд по спортзалах у відповідний час - загнати качків на медкомісію - готові штурмовики.
Але ні, там же усі діабетики.

ПС. Якщо у Долярчика була б хвора спина, то після кількох кабачків він би зліг на місяць. Та навіть бронежилета така людина не одягне, точніше одягне, може і щось пробіжить, а на наступний день просто не встане з ліжка.

нащо так ускладнювати? вам мало бугаїв патрульних по всіх містах? їх набагато більше качків. тих же бугаїв тцкашників. мало посадовців всіх рівнів? їх шукати не треба взагалі
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:03

ДумайТЕ!;)

  budivelnik написав:Виходить ти думаєш на 90% про себе і тільки 10% про когось
Так, як я вже більше 18міс. на фронті, то я АВТОМАТИЧНО думаю на 99% про всіх, і лише 1% про себе! :D

Хочу, чи не хочу - а виконую накази! - і безпосередньо за допомогою моєї виконаної роботи/завдання - моя батарея знищує ворога/його техніку/склади бк...

Тож, як бачиш - тут все робиться для того, щоб в тому числі і до твоєї родини, і до твоєї дупи - не добрались орки і не зробили "шур-шур"! :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 18.03.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:09

  Успіх написав:
  Schmit написав:ПС. Якщо у Долярчика була б хвора спина, то після кількох кабачків він би зліг на місяць. Та навіть бронежилета така людина не одягне, точніше одягне, може і щось пробіжить, а на наступний день просто не встане з ліжка.
В мене спина ще менш-більш, але крім спини, є й інші болячки(як і у майже всіх побратимів)
Але що я тут буду розповідати про всі свої болячки, якщо достатньо того, що в мене є довідка - "обмежено придатний" - придатний ЛИШЕ у військовий час!
І то мені її видали щось у 17, чи 18років!!! А якщо б я пройшов ВЛК в січні 2022р - то швидше за все, може і взагалі, написали б "не придатний"...

Але зараз - то ВЛК всіх "зцілює" )))

п.с.
Ну і ще думаю, що достатньо і цього допису >>>
  Успіх написав:- коротше, як в бронику трохи пробіжусь, чи попрацюю в ньому (потягаю кабани) - то мене вивертає... - по народному, просто блюю...
Але то нічого - я ж "народжений для війни!"
...колись обстежувався/ковтав шланг... - як мені лікар пояснював - жовч викидається зворотньо в шлунок...

Але то нічого - на фронті, то не в спортзалі гирі тягати і штангу підіймати! :mrgreen:

ты сначала подними хотя бы 100 кг. может и не ныл бы. все вы тут умные только на язык
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:23

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Виходить ти думаєш на 90% про себе і тільки 10% про когось
Так, як я вже більше 18міс. на фронті, то я АВТОМАТИЧНО думаю на 99% про всіх, і лише 1% про себе! :D
Бачиш , невміння аналізувати приводить тебе до хибних висновків.
Станом на сьогодні твоя зарплата на фронті в 75000 грн - вартує більше ніж 1%
Ти ж коли на базарі отримував 30000 грн/місяць - це було 90% на себе-10% на Державу але в мирний час і в полегшених умовах праці.
Таким чином твої 75000 в місяць - це 50% про себе , 20% про свої хатинки
І тільки 30% про мою дупу

Розумієш?
І як тільки зрозумієш - то відразу в тебе зявиться шанс правильно проаналізувати свою поведінку.

Хоча знову ж - я в таке не дуже вірю.
ПС
Точно так само і я
Ті 30% податків ,які я сплачую з свого доходу - це я переживаю за твою дупу.
А 70% доходу які залишились після сплати - ясно що за свою ...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26502
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:30

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Пропрацювавши на таких умовах 15 років - у людини(підприємця) зявляться свої 6 млн грн
Ви згодні пропускати через себе 4 млн грн в рік, витрачаючи на своє споживання 0,3млн в рік - щоб через 15 років мати всього 6 млн і то ці гроші будуть вкладені в станки/приміщення/технології ?
А підприємці це роблять.
Плять! Ну от де, де станки/технології - і де твій задрипаний магазин? :mrgreen: Прирівняв ... з пальцем))

Коротше, не зли мене і інших військових :mrgreen: краще ходи сюди, на фронт!

А то якось зайдуть у твій магазин військові після війни і, слово-за-слово - і ти їм оцю всю чухню - раз, і виллєш на голову)) - про сплачені тобою мільйонні податки... про годування тобою фронту... про НАДЗВИЧАЙНУ твою важливість в тилу... :mrgreen: - коротше, надіюсь, що обійдеться лише легеньким переляком зламаних твоїх ребер... :mrgreen: :lol:
Ласкаво -дурнику...в мене не тільки магазин, в мене ще й служба електротаксі ( найбільший автопарк електромобілів у Львові) , з власною швидкою зарядною станцією...
Ти зміг в 2013-2016 купити житло , бо в 2007-2013 я впровадив у використання спецефічну технологію будівництва житла з зменшеною собівартістю...

Але ж ти цього все одно не зрозумієш.
Хоча міг би сам собі задати питання
Чому я описував як заробити кілька мільйонів за 30 років і при цьому жити за 20000 грн/місяць - це ж ти написав
ну нах таке життя...
Це саме те чого ти так і не зрозумів в підприємництві
Тобі Держава дозволила заробити перші дві квартирки безподатково в розрахунку що в подальшому ти більше ніж на 10% будеш дбати про Державу...а ти дурник( це я так тебе ласкаво) цього так і не зрозумів
Що поробиш , 9 класів сільської школи це 9 класів сільської школи.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26502
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А то якось зайдуть у твій магазин військові після війни
Так відразу з вигуками Євгенович, як ми Вам вдячні запросять мене перехилити чарчину за ЇХ рахунок , згадуючи як те чи інше що прийшло на фронт допомогло їм...
ПС
До речі мені чекати не треба
Вже підходять , вже дякують
От тільки ти коли нажрешся як свиня починаєш в інтернеті фігню писати.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26502
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5015501650175018>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 120595
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 498268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9399)
09.09.2023 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.