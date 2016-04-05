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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:33
beee написав:
ты сначала подними хотя бы 100 кг. может
Мені достатньо і 22х-кілограмових кабанів занести на відстань 100-200м(декілька ходок - в одній руці "гільза-запал"~4кг, а на іншому плечі - снаряд 22кг), або вискочити на машину і САМОМУ подати всі 20-30 кабанів і "гільз-запалів!
Але - я це все роблю без броника!!!
Бо в бронику - і 5хв не можу попрацювати(чому - писав вище)
А "прилетіти" на голову, чи поруч, як ви знаєте, може будь-якої миті!
Бо ж тут - курорт!
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:46
А якщо парочка кандидатів наук з Львівського Політехнічного це підтвердить?
Замовкнеш і зникнеш з цих сторінок?
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budivelnik
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:47
budivelnik написав:
в мене не тільки магазин, в мене ще й служба електротаксі ( найбільший автопарк електромобілів у Львові) , з власною швидкою зарядною станцією..
.
Завтра зранку СТМ кавою поперхнеться, як це прочитає)))
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:50
Успіх написав:
Завтра зранку СТМ кавою поперхнеться, як це прочитає)))
Я не знаю що таке СТМ - але Уклон це підтвердить
Вдруге питаю
Якщо підтвердить - заткнешся і самозабанишся до кінця війни?
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budivelnik
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:52
На добраніч!
Лягай спати, "підприємець")))
Це просто...
Нехай завтра це інші прокоментують, якщо не потруть це до завтра))
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Успіх
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:57
Сибарит написав: beee написав:
Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава
Текст знакомый.
Вот только в исходном тексте есть еще и его год рождения. 1979.
В 1992 году ему было 13 лет.
Он не сам уехал, а его родители вывезли.
Вброс не засчитан. Тщательнее надо.
Треба батька його депортувати до абхазької чи грузинської народної республіки як ухилянта
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fox767676
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:57
Успіх написав: budivelnik написав:
в мене не тільки магазин, в мене ще й служба електротаксі ( найбільший автопарк електромобілів у Львові) , з власною швидкою зарядною станцією..
.
Завтра зранку СТМ кавою поперхнеться, як це прочитає)))
Нет, Будивельник мой герой и вдохновитель. Поэтому я пойду завтра на круассановый фронт, что бы поддержать Вас, Успих. И я тоже страдаю, сгоняя 3 лишних набранных кг, этот фронт очень сложно держать, прям редко могу, как видите только ради ЗСУ, сложно не только Вам )
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stm
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