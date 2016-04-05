Додано: Нед 10 вер, 2023 09:38

Bobua написав: а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле... а шо ж їм ще робити, коли правда очі коле...

Bobua написав: 18міс у війську.

півтора роки.

2 втрачені літа... 18міс у війську.півтора роки.2 втрачені літа...

Bobua написав: млн+ дали, щоправда.

але у мене ще й тоді був млн+

краще би пожив і потратив... млн+ дали, щоправда.але у мене ще й тоді був млн+краще би пожив і потратив...

Bobua написав: що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...

це і військо (яка ж гідність у рабстві?) що прикро -- у людей пропадає навіть відчуття власної гідності, значимості, важливості...це і військо (яка ж гідність?)

Bobua написав: це і тили (зрозуміло),

це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків -- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.

але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються..., власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим... це і тили (зрозуміло),це і десятки останніх сторінок, де-- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.але, власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...

Bobua написав: десь у світі ситуація може краща, як-от у серіалах США, де люди мріють потрапити у військо, і лютують, якщо не проходять.

та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс -- яка ж розумна людина нині піде у військо, якщо воно поставлене у такі умови.

десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба. та навіть і у нас хоч би голосували люди за військових з 2014, і може й тепер голосуватимуть, але що далі, то більше це втрачає сенс --десь у світі ще існує позитивна селекція, сподіваюсь, але от у нас -- не бачу..., як і зовн.управління від Заходу, коли воно вже капець як треба.

Так отож! І правда так їм виколює очі, що вони вже не знають що придумувати))А тут всім глибоко на це насра... Всім це глибоко пох...Кажуть - "не ви одні..."Так то і ми наголошуємо, що більшість вже 18міс. на фронті і давно пора(хоч рік тому) мідміняти всіх по-трохи(по 30-50К/міс), а не тільки мене і Вас!Так отож!Тут чомусь багатьом "слина тече" від того мільйона, а коли кажеш - що ходи сюди! Заробиш і мільйон, і більше!!!То чомусь зразу тиша?То чого тоді волають/заздрять військовим зарплатам/преміям?Я ж давно пишу, що навіть кончені зеки знають, на скільки "сідають"!© А тут солдати ЗСУ/цвіт-гордість нації... - зробили рабами на безстроковий термін!!! Карллл!!!Та тут, бачу, що навіть можуть голою дупою сісти на кактус і сказати, що вони дуже важливу місію виконуюють в тилу, лиш би тільки їх не взяли на фронт!Так отож!Кажу, що зневажили нижче кончених зеків, які чітко знають свої терміни!А тут що?Раб до перемоги, або до каліцтва, чи смерті?Супер перспективи!👍Може в цьому і приховано усе те НЕ бажання йти служити?Бо про просту/чисту совість, чи просте розуміння своїх співвітчизників, що їх треба підмінити - навіть не йдеться...