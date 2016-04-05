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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5015501650175018
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:33

ДумайТЕ!;)

  beee написав:ты сначала подними хотя бы 100 кг. может
Мені достатньо і 22х-кілограмових кабанів занести на відстань 100-200м(декілька ходок - в одній руці "гільза-запал"~4кг, а на іншому плечі - снаряд 22кг), або вискочити на машину і САМОМУ подати всі 20-30 кабанів і "гільз-запалів!
Але - я це все роблю без броника!!!
Бо в бронику - і 5хв не можу попрацювати(чому - писав вище)

А "прилетіти" на голову, чи поруч, як ви знаєте, може будь-якої миті!

Бо ж тут - курорт! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:46

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Ти зміг в 2013-2016 купити житло , бо в 2007-2013 я впровадив у використання спецефічну технологію будівництва житла з зменшеною собівартістю..
Аааааааааааааааа!!!
Не наливайте більше будівельнику!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А якщо парочка кандидатів наук з Львівського Політехнічного це підтвердить?
Замовкнеш і зникнеш з цих сторінок?
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Завтра зранку СТМ кавою поперхнеться, як це прочитає)))
Я не знаю що таке СТМ - але Уклон це підтвердить
Вдруге питаю
Якщо підтвердить - заткнешся і самозабанишся до кінця війни?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:52

На добраніч!
Лягай спати, "підприємець")))

Це просто...

Нехай завтра це інші прокоментують, якщо не потруть це до завтра))
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:54

  budivelnik написав:І тільки 30% про мою дупу електротаксі ( найбільший автопарк електромобілів у Львові) , з власною швидкою зарядною станцією...

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:57

Сибарит написав:
  beee написав:Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава

Текст знакомый.
Вот только в исходном тексте есть еще и его год рождения. 1979.
В 1992 году ему было 13 лет.
Он не сам уехал, а его родители вывезли.

Вброс не засчитан. Тщательнее надо.


Треба батька його депортувати до абхазької чи грузинської народної республіки як ухилянта
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:57

  Успіх написав:
  budivelnik написав:в мене не тільки магазин, в мене ще й служба електротаксі ( найбільший автопарк електромобілів у Львові) , з власною швидкою зарядною станцією...
Завтра зранку СТМ кавою поперхнеться, як це прочитає)))

Нет, Будивельник мой герой и вдохновитель. Поэтому я пойду завтра на круассановый фронт, что бы поддержать Вас, Успих. И я тоже страдаю, сгоняя 3 лишних набранных кг, этот фронт очень сложно держать, прям редко могу, как видите только ради ЗСУ, сложно не только Вам )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 00:33

  stm написав:
  drevlyanin написав:
Навіть не намагайтеся пояснити бугалтерам чи податківцям як працює ринок та про баланс пропозиція/попит. Це для них терра інкогніта. :lol:

Так же как для продажников что такое ПДВ и кто его оплачивает)))


Хочеться закрити вже цей срач не по темі гілки, тому відповім оригінально:
я таки зрозумів, хто насправді сплачує ПДВ та інші податки-Бугалтери! Це ж вони виконують свої "проводки": гроші в кількості "х" з рахунку такого то на рахунок такий. А ми тут списи ламаємо-продавці чи покупці. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 01:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Предлагаю еще одну ветку лично для Долярчика запилить.
Но уже без всякого бизнеса, чисто о героизме. Думаю будет гораздо эффективнее все собрать в одном месте, чтобы десятки страниц не просматривать
antey1969
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