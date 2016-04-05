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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5017501850195020
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:05

  beee написав:В Румынии начали подготовку эвакуации жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за угрозы падения осколков российских ракет и дронов. В случае дальнейших российских атак руководство Румынии готово пойти на самые решительные меры. Если понадобится, даже эвакуировать Бухарест.
Плахонин

дуже рішуче налаштоване - будуть рішуче відступати.

й ці люди планували Молдову при'єднати. та їм з Придністров'я скажуть "пасть порву, моргали виколю" - й вони рішуче відступлять, навіть з Бухаресту. :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  beee написав:Хотя, с другой стороны, из-за несчастного дрона отселяют сёла, а у нас перед шашлыками оккупированы и расстреляны тысячи
знаете что такое популизм? сделать действие на 5 копеек и распиарить его как космическое геройство. Дешевый понт дороже денег. Новость из румынии ни о чём. Когда у них будет фронт 1000+ км тогда можно какие то аналогии проводить.
  fox767676 написав:Я якби завжди обурююсь нападками на Вас зі сторони усіляких місцевих "блатних"
на этой ветке "блатных" нет, не перегибайте...
У них не будет. У них армия 70 тысяч. Это точно 2-3 дня. У Чехии вообще 26 тысяч.
Поэтому базар о том, что Украина не защищает Европу от нашествия саранчи тоже похоже на популизм.
Сидят через заборчик вино хлебают.
Так что мы себя как-то не ценим
beee
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