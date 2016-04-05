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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:33
beee написав:
ты сначала подними хотя бы 100 кг. может
Мені достатньо і 22х-кілограмових кабанів занести на відстань 100-200м(декілька ходок - в одній руці "гільза-запал"~4кг, а на іншому плечі - снаряд 22кг), або вискочити на машину і САМОМУ подати всі 20-30 кабанів і "гільз-запалів!
Але - я це все роблю без броника!!!
Бо в бронику - і 5хв не можу попрацювати(чому - писав вище)
А "прилетіти" на голову, чи поруч, як ви знаєте, може будь-якої миті!
Бо ж тут - курорт!
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:46
А якщо парочка кандидатів наук з Львівського Політехнічного це підтвердить?
Замовкнеш і зникнеш з цих сторінок?
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budivelnik
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:50
Успіх написав:
Завтра зранку СТМ кавою поперхнеться, як це прочитає)))
Я не знаю що таке СТМ - але Уклон це підтвердить
Вдруге питаю
Якщо підтвердить - заткнешся і самозабанишся до кінця війни?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:52
На добраніч!
Лягай спати, "підприємець")))
Це просто...
Нехай завтра це інші прокоментують, якщо не потруть це до завтра))
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:54
Блумберг сообщил: «…Ожидается, что в следующем году цена на газ для Китая составит в среднем 271,6 доллара за 1000 кубометров по сравнению со средним показателем в 481,7 доллара для клиентов в Европе и Турции, согласно экономическому прогнозу до 2026 года, представленному премьер-министру Михаилу Мишустину.
В прошлом году Россия продавала газ Китаю по средней цене $277,1 за тысячу кубометров, тогда как цена для Европы и Турции составляла в среднем $983,8.
В этом году Россия рассчитывает продавать свой газ Китаю в среднем по 297,3 доллара за 1000 кубометров по сравнению со средним показателем в 501,6 доллара для Турции и остальных европейских клиентов…»
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 вер, 2023 08:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:57
Сибарит написав: beee написав:
Я сегодня узнал, что арахамия, который угрожает всех вернуть из-за границы воевать, сам уехал из Абхазии, когда война началась.
Пхахаха. Цинизм 100 лвл
Родился в Сочи. Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия). В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Не ну красава
Текст знакомый.
Вот только в исходном тексте есть еще и его год рождения. 1979.
В 1992 году ему было 13 лет.
Он не сам уехал, а его родители вывезли.
Вброс не засчитан. Тщательнее надо.
Треба батька його депортувати до абхазької чи грузинської народної республіки як ухилянта
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Додано: Суб 09 вер, 2023 22:57
Успіх написав: budivelnik написав:
в мене не тільки магазин, в мене ще й служба електротаксі ( найбільший автопарк електромобілів у Львові) , з власною швидкою зарядною станцією..
.
Завтра зранку СТМ кавою поперхнеться, як це прочитає)))
Нет, Будивельник мой герой и вдохновитель. Поэтому я пойду завтра на круассановый фронт, что бы поддержать Вас, Успих. И я тоже страдаю, сгоняя 3 лишних набранных кг, этот фронт очень сложно держать, прям редко могу, как видите только ради ЗСУ, сложно не только Вам )
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stm
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Додано: Нед 10 вер, 2023 00:33
stm написав: drevlyanin написав:
Навіть не намагайтеся пояснити бугалтерам чи податківцям як працює ринок та про баланс пропозиція/попит. Це для них терра інкогніта.
Так же как для продажников что такое ПДВ и кто его оплачивает)))
Хочеться закрити вже цей срач не по темі гілки, тому відповім оригінально:
я таки зрозумів, хто насправді сплачує ПДВ та інші податки-Бугалтери! Це ж вони виконують свої "проводки": гроші в кількості "х" з рахунку такого то на рахунок такий. А ми тут списи ламаємо-продавці чи покупці.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 01:08
Предлагаю еще одну ветку лично для Долярчика запилить.
Но уже без всякого бизнеса, чисто о героизме. Думаю будет гораздо эффективнее все собрать в одном месте, чтобы десятки страниц не просматривать
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:27
1. ИМХО армію зараз фінансують тільки ті підприємці, які працюють на експорт (аграрії, ІТ, ...)
2. Також армії суттєво допомагають ті, хто працює на військові контракти (ремонтує техніку, постачає аптечки, виготовляє патрони, ...)
3. Решта підприємців, які працюють на внутрішньому ринку і не ховають кошти під подушку, займаються тим, що перекачують міжнародну допомогу, яку не можна використовувати на війну, в податки, які можна використовувати на війну.
4. Успіху та іншим захисникам окрема шана. Як на мене найважче для них те, що на відміну від в'язнів, навіть не знають дати дембеля.
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