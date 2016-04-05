beee написав:В Румынии начали подготовку эвакуации жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за угрозы падения осколков российских ракет и дронов. В случае дальнейших российских атак руководство Румынии готово пойти на самые решительные меры. Если понадобится, даже эвакуировать Бухарест.
Плахонин
дуже рішуче налаштоване - будуть рішуче відступати.
й ці люди планували Молдову при'єднати. та їм з Придністров'я скажуть "пасть порву, моргали виколю" - й вони рішуче відступлять, навіть з Бухаресту.