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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:35
В Румынии начали подготовку эвакуации жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за угрозы падения осколков российских ракет и дронов. В случае дальнейших российских атак руководство Румынии готово пойти на самые решительные меры. Если понадобится, даже эвакуировать Бухарест.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:38
Bobua написав:
а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...
Так отож! І правда так їм виколює очі, що вони вже не знають що придумувати))
Bobua написав:
18міс у війську.
півтора роки.
2 втрачені літа...
А тут всім глибоко на це насра... Всім це глибоко пох...
Кажуть - "не ви одні..."
Так то і ми наголошуємо, що більшість вже 18міс. на фронті і давно пора(хоч рік тому) мідміняти всіх по-трохи(по 30-50К/міс), а не тільки мене і Вас!
Bobua написав:
млн+ дали, щоправда.
але у мене ще й тоді був млн+
краще би пожив і потратив...
Так отож!
Тут чомусь багатьом "слина тече" від того мільйона, а коли кажеш - що ходи сюди! Заробиш і мільйон, і більше!!!
То чомусь зразу тиша?
То чого тоді волають/заздрять військовим зарплатам/преміям?
Bobua написав:
що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...
це і військо (яка ж гідність у рабстві
?)
Я ж давно пишу, що навіть кончені зеки знають, на скільки "сідають"!© А тут солдати ЗСУ/цвіт-гордість нації... - зробили рабами на безстроковий термін!!! Карллл!!!
Bobua написав:
це і тили (зрозуміло),
це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків
-- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.
але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються...
, власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...
Та тут, бачу, що навіть можуть голою дупою сісти на кактус і сказати, що вони дуже важливу місію виконуюють в тилу, лиш би тільки їх не взяли на фронт!
Bobua написав:десь у світі ситуація може краща, як-от у серіалах США, де люди мріють потрапити у військо, і лютують, якщо не проходять.
та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс -- яка ж розумна людина нині піде у військо, якщо воно поставлене у такі умови.
десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба.
Так отож!
Кажу, що зневажили нижче кончених зеків, які чітко знають свої терміни!
А тут що?
Раб до перемоги, або до каліцтва, чи смерті?
Супер перспективи!👍
Може в цьому і приховано усе те НЕ бажання йти служити?
Бо про просту/чисту совість, чи просте розуміння своїх співвітчизників, що їх треба підмінити - навіть не йдеться...
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:42
beee написав:В Румынии начали подготовку эвакуации жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за угрозы падения осколков российских ракет и дронов. В случае дальнейших российских атак руководство Румынии готово пойти на самые решительные меры. Если понадобится, даже эвакуировать Бухарест.
Плахонин
Хотя, с другой стороны, из-за несчастного дрона отселяют сёла, а у нас перед шашлыками оккупированы и расстреляны тысячи
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:44
Трохи перемоги.
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