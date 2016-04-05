beee написав:все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
Тобто бідний Долярчик, який обмежено придатний, з хворою спиною, тягає кабанчиків в полі, а в тилу сидить людина, яка жме 200 кіло. Це ж пиздець, товаріщі.
Так, не там ТЦКшники збирають свою жатву 6-8 година ранку ганяють по місту і промзонах на бусиках, вантажать роботяг, потім так само десь з 16-18. Може результативніше було б влаштувати одочасний рейд по спортзалах у відповідний час - загнати качків на медкомісію - готові штурмовики. Але ні, там же усі діабетики.
ПС. Якщо у Долярчика була б хвора спина, то після кількох кабачків він би зліг на місяць. Та навіть бронежилета така людина не одягне, точніше одягне, може і щось пробіжить, а на наступний день просто не встане з ліжка.
Успіх написав:Нещирість нині всюди і у всьому. От, напр., навіть підприємці люблять чомусь хвалитись, ніби платять купу податків, хоча насправді вони є просто податк.агентами своїх працівників (податки зарплат) і споживачів (податки закладені в ціни товарів і послуг). А особисто платять податки лише зі свого власного споживання і частинки власн.прибутків.
Якщо хтось чогось не розуміє -то це нещирість того хто пояснює чи тупість того хто не розуміє? Прочитай повідомлення вище і зрозумієш , що витрати підприємця це не тільки власний шлунок, це і розум твоїх дітей і робочі місця для твоєї жінки.. От ти , просрав своє робоче місце і фактично збанкрутував... але перед банкрутством взяв з біснесу 90% з того що цей бізнес чтворив.. А тепер ти щось вякаєш про тих , хто на відміну від тебе в свій шлунок кладе 10% від створеного Державі віддає 30% від створеного створює можливість таким банкрутам як ти мати місце праці -60%від створеного
Виходить ти думаєш на 90% про себе і тільки 10% про когось Нормальний підприємець думає 10% про себе (зарплата) _____________________________30% про навколишніх(податки) _____________________________60% про майбутнє( розвиток бізнесу)
Може зрозумієш, хоча навряд чи це можливо.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 вер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:У Шостці на війну хочуть мобілізувати хлопця без кисті та ока
Крім того, за даними блогера хлопець з дитинства є інвалідом по зору і має актуальні документи про інвалідність другої групи, які у перший же візит надав ТЦК і СП. Поламарчук зазначив, що згідно з українським законодавством, йому повинні надати відстрочку і не мобілізувати. "Але Сумський обласний ТЦК та СП по повному беспредєлу не взяв до уваги документи про інвалідність, та тиском та введенням в оману відправив Олександра на ВЛК", - зазначив блогер і додав, що там Олександра лікарі визнали обмежено придатним.
У Сумському обласному ТЦК заперечили, що намагалися мобілізувати на фронт чоловіка, який від народження не має кисті на руці та має проблеми із зором. В своїй заяві ТЦК стверджує, що вся історія є фейком, який поширюють задля дискредитації центрів комплектування. "Дана інформація неправдива та викривлена ворогом для підриву мобілізації і іміджу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ті хто її поширює – робить це свідомо з метою дискредитації ТЦК та СП", – йдеться у заяві. Зазначається, що Олександр Денисенко, через якого виник увесь скандал, давно не оновлював дані в ТЦК, зокрема у військомату не було документів про наявність у нього інвалідності. Саме тому, як запевняють у ТЦК, його і викликали повісткою – уточнити дані. https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 88029.html
Schmit написав:ПС. Якщо у Долярчика була б хвора спина, то після кількох кабачків він би зліг на місяць. Та навіть бронежилета така людина не одягне, точніше одягне, може і щось пробіжить, а на наступний день просто не встане з ліжка.
В мене спина ще менш-більш, але крім спини, є й інші болячки(як і у майже всіх побратимів) Але що я тут буду розповідати про всі свої болячки, якщо достатньо того, що в мене є довідка - "обмежено придатний" - придатний ЛИШЕ у військовий час! І то мені її видали щось у 17, чи 18років!!! А якщо б я пройшов ВЛК в січні 2022р - то швидше за все, може і взагалі, написали б "не придатний"...
Але зараз - то ВЛК всіх "зцілює" )))
п.с. Ну і ще думаю, що достатньо і цього допису >>>
Успіх написав:- коротше, як в бронику трохи пробіжусь, чи попрацюю в ньому (потягаю кабани) - то мене вивертає... - по народному, просто блюю... Але то нічого - я ж "народжений для війни!"
...колись обстежувався/ковтав шланг... - як мені лікар пояснював - жовч викидається зворотньо в шлунок...
Але то нічого - на фронті, то не в спортзалі гирі тягати і штангу підіймати!
beee написав:все эти искусственные спортивные результаты, когда тебе нужно 2 часа, чтобы выйти на рабочий вес, сделать десяток подходов и не переутомиться до, на войне не имеют значения. а даже наоборот. на войне выживает выносливые и сухие, а любой качок сдохнет через 5 минут
Тобто бідний Долярчик, який обмежено придатний, з хворою спиною, тягає кабанчиків в полі, а в тилу сидить людина, яка жме 200 кіло. Це ж пиздець, товаріщі.
Так, не там ТЦКшники збирають свою жатву 6-8 година ранку ганяють по місту і промзонах на бусиках, вантажать роботяг, потім так само десь з 16-18. Може результативніше було б влаштувати одочасний рейд по спортзалах у відповідний час - загнати качків на медкомісію - готові штурмовики. Але ні, там же усі діабетики.
ПС. Якщо у Долярчика була б хвора спина, то після кількох кабачків він би зліг на місяць. Та навіть бронежилета така людина не одягне, точніше одягне, може і щось пробіжить, а на наступний день просто не встане з ліжка.
нащо так ускладнювати? вам мало бугаїв патрульних по всіх містах? їх набагато більше качків. тих же бугаїв тцкашників. мало посадовців всіх рівнів? їх шукати не треба взагалі
Schmit написав:ПС. Якщо у Долярчика була б хвора спина, то після кількох кабачків він би зліг на місяць. Та навіть бронежилета така людина не одягне, точніше одягне, може і щось пробіжить, а на наступний день просто не встане з ліжка.
В мене спина ще менш-більш, але крім спини, є й інші болячки(як і у майже всіх побратимів) Але що я тут буду розповідати про всі свої болячки, якщо достатньо того, що в мене є довідка - "обмежено придатний" - придатний ЛИШЕ у військовий час! І то мені її видали щось у 17, чи 18років!!! А якщо б я пройшов ВЛК в січні 2022р - то швидше за все, може і взагалі, написали б "не придатний"...
Але зараз - то ВЛК всіх "зцілює" )))
п.с. Ну і ще думаю, що достатньо і цього допису >>>
Успіх написав:- коротше, як в бронику трохи пробіжусь, чи попрацюю в ньому (потягаю кабани) - то мене вивертає... - по народному, просто блюю... Але то нічого - я ж "народжений для війни!"
...колись обстежувався/ковтав шланг... - як мені лікар пояснював - жовч викидається зворотньо в шлунок...
Але то нічого - на фронті, то не в спортзалі гирі тягати і штангу підіймати!
ты сначала подними хотя бы 100 кг. может и не ныл бы. все вы тут умные только на язык
budivelnik написав:Виходить ти думаєш на 90% про себе і тільки 10% про когось
Так, як я вже більше 18міс. на фронті, то я АВТОМАТИЧНО думаю на 99% про всіх, і лише 1% про себе!
Бачиш , невміння аналізувати приводить тебе до хибних висновків. Станом на сьогодні твоя зарплата на фронті в 75000 грн - вартує більше ніж 1% Ти ж коли на базарі отримував 30000 грн/місяць - це було 90% на себе-10% на Державу але в мирний час і в полегшених умовах праці. Таким чином твої 75000 в місяць - це 50% про себе , 20% про свої хатинки І тільки 30% про мою дупу
Розумієш? І як тільки зрозумієш - то відразу в тебе зявиться шанс правильно проаналізувати свою поведінку.
Хоча знову ж - я в таке не дуже вірю. ПС Точно так само і я Ті 30% податків ,які я сплачую з свого доходу - це я переживаю за твою дупу. А 70% доходу які залишились після сплати - ясно що за свою ...
budivelnik написав:Пропрацювавши на таких умовах 15 років - у людини(підприємця) зявляться свої 6 млн грн Ви згодні пропускати через себе 4 млн грн в рік, витрачаючи на своє споживання 0,3млн в рік - щоб через 15 років мати всього 6 млн і то ці гроші будуть вкладені в станки/приміщення/технології ? А підприємці це роблять.
Плять! Ну от де, де станки/технології - і де твій задрипаний магазин? Прирівняв ... з пальцем))
Коротше, не зли мене і інших військових краще ходи сюди, на фронт!
А то якось зайдуть у твій магазин військові після війни і, слово-за-слово - і ти їм оцю всю чухню - раз, і виллєш на голову)) - про сплачені тобою мільйонні податки... про годування тобою фронту... про НАДЗВИЧАЙНУ твою важливість в тилу... - коротше, надіюсь, що обійдеться лише легеньким переляком зламаних твоїх ребер...
Ласкаво -дурнику...в мене не тільки магазин, в мене ще й служба електротаксі ( найбільший автопарк електромобілів у Львові) , з власною швидкою зарядною станцією... Ти зміг в 2013-2016 купити житло , бо в 2007-2013 я впровадив у використання спецефічну технологію будівництва житла з зменшеною собівартістю...
Але ж ти цього все одно не зрозумієш. Хоча міг би сам собі задати питання Чому я описував як заробити кілька мільйонів за 30 років і при цьому жити за 20000 грн/місяць - це ж ти написав ну нах таке життя... Це саме те чого ти так і не зрозумів в підприємництві Тобі Держава дозволила заробити перші дві квартирки безподатково в розрахунку що в подальшому ти більше ніж на 10% будеш дбати про Державу...а ти дурник( це я так тебе ласкаво) цього так і не зрозумів Що поробиш , 9 класів сільської школи це 9 класів сільської школи.
Успіх написав:А то якось зайдуть у твій магазин військові після війни
Так відразу з вигуками Євгенович, як ми Вам вдячні запросять мене перехилити чарчину за ЇХ рахунок , згадуючи як те чи інше що прийшло на фронт допомогло їм... ПС До речі мені чекати не треба Вже підходять , вже дякують От тільки ти коли нажрешся як свиня починаєш в інтернеті фігню писати.