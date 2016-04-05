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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:35
В Румынии начали подготовку эвакуации жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за угрозы падения осколков российских ракет и дронов. В случае дальнейших российских атак руководство Румынии готово пойти на самые решительные меры. Если понадобится, даже эвакуировать Бухарест.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:38
Bobua написав:
а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...
Так отож! І правда так їм виколює очі, що вони вже не знають що придумувати))
Bobua написав:
18міс у війську.
півтора роки.
2 втрачені літа...
А тут всім глибоко на це насра... Всім це глибоко пох...
Кажуть - "не ви одні..."
Так то і ми наголошуємо, що більшість вже 18міс. на фронті і давно пора(хоч рік тому) мідміняти всіх по-трохи(по 30-50К/міс), а не тільки мене і Вас!
Bobua написав:
млн+ дали, щоправда.
але у мене ще й тоді був млн+
краще би пожив і потратив...
Так отож!
Тут чомусь багатьом "слина тече" від того мільйона, а коли кажеш - що ходи сюди! Заробиш і мільйон, і більше!!!
То чомусь зразу тиша?
То чого тоді волають/заздрять військовим зарплатам/преміям?
Bobua написав:
що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...
це і військо (яка ж гідність у рабстві
?)
Я ж давно пишу, що навіть кончені зеки знають, на скільки "сідають"!© А тут солдати ЗСУ/цвіт-гордість нації... - зробили рабами на безстроковий термін!!! Карллл!!!
Bobua написав:
це і тили (зрозуміло),
це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків
-- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.
але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються...
, власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...
Та тут, бачу, що навіть можуть голою дупою сісти на кактус і сказати, що вони дуже важливу місію виконуюють в тилу, лиш би тільки їх не взяли на фронт!
Bobua написав:десь у світі ситуація може краща, як-от у серіалах США, де люди мріють потрапити у військо, і лютують, якщо не проходять.
та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс -- яка ж розумна людина нині піде у військо, якщо воно поставлене у такі умови.
десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба.
Так отож!
Кажу, що зневажили нижче кончених зеків, які чітко знають свої терміни!
А тут що?
Раб до перемоги, або до каліцтва, чи смерті?
Супер перспективи!👍
Може в цьому і приховано усе те НЕ бажання йти служити?
Бо про просту/чисту совість, чи просте розуміння своїх співвітчизників, що їх треба підмінити - навіть не йдеться...
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:42
beee написав:В Румынии начали подготовку эвакуации жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за угрозы падения осколков российских ракет и дронов. В случае дальнейших российских атак руководство Румынии готово пойти на самые решительные меры. Если понадобится, даже эвакуировать Бухарест.
Плахонин
Хотя, с другой стороны, из-за несчастного дрона отселяют сёла, а у нас перед шашлыками оккупированы и расстреляны тысячи
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:44
Трохи перемоги.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 09:45
Дюрі-бачі написав:
4. Успіху та іншим захисникам окрема шана. Як на мене найважче для них те, що на відміну від в'язнів, навіть не знають дати дембеля.
Дякую! Я аж тепер це прочитав(після того, як написав допис вище)
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:05
beee написав:
В случае дальнейших российских атак руководство Румынии готово пойти на самые решительные меры. Если понадобится, даже эвакуировать Бухарест.
Плахонин
Общество каких-то ссыкунов. Поставили бы свой патриот или прочее ПВО в то село и сказали бы что во избежание повторного прилёта на территорию Румынии всё сбиваем на подлёте, даже над территорией Украины. "Украинцы, вы не против?" Наш ответ "Мы не против!". И всё, проблемы портов на Дунае решены.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:21
Гарячій фазі контрнаступу ЗСУ залишилося 30-45 днів бойових дій. Далі йому почне заважати погода, - глава Генштабу США Марк Міллі
За його словами, після цього ЗСУ буде набагато важче маневрувати. При цьому він зазначив, що Україна "просувається дуже стійкими темпами через російські лінії фронту". "На самому початку цієї війни я сказав, що вона буде довгою, повільною, важкою і з великою кількістю жертв, і це саме те, що і відбувається", - підкреслив він.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:22
Успіх написав: Bobua написав:
а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...
Так отож! І правда так їм виколює очі, що вони вже не знають що придумувати))
Bobua написав:
18міс у війську.
півтора роки.
2 втрачені літа...
А тут всім глибоко на це насра... Всім це глибоко пох...
Кажуть - "не ви одні..."
Так то і ми наголошуємо, що більшість вже 18міс. на фронті і давно пора(хоч рік тому) мідміняти всіх по-трохи(по 30-50К/міс), а не тільки мене і Вас!
Bobua написав:
млн+ дали, щоправда.
але у мене ще й тоді був млн+
краще би пожив і потратив...
Так отож!
Тут чомусь багатьом "слина тече" від того мільйона, а коли кажеш - що ходи сюди! Заробиш і мільйон, і більше!!!
То чомусь зразу тиша?
То чого тоді волають/заздрять військовим зарплатам/преміям?
Bobua написав:
що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...
це і військо (яка ж гідність у рабстві
?)
Я ж давно пишу, що навіть кончені зеки знають, на скільки "сідають"!© А тут солдати ЗСУ/цвіт-гордість нації... - зробили рабами на безстроковий термін!!! Карллл!!!
Bobua написав:
це і тили (зрозуміло),
це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків
-- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.
але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються...
, власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...
Та тут, бачу, що навіть можуть голою дупою сісти на кактус і сказати, що вони дуже важливу місію виконуюють в тилу, лиш би тільки їх не взяли на фронт!
Bobua написав:десь у світі ситуація може краща, як-от у серіалах США, де люди мріють потрапити у військо, і лютують, якщо не проходять.
та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс -- яка ж розумна людина нині піде у військо, якщо воно поставлене у такі умови.
десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба.
Так отож!
Кажу, що зневажили нижче кончених зеків, які чітко знають свої терміни!
А тут що?
Раб до перемоги, або до каліцтва, чи смерті?
Супер перспективи!👍
Може в цьому і приховано усе те НЕ бажання йти служити?
Бо про просту/чисту совість, чи просте розуміння своїх співвітчизників, що їх треба підмінити - навіть не йдеться...
Я якби завжди обурююсь нападками на Вас зі сторони усіляких місцевих "блатних", але..
Схоже ви не зрозуміли характер катастрофи що відбувається. Йдеться не про перемогу, ефективність, прозороість, справедивість соціальну та геополітичну. Ми всі стали пішками у брудній грі, хто служить , хто не служить, і навіть ті кому вдалось якось виїхати. Комусь не пощастило менше, комусь більше, Ви ще десь ближче до середини. Персональні жертви нічого не вирішать, по великому рахунку
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:32
beee написав:
Хотя, с другой стороны, из-за несчастного дрона отселяют сёла, а у нас перед шашлыками оккупированы и расстреляны тысячи
знаете что такое популизм? сделать действие на 5 копеек и распиарить его как космическое геройство. Дешевый понт дороже денег. Новость из румынии ни о чём. Когда у них будет фронт 1000+ км тогда можно какие то аналогии проводить.
fox767676 написав:
Я якби завжди обурююсь нападками на Вас зі сторони усіляких місцевих "блатних"
на этой ветке "блатных" нет, не перегибайте...
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Додано: Нед 10 вер, 2023 11:02
Дюрі-бачі написав:1. ИМХО армію зараз фінансують тільки ті підприємці, які працюють на експорт (аграрії, ІТ, ...)
2. Також армії суттєво допомагають ті, хто працює на військові контракти (ремонтує техніку, постачає аптечки, виготовляє патрони, ...)3. Решта підприємців, які працюють на внутрішньому ринку і не ховають кошти під подушку, займаються тим, що перекачують міжнародну допомогу, яку не можна використовувати на війну, в податки, які можна використовувати на війну.
4. Успіху та іншим захисникам окрема шана. Як на мене найважче для них те, що на відміну від в'язнів, навіть не знають дати дембеля.
це закарпатська економічна школа?
що ви пишете якийсь загальні фрази, які начебто розумні, а насправді ні про що...
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